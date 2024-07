Inscrições abertas para o Simpósio do DNS da ICANN e para a Semana de Nomes de Domínio da LAC

A série de eventos ocorrerá de 23 a 26 de setembro de 2024

MONTEVIDÉU, Uruguai, 17 de julho de 2024 /PRNewswire/ -- Já estão abertas as inscrições para o Simpósio do DNS da Corporação da Internet para a Atribuição de Nomes e Números (ICANN) (IDS) de 2024 e para a Semana de Nomes de Domínio da América Latina e do Caribe (LAC). Ambos os eventos serão realizados em Santa Marta, Colômbia, e poderão ser acessados online.

Começando com um dia inteiro de sessões plenárias, a série de eventos de uma semana promete fazer uma exploração abrangente nas questões fundamentais que afetam o cenário do Sistema de Nomes de Domínio (DNS). Esses eventos visam promover a colaboração contínua entre as partes interessadas pertinentes, o que é fundamental para garantir a segurança, estabilidade e resiliência do DNS que, por sua vez, apoie uma única Internet, globalmente interoperável. A programação dos eventos é a seguinte:

Segunda-feira, 23 de setembro - Sessões plenárias (IDS e Semana de Nomes de Domínios da LAC)

Terça-feira, 24 de setembro – Semana de Nomes de Domínio da LAC

Quarta-feira, 25 de setembro - IDS

Quinta-feira, 26 de setembro - Dia da Comunidade do DNS pelo Centro de Operações, Análise e Pesquisa do DNS (DNS OARC)

A Semana de Nomes de Domínio da LAC reúne pessoas dos setores público e privado, bem como comunidades técnicas interessadas em explorar tópicos relacionados ao DNS. Os participantes incluem registros, registradores, revendedores de domínios de topo com código de país (ccTLDs) e domínios de topo genéricos (gTLDs), advogados de propriedade intelectual e outros profissionais interessados. Este ano, a ICANN está organizando o evento com o Registro de Endereços da América Latina e do Caribe, a Associação de ccTLDs da América Latina e do Caribe, a Internet Society, o Registro de Interesse Público, o Ministério de TIC da Colômbia e o ccTLD .CO.

O tema do IDS 2024 é "Navegando o futuro: Inovações e desafios nas operações do DNS".

"Isto marca a primeira vez que o IDS 2024 ocorrerá na América Latina desde o início do simpósio em 2017," disse Matt Larson, vice-presidente de pesquisa no escritório do CTO da ICANN. "Essa oportunidade é empolgante e oportuna, com a região emergindo como um centro dinâmico de avanço tecnológico e inovação digital".

O IDS destina-se a participantes do setor do DNS, como provedores de hosting do DNS e outros que operam a infraestrutura do DNS, registros geográficos e de marcas de domínios genéricos de topo (gTLDs), registradores credenciados pela ICANN, revendedores de gTLDs, provedores de hosting de gTLDs e provedores de serviços de registro.

"Promover esses diálogos técnicos em um país que é o quarto maior mercado de Tecnologias de Informação e Comunicação (TIC) da América Latina é significativo. Aumenta nosso impacto coletivo no avanço digital regional", disse Rodrigo de la Parra, vice-presidente de relacionamento com partes interessadas, América Latina e Caribe, ICANN.

