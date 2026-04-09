SUSE reforça parceria com TD SYNNEX para experiências completas em inovação

Parceria amplia a capacitação do ecossistema e demonstra, na prática, tecnologias para ambientes corporativos de missão crítica

SÃO PAULO, 9 de abril de 2026 /PRNewswire/ -- A SUSE, líder global em soluções corporativas inovadoras, abertas e seguras, está ampliando sua presença no mercado brasileiro ao integrar suas principais soluções ao Innovation Center da TD SYNNEX. A iniciativa reforça a estratégia da empresa de aproximar a tecnologia das necessidades do negócio, oferecendo a parceiros e clientes um ambiente prático para capacitação, demonstração e experimentação com cargas de trabalho de missão crítica.

Com sua presença no Innovation Center, a SUSE passa a demonstrar, na prática, como suas soluções dão suporte a ambientes corporativos complexos, atendendo às demandas de organizações que buscam maior resiliência, segurança, flexibilidade e controle sobre suas infraestruturas de TI.

"Essa iniciativa com a TD SYNNEX reflete o posicionamento da SUSE como parceira estratégica das empresas ao longo de suas jornadas de modernização e transformação digital", afirma Thais Francischetti, gerente de alianças da SUSE América Latina. "Ao levar nossas soluções para um ambiente de demonstração prática, conseguimos mostrar como o open source corporativo entrega valor real em cenários críticos de negócio", acrescenta.

Nesta etapa da parceria, algumas áreas estratégicas de soluções da SUSE estão sendo implementadas no ambiente de demonstração: SUSE Virtualization, gerenciamento centralizado de contêineres e máquinas virtuais com a plataforma corporativa SUSE Rancher Prime, SUSE Security baseada em zero trust e o SUSE Storage para Kubernetes.

No Innovation Center, parceiros e clientes poderão explorar casos de uso que envolvem:

Virtualização aberta e flexível , oferecendo às empresas uma alternativa moderna que elimina o lock-in proprietário, ao mesmo tempo em que suporta cargas de trabalho de missão crítica.

, oferecendo às empresas uma alternativa moderna que elimina o lock-in proprietário, ao mesmo tempo em que suporta cargas de trabalho de missão crítica. SUSE Rancher Prime como plataforma unificada para contêineres e máquinas virtuais , disponibilizando o conjunto completo de ferramentas necessárias para executar cargas de trabalho de IA, cloud native e tradicionais em ambientes de edge, on-premises e nuvem.

, disponibilizando o conjunto completo de ferramentas necessárias para executar cargas de trabalho de IA, cloud native e tradicionais em ambientes de edge, on-premises e nuvem. Segurança, armazenamento e gerenciamento de ciclo de vida integrados, permitindo ambientes resilientes de Kubernetes e VMs, com proteção de dados e continuidade dos negócios desde a concepção.

"Os produtos da SUSE enriquecem nosso Innovation Center com um leque de possibilidades que amplia significativamente, para o canal, a chance de criar soluções na medida exata da demanda do cliente final. A parceria com a SUSE é muito bem-vinda, pois para nós, na TD SYNNEX, capacitar o canal para atender de forma criativa as demandas é um pilar de nossa estratégia de negócio", diz Carla Langiano, Senior Director Product Business Management na TD SYNNEX Brasil.

Para mais informações, entre em contato com a TD SYNNEX por meio de seu site.

Sobre a SUSE

A SUSE é uma líder global em software corporativo de código aberto, com atuação em sistemas operacionais Linux, gerenciamento de contêineres Kubernetes, soluções de Edge e Inteligência Artificial. A maioria das empresas da Fortune 500 confia na SUSE para oferecer uma infraestrutura resiliente, capacitando líderes de TI a otimizar custos e gerenciar ambientes heterogêneos com eficiência. A SUSE atua em colaboração com parceiros e comunidades para fornecer às organizações liberdade de escolha, potencializando seus sistemas de TI existentes e impulsionando a inovação por meio de tecnologias de próxima geração, desde ambientes tradicionais on-premises a arquiteturas cloud native, multicloud, edge, entre outros. Para mais informações, acesse www.suse.com .

Sobre a TD SYNNEX

A TD SYNNEX (NYSE: SNX) é uma distribuidora líder global e agregadora de soluções para o ecossistema de TI. Somos um parceiro inovador que contribui para que 150.000 clientes, em mais de 100 países, possam maximizar o valor dos investimentos em tecnologia, demonstrar resultados de negócios e encontrar oportunidades de crescimento. Com sedes em Clearwater, Flórida, e Fremont, Califórnia, os 23.000 funcionários se dedicam a consolidar produtos, serviços e soluções de TI atraentes de mais de 2.500 dos melhores fornecedores de tecnologia em todo o mundo. Nosso portfólio edge-to-cloud está ancorado em alguns dos segmentos de tecnologia de mais rápido crescimento, incluindo nuvem, segurança cibernética, big data/analytics, IA, IoT, mobilidade e "tudo como serviço". A TD SYNNEX está comprometida em servir clientes e comunidades, e acreditamos que podemos causar um impacto positivo em nosso pessoal e em nosso planeta exercendo conscientemente nossa cidadania corporativa. E queremos ser o empregador preferencial, no que que diz respeito à inclusão e diversidade, para talentos em todo o ecossistema de TI. Para mais informações, visite https://lac.tdsynnex.com/br/pt-br/ ou siga-nos no X, LinkedIn, Facebook e Instagram.

Declaração

As declarações neste comunicado à imprensa são "declarações prospectivas", no sentido da Seção 27A do Securities Act de 1933 e da Seção 21E do Securities Exchange Act de 1934 dos Estados Unidos. Envolvem riscos e incertezas conhecidos e desconhecidos, que podem influir nos resultados reais da Empresa, em períodos futuros, materialmente diferentes de qualquer desempenho que esse comunicado possa sugerir. A Empresa não assume nenhuma obrigação de atualizar quaisquer declarações prospectivas contidas neste comunicado.

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FONTE TD SYNNEX