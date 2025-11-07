A ICANN abordará o futuro da identidade digital e as ameaças de fragmentação na Web Summit

Notícias fornecidas por

ICANN

07 nov, 2025, 22:36 GMT

O administrador confiável do Sistema de Nomes de Domínio da Internet realizará sessões sobre a oportunidade única de uma década para novos domínios de alto nível e a necessidade urgente de defender o modelo global e multissetorial da Internet.

LOS ANGELES, 7 de novembro de 2025 /PRNewswire/ -- A Internet Corporation for Assigned Names and Numbers (ICANN), organização sem fins lucrativos que coordena o Domain Name System (DNS) da Internet, liderará discussões críticas sobre o futuro da identidade digital por meio da expansão futura de domínios genéricos de primeiro nível (gTLDs) e do crescente debate geopolítico sobre a governança da Internet na Web Summit deste ano em Lisboa, Portugal.

Os participantes da Web Summit são convidados a participar da ICANN para as seguintes sessões:

  • A geopolítica da Internet: unidade ou divisão? (11 de novembro, das 15h20 às 15h45, horário da Europa Ocidental, no estágio 13 da Cúpula Governamental): o presidente e CEO da ICANN, Kurtis Lindqvist, a presidente e CEO da Internet Society, Sally Wentworth, e o editor-chefe de Interesse Nacional, Steve Clemons, discutirão como a colaboração global além das fronteiras pode proteger contra pressões geopolíticas e por que o resultado determinará se a Internet continuará sendo um recurso compartilhado ou se fragmentará em sistemas concorrentes.
  • Revolucione sua presença online com um novo domínio (11 de novembro, das 11h30 às12h15, na Masterclass 5): junte-se a Theresa Swinehart, vice-presidente sênior de domínios e estratégia globais da ICANN, Nisha Parkash, chefe de gerenciamento de domínios do Sky Group, e Patrick Hauss, diretor regional da França, CSC, para saber como os domínios personalizados podem melhorar a visibilidade, a segurança e a experiência do cliente da marca. Esta sessão é adaptada para CMOs, líderes de marca e CTOs que se preparam para a próxima rodada de aplicativos de gTLDs em abril de 2026.

Este é um momento crucial para o mundo digital. Com a abundância de inovações e oportunidades, o futuro da Internet e sua governança estão em jogo. Durante as sessões da ICANN, os participantes aprenderão por que é fundamental que nós, como sociedade, nunca subestimemos a importância da Internet nem permitamos sua fragmentação, e como as organizações podem garantir e proteger suas identidades únicas nesse recurso globalmente acessível.

A ICANN está se preparando para lançar o Programa de Novos gTLDs: Rodada 2026. A janela do aplicativo, que deve ser aberta em abril de 2026, apresenta uma oportunidade para empresas, comunidades e organizações adquirirem seus próprios gTLDs exclusivos. Um gTLD personalizado, como .brand ou .city, serve como uma ferramenta poderosa para aumentar a visibilidade da marca, construir a confiança do consumidor e promover a inovação em um mercado online lotado. A Rodada 2026 expandirá a disponibilidade de nomes de domínio internacionalizados, tornando a internet mais acessível e inclusiva para usuários de scripts não latinos.

"Esta próxima rodada de novos gTLDs representa um marco significativo na evolução da Internet", disse Kurtis Lindqvist, presidente e CEO da ICANN. "Estamos capacitando as organizações a criarem suas próprias identidades digitais únicas, promovendo a concorrência e a escolha do consumidor. Ao mesmo tempo, devemos estar atentos para proteger o modelo multissetorial de governança da Internet que possibilita essa inovação. Na Web Summit, estamos ansiosos para nos envolver com os líderes globais nas oportunidades futuras e nas ameaças que devemos abordar coletivamente para garantir uma Internet única, aberta e interoperável para a próxima geração."

Para mais informações sobre o Programa de Novos gTLDs: Rodada 2026, acesse: https://newgtldprogram.icann.org/.

Sobre a ICANN
A missão da ICANN é ajudar a garantir uma internet global estável, segura e unificada. Para entrar em contato com outra pessoa na internet, você precisa digitar um endereço – um nome ou um número – em seu computador ou outro dispositivo. Esse endereço deve ser exclusivo para que os computadores saibam onde encontrar uns aos outros. A ICANN ajuda a coordenar e dar suporte a esses identificadores exclusivos em todo o mundo. A ICANN foi formada em 1998 como uma corporação de benefício público sem fins lucrativos com uma comunidade de participantes de todo o mundo.

Logotipo - https://mma.prnewswire.com/media/1810953/ICANN_Logo.jpg

FONTE ICANN

Da mesma fonte

O que mantém a Internet unida e porque ela agora está em risco

O que mantém a Internet unida e porque ela agora está em risco

À medida que as discussões globais se intensificam em torno do futuro da governança da Internet, duas das instituições técnicas mais antigas da...
Fórum de Políticas da ICANN83 será realizado em Praga em meio a importantes conquistas

Fórum de Políticas da ICANN83 será realizado em Praga em meio a importantes conquistas

A Internet Corporation for Assigned Names and Numbers (ICANN) tem o prazer de anunciar que o Fórum de Políticas da ICANN83 será realizado de 9 a 12...
More Releases From This Source

Explorar

Computer & Electronics

Computer & Electronics

Multimedia & Internet

Multimedia & Internet

Internet Technology

Internet Technology

Telecommunications Industry

Telecommunications Industry

News Releases in Similar Topics