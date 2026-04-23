Inspire LAC 2026: TD SYNNEX reúne o ecossistema tecnológico da América Latina para impulsionar o futuro da TI

Sob o tema Achieve Bigger Things, o evento reúne líderes da região para acelerar a execução e o crescimento, por meio da criação de valor ao longo de todo o ciclo de adoção tecnológica

TULUM, México, 23 de abril de 2026 /PRNewswire/ -- A TD SYNNEX (NYSE: SNX), distribuidor global líder e agregador de soluções para o ecossistema de TI, realizará o Inspire LAC 2026 de 22 a 25 de abril, em Tulum, no México. Mais uma vez, o Inspire LAC reunirá cerca de 700 líderes, incluindo parceiros estratégicos, os principais fabricantes globais de tecnologia e executivos da TD SYNNEX de toda a região.

Ao longo de três dias, o evento mais importante do ano para a companhia na América Latina e Caribe terá como foco impulsionar a execução, fortalecer a colaboração e acelerar um crescimento sustentável para todo o ecossistema.

O Inspire LAC foi criado para promover conversações estratégicas de alto nível, fortalecer alianças e acelerar oportunidades de negócios para o canal de distribuição de tecnologia. Por meio de uma agenda abrangente, os participantes irão analisar como transformar inovação em resultados concretos em áreas–chave como cibersegurança, cloud, dados e inteligência artificial, networking, datacenter e serviços, com forte ênfase em especialização, excelência na execução e criação de valor ao longo de todo o ciclo de adoção tecnológica.

O tema Achieve Bigger Things irá nortear as discussões do evento, destacando como os parceiros podem executar a estratégia em escala, gerar valor real e ajudar a moldar o futuro da TI em um cenário de crescente complexidade e transformação, no qual as expectativas em relação à experiência do cliente e aos resultados de negócio são cada vez maiores.

"A inovação, por si só, já não define o sucesso em nossa indústria", afirmou Otavio Lazarini, presidente da TD SYNNEX para a América Latina e o Caribe. "Embora nosso portfólio reúna os principais fabricantes de tecnologia do mundo, nosso verdadeiro diferencial está em como apoiamos nossos parceiros para levar essa inovação ao mercado, com execução consistente ao longo de toda a jornada do cliente — desde a identificação de novas oportunidades até a adoção, expansão e renovação, maximizando o valor da tecnologia ao longo do tempo."

Um espaço para acelerar a evolução do canal tecnológico na região

Uma das mensagens centrais do Inspire LAC 2026 é como a TD SYNNEX está evoluindo em seu papel para ir além da distribuição tradicional. Ao combinar um amplo portfólio de soluções líderes no mercado global com especialização, serviços, plataformas e um ecossistema sólido de parceiros, a empresa ajuda os canais a simplificar a complexidade, diferenciar–se além do preço e escalar seus negócios com maior confiança.

Nesse contexto, o evento destacará como a TD SYNNEX orquestra seu portfólio de soluções junto com suas capacidades comerciais e técnicas, serviços especializados, pré–vendas, serviços profissionais e Centros de Excelência, para ajudar os parceiros a capturar valor real em mercados cada vez mais complexos e competitivos.

"Alcançar melhores resultados não significa simplesmente adicionar tecnologia a ambientes já complexos", comentou Marcos Murata, Vice–President, Vendor Management and Business Strategy da TD SYNNEX na América Latina e no Caribe. "Nosso foco está em simplificar essa complexidade por meio de especialização, confiança e execução integrada, gerenciando de forma consistente todo o ciclo de criação de valor para garantir melhores experiências, sucesso de longo prazo e crescimento sustentável. Queremos que cada parceiro saia com uma visão clara de como aproveitar nosso portfólio, estrutura e suporte para crescer de forma rentável e contínua."

Projetado como um espaço para o diálogo estratégico e a execução prática, o Inspire LAC permite que o ecossistema não apenas compartilhe visão, mas também defina como executar melhor. O evento reflete o compromisso da TD SYNNEX com as pessoas, as parcerias estratégicas e a execução disciplinada em todo o ciclo de valor da tecnologia, como base para o crescimento futuro da TI na América Latina e no Caribe.

TD SYNNEX na América Latina e no Caribe

Na América Latina e Caribe, a TD SYNNEX atende mais de 36 países, com presença local em 17 mercados, contando com mais de 2.200 colaboradores e um ecossistema com mais de 300 fornecedores. A estratégia regional da companhia tem como foco gerar mais valor para o canal por meio de uma plataforma de agregação e orquestração que integra tecnologia, serviços, capacidades financeiras e excelência operacional.

Sobre a TD SYNNEX

A TD SYNNEX (NYSE: SNX) é uma distribuidora global líder e agregadora de soluções para o ecossistema de TI. Somos um parceiro inovador que ajuda mais de 150 mil clientes em mais de 100 países a maximizar o valor de seus investimentos em tecnologia, comprovar resultados de negócio e desbloquear novas oportunidades de crescimento.

Com sede em Clearwater, Flórida, e Fremont, Califórnia, os 23 mil colaboradores da TD SYNNEX dedicam–se a consolidar um portfólio robusto de produtos, serviços e soluções de TI de mais de 2.500 fornecedores de tecnologia de classe mundial.

Nosso portfólio edge–to–cloud está ancorado em alguns dos segmentos tecnológicos de crescimento mais acelerado, incluindo cloud, cibersegurança, big data e analytics, inteligência artificial, IoT, mobilidade e everything–as–a–service.

A TD SYNNEX está comprometida em atender seus clientes e comunidades, acreditando que pode gerar um impacto positivo para as pessoas e para o planeta ao atuar de forma intencional como uma empresa cidadã corporativa respeitada. Aspiramos ser um empregador diverso, inclusivo e preferencial para talentos em todo o ecossistema de TI.

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FONTE TD SYNNEX