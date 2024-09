ISUOG 2024 | Redefinindo o conceito de saúde da mulher com a nova série Fenix 80 da SonoScape

BUDAPESTE, Hungria, 27 de setembro de 2024 /PRNewswire/ -- A SonoScape (300633.SZ), uma das maiores empresas inovadoras em tecnologia médica, especializada em imagens médicas por ultrassom, diagnóstico e tratamento endoscópico, cirurgia minimamente invasiva (MIS) e soluções de intervenção cardiovascular (IVUS), orgulhosamente apresentou suas inovações como patrocinadora platina no ISUOG World Congress 2024 em Budapeste.

2024 é um ano crucial para a SonoScape com a estreia da recém-lançada série Fenix 80. Para comemorar esse lançamento, a SonoScape organizou 12 palestras de especialistas em seu "SonoElite Club" e apoiou duas master classes com demonstrações e tutoriais ao vivo. Com a participação de 14 médicos e professores reconhecidos mundialmente, as sessões da SonoScape atraíram cerca de 2.000 participantes, promovendo uma atmosfera altamente profissional e dinâmica. A presença da empresa foi amplamente elogiada e recebeu um feedback positivo da comunidade médica internacional.

Com seu compromisso permanente com a inovação e a excelência, a SonoScape se mantém na vanguarda do desenvolvimento da saúde da mulher graças à tecnologia de ponta. O sucesso do lançamento da série Fenix 80 na ISUOG 2024 ressalta a dedicação da empresa em capacitar os profissionais de saúde com as ferramentas necessárias para produzir melhores resultados para os pacientes em todo o mundo. Pensando à frente, a SonoScape está pronta para moldar ainda mais o futuro da geração de imagens médicas e oferecer soluções transformadoras que redefinem o padrão de atendimento em OB/GYN e muito mais.

Série Fenix 80

Partindo do princípio de "Cuidar das Mulheres", a série Fenix 80 oferece uma solução completa e adaptada às necessidades de saúde das mulheres, incluindo ginecologia, exames de saúde reprodutiva, triagem pré-natal e reabilitação pós-parto.

Baseado na plataforma C-Field+™, este equipamento de ultrassom premium consegue avanços substanciais no reconhecimento inteligente de imagens e recursos sofisticados, apresentando uma solução clínica multidisciplinar, integrada e inteligente.

A série Fenix 80 alcança um desempenho superior por meio de uma plataforma de taxa de hash inteligente atualizada que aproveita a nova tecnologia XPUs. Juntamente com o sistema Omni-Intelligence, ele aproveita o processamento de sinais orientado por IA para otimizar a seleção de sinais universalmente, otimizando a interação do usuário através do gerenciamento adaptável do fluxo de trabalho, o que leva a uma potência computacional superior e a uma eficiência de diagnóstico agilizada.

Sobre

Fundada em 2002 em Shenzhen, China, a SonoScape se comprometeu a "Liberar o potencial da vida" fornecendo soluções de ultrassom, endoscopia, MIS e IVUS e prestando serviços de primeira linha. Considerada uma das 10 principais marcas de ultrassom do mundo, a SonoScape reinveste 20% de sua receita em P&D anualmente, criando sete centros de P&D em todo o mundo.

Para saber mais, acesse https://sonoscape.com/.

Em caso de dúvidas sobre a SonoScape, entre em contato pelo e-mail [email protected].

FONTE SonoScape Medical Corporation