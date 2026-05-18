INVT fortalece sua presença no Brasil durante a FEIMEC 2026 e reforça compromisso com a modernização da indústria nacional.

SÃO PAULO, 18 de maio de 2026 /PRNewswire/ -- A participação da INVT na FEIMEC 2026, em São Paulo, marcou um importante avanço na consolidação da empresa no mercado brasileiro de automação industrial. Durante o evento, a companhia apresentou um portfólio de soluções voltado às principais demandas da indústria atual: modernização eficiente, alta confiabilidade, integração inteligente e excelente custo-benefício.

O Brasil, um dos maiores polos industriais da América Latina, vive uma crescente transformação rumo à manufatura inteligente e à otimização produtiva. Nesse contexto, a INVT despertou forte interesse entre distribuidores, OEMs, integradores de sistemas, montadores de painéis e usuários finais que buscam tecnologias modernas, robustas e de fácil implementação para atualização de processos industriais.

Entre os destaques da feira estiveram as soluções de IHM, CLPs, módulos de I/O remoto, os inversores de frequência GD270, GD290, GD28 IP66 e GD880, além do servodrive de alta performance DA360. Os visitantes reconheceram nas soluções da INVT a combinação ideal entre flexibilidade, desempenho e facilidade de integração para aplicações industriais modernas.

Os inversores GD270 e GD290 chamaram atenção pela versatilidade e adaptação em diferentes segmentos industriais, enquanto a linha GD28 IP66 reforçou a robustez e confiabilidade da marca em ambientes mais exigentes. Já a plataforma GD880 evidenciou o elevado nível tecnológico embarcado nas soluções da empresa, simplificando processos de engenharia, parametrização e comissionamento.

Além disso, os sistemas de automação compostos por CLPs, IHMs e I/O remoto demonstraram a capacidade da INVT de fornecer uma arquitetura completa de automação industrial, promovendo maior produtividade, conectividade e eficiência operacional.

Mais do que apresentar produtos, a FEIMEC 2026 demonstrou o fortalecimento da marca INVT no Brasil. O reconhecimento do público e o elevado interesse em futuras parcerias reforçam que a empresa vem sendo percebida como uma parceira estratégica de longo prazo para a indústria nacional.

Segundo Marcus Silva, Diretor Geral do Brasil, os resultados da feira confirmam que a decisão de estabelecer uma subsidiária no Brasil foi extremamente estratégica para a companhia.

"A proximidade com o mercado brasileiro nos permite entender as necessidades dos clientes de forma muito mais eficiente e entregar soluções com maior agilidade, suporte técnico e confiança. Hoje temos a certeza de que investir no Brasil foi uma das decisões mais importantes para o crescimento global da INVT e para nossa missão de contribuir com uma indústria mais moderna, eficiente e sustentável."

FONTE INVT