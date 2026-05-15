INVT refuerza su presencia en Brasil en la FEIMEC 2026 y refuerza su compromiso con la modernización local del sector

SÃO PAULO, 15 de mayo de 2026 /PRNewswire/ -- La participación de INVT en la FEIMEC 2026 en São Paulo marcó otro hito importante en la estrategia de expansión de la empresa para el mercado brasileño. Durante la exposición, INVT mostró una cartera completa de soluciones de automatización industrial diseñadas para abordar las necesidades actuales del sector: mayor eficiencia operativa, confiabilidad, integración inteligente y sólida rentabilidad.

Como uno de los principales centros industriales de América Latina, Brasil está experimentando una rápida transformación hacia la fabricación inteligente. En este contexto, INVT atrajo un gran interés de distribuidores, fabricantes de equipos originales, integradores de sistemas, constructores de paneles y usuarios finales que buscan tecnologías modernas, sólidas y fáciles de implementar que puedan modernizar las operaciones sin necesidad de reemplazar equipos complejos.

Entre las soluciones presentadas en la feria, los productos que más llamaron la atención fueron la interfaz humano-máquina y el controlador lógico programable (HMI y PLC, por sus siglas en inglés, respectivamente), así como los módulos de entrada/salida (E/S) remotos, los variadores de frecuencia GD270, GD290 y GD28 IP66, los controladores de la serie GD880 de alto rendimiento y el servocontrolador DA360. Los visitantes reconocieron en la cartera de INVT exactamente lo que el mercado está buscando hoy en día: flexibilidad, confiabilidad, facilidad de integración y alto rendimiento para aplicaciones industriales modernas.

Las unidades GD270 y GD290 fueron especialmente bien recibidas por su versatilidad, diseño compacto y facilidad de adaptación en diferentes segmentos industriales. La serie GD28 IP66 demostró la robustez y confiabilidad requeridas para entornos más exigentes, mientras que la plataforma GD880 destacó la avanzada tecnología integrada en las soluciones INVT, lo que ayuda a simplificar la ingeniería, el ajuste de parámetros y la puesta en marcha.

Además, los sistemas de automatización que comprenden PLC, HMI y soluciones de E/S remotas reforzaron la capacidad de INVT para ofrecer una arquitectura de automatización industrial completa, lo que permite mayor integración, productividad e inteligencia operativa para los clientes.

El servocontrolador DA360 también se destacó como una solución alineada con la creciente demanda del sector de sistemas más rápidos, precisos y con mayor capacidad de respuesta, compatibles con aplicaciones de alto rendimiento y automatización avanzada.

Más que un exposición de productos, FEIMEC 2026 demostró la creciente fortaleza de la marca INVT en Brasil. El reconocimiento espontáneo de los visitantes y el fuerte interés en futuras alianzas mostraron que la empresa se está estableciendo constantemente no solo como proveedor de tecnología, sino también como un socio estratégico a largo plazo para la industria brasileña.

"La presencia local de INVT nos permite estar más cerca de los clientes, comprender mejor sus necesidades y ofrecer soluciones con mayor agilidad, eficiencia y soporte técnico. Hoy, estamos convencidos de que invertir en Brasil fue una de las decisiones más importantes para la expansión de INVT a nivel mundial", afirmó Marcus, director de Ventas de Brasil.

FUENTE INVT