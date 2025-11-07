A ICANN abordará o futuro da identidade digital e as ameaças de fragmentação na Web Summit

O administrador confiável do Sistema de Nomes de Domínio da Internet realizará sessões sobre a oportunidade única de uma década para novos domínios de alto nível e a necessidade urgente de defender o modelo global e multissetorial da Internet.

LOS ANGELES, 7 de novembro de 2025 /PRNewswire/ -- A Internet Corporation for Assigned Names and Numbers (ICANN), organização sem fins lucrativos que coordena o Domain Name System (DNS) da Internet, liderará discussões críticas sobre o futuro da identidade digital por meio da expansão futura de domínios genéricos de primeiro nível (gTLDs) e do crescente debate geopolítico sobre a governança da Internet na Web Summit deste ano em Lisboa, Portugal.

Os participantes da Web Summit são convidados a participar da ICANN para as seguintes sessões:

A geopolítica da Internet: unidade ou divisão? (11 de novembro, das 15h20 às 15h45, horário da Europa Ocidental, no estágio 13 da Cúpula Governamental) : o presidente e CEO da ICANN, Kurtis Lindqvist, a presidente e CEO da Internet Society, Sally Wentworth, e o editor-chefe de Interesse Nacional, Steve Clemons, discutirão como a colaboração global além das fronteiras pode proteger contra pressões geopolíticas e por que o resultado determinará se a Internet continuará sendo um recurso compartilhado ou se fragmentará em sistemas concorrentes.

Revolucione sua presença online com um novo domínio (11 de novembro, das 11h30 às12h15, na Masterclass 5): junte-se a Theresa Swinehart, vice-presidente sênior de domínios e estratégia globais da ICANN, Nisha Parkash, chefe de gerenciamento de domínios do Sky Group, e Patrick Hauss, diretor regional da França, CSC, para saber como os domínios personalizados podem melhorar a visibilidade, a segurança e a experiência do cliente da marca. Esta sessão é adaptada para CMOs, líderes de marca e CTOs que se preparam para a próxima rodada de aplicativos de gTLDs em abril de 2026.

Este é um momento crucial para o mundo digital. Com a abundância de inovações e oportunidades, o futuro da Internet e sua governança estão em jogo. Durante as sessões da ICANN, os participantes aprenderão por que é fundamental que nós, como sociedade, nunca subestimemos a importância da Internet nem permitamos sua fragmentação, e como as organizações podem garantir e proteger suas identidades únicas nesse recurso globalmente acessível.

A ICANN está se preparando para lançar o Programa de Novos gTLDs: Rodada 2026. A janela do aplicativo, que deve ser aberta em abril de 2026, apresenta uma oportunidade para empresas, comunidades e organizações adquirirem seus próprios gTLDs exclusivos. Um gTLD personalizado, como .brand ou .city, serve como uma ferramenta poderosa para aumentar a visibilidade da marca, construir a confiança do consumidor e promover a inovação em um mercado online lotado. A Rodada 2026 expandirá a disponibilidade de nomes de domínio internacionalizados, tornando a internet mais acessível e inclusiva para usuários de scripts não latinos.

"Esta próxima rodada de novos gTLDs representa um marco significativo na evolução da Internet", disse Kurtis Lindqvist, presidente e CEO da ICANN. "Estamos capacitando as organizações a criarem suas próprias identidades digitais únicas, promovendo a concorrência e a escolha do consumidor. Ao mesmo tempo, devemos estar atentos para proteger o modelo multissetorial de governança da Internet que possibilita essa inovação. Na Web Summit, estamos ansiosos para nos envolver com os líderes globais nas oportunidades futuras e nas ameaças que devemos abordar coletivamente para garantir uma Internet única, aberta e interoperável para a próxima geração."

Para mais informações sobre o Programa de Novos gTLDs: Rodada 2026, acesse: https://newgtldprogram.icann.org/.

Sobre a ICANN

A missão da ICANN é ajudar a garantir uma internet global estável, segura e unificada. Para entrar em contato com outra pessoa na internet, você precisa digitar um endereço – um nome ou um número – em seu computador ou outro dispositivo. Esse endereço deve ser exclusivo para que os computadores saibam onde encontrar uns aos outros. A ICANN ajuda a coordenar e dar suporte a esses identificadores exclusivos em todo o mundo. A ICANN foi formada em 1998 como uma corporação de benefício público sem fins lucrativos com uma comunidade de participantes de todo o mundo.

