Inverno intensifica alerta para a vacinação: casos de SRAG por influenza crescem 40% em abril de 2024 e dobram entre os idosos

A incidência de Síndrome Respiratória Aguda Grave (SRAG) por Influenza em idosos em abril de 2024 foi mais que o dobro comparado ao mesmo período do ano anterior, segundo o Ministério da Saúde

SÃO PAULO, 12 de junho de 2024 /PRNewswire/ -- Com a chegada do inverno e a consequente queda nas temperaturas, a vacinação contra a gripe se torna ainda mais essencial. Segundo dados do Ministério da Saúde, houve um aumento de 40% nos casos de Síndrome Respiratória Aguda Grave (SRAG) por Influenza em abril de 2024, em relação ao mesmo período do ano passado. A situação é particularmente alarmante entre os idosos – os casos foram 2,3 vezes maiores do que o registrado no ano anterior. Além disso, o número de idosos internados em UTIs devido à influenza foi 2,4 vezes maior do que o registrado em abril do ano anterior.

Pensando nisso, é necessário seguir alguns cuidados, principalmente com os grupos prioritários, que inclui os idosos. O público acima de 60 anos é ainda mais vulnerável a ter complicações por conta da gripe¹: as infecções respiratórias são uma grande causa de mortalidade em idosos no país. No ano passado, os idosos representaram 65,6% dos óbitos por Influenza2 e 54,9% das hospitalizações por Síndrome Respiratória Aguda Grave (SRAG)2.

Além disso, considerando que o ano de 2023 foi um dos anos de cobertura vacinal mais baixa contra a gripe entre os grupos prioritários – apenas 60,6% dos idosos foram imunizados¹, a vacinação é a melhor forma de prevenir a doença e suas complicações3.

Dr. Juarez Cunha

Médico pediatra e Diretor da Sociedade Brasileira de Imunizações (SBIM)

"É de extrema necessidade mudar esse cenário de queda da cobertura vacinal ao longo dos últimos anos, garantindo que a população, em especial os grupos prioritários, estejam protegidos contra o vírus Influenza. É urgente que os idosos, seus familiares ou cuidadores se familiarizem com o calendário vacinal recomendado para essa faixa etária, tanto pelo Ministério da Saúde como pela Sociedade Brasileira de Imunizações, para se protegerem da melhor maneira possível contra os riscos da gripe."

Em março, o governo federal iniciou a campanha de vacinação contra a gripe pelos grupos prioritários e agora, a imunização já está disponível para toda a população. Está disponível no SUS a vacina trivalente, que confere proteção contra três cepas do vírus4. Já na rede privada, a população encontra a vacina quadrivalente, que protege contra quatro cepas do vírus4.

Há também uma opção específica para o público 60+, Efluelda®, a primeira e única vacina quadrivalente de alta dose do Brasil desenvolvida para oferecer maior proteção aos idosos contra a gripe5. Com indicação para a prevenção da doença causada por cepas de influenza A e B em pessoas a partir dos 60 anos de idade, o imunizante de alta dose apresenta quatro vezes mais antígeno (componente ativo), e fornece proteção superior contra os casos de gripe e as graves complicações da doença em comparação à dose padrão da vacina contra a doença5,6. A vacina lançada em 2023 no Brasil é recomendada por várias sociedades médicas para se proteger da gripe e pode ser encontrada no mercado privado de vacinação7.

