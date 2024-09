ISUOG 2024 | Frauengesundheit neu definiert mit der neuen Fenix 80-Serie von SonoScape

BUDAPEST, Ungarn, 27. September 2024 /PRNewswire/ -- SonoScape (300633.SZ), ein führender Innovator in der Medizintechnik, der sich auf medizinische Ultraschallbildgebung, endoskopische Diagnose und Behandlung, minimalinvasive Chirurgie (MIS) und kardiovaskuläre Interventionslösungen (IVUS) spezialisiert hat, präsentierte seine Fortschritte als Platinsponsor auf dem ISUOG-Weltkongress 2024 in Budapest.

2024 ist ein entscheidendes Jahr für SonoScape mit der Premiere der neu eingeführten Fenix 80-Serie. Zur Feier der Markteinführung veranstaltete SonoScape 12 von Experten geleitete Vorträge in seinem „SonoElite Club" und unterstützte zwei Meisterkurse mit Live-Demonstrationen und Tutorials. Mit der Teilnahme von 14 weltweit renommierten Ärzten und Professoren zogen die SonoScape-Sitzungen rund 2.000 Teilnehmer an und sorgten für eine hochprofessionelle und dynamische Atmosphäre. Der Auftritt des Unternehmens wurde von der internationalen medizinischen Fachwelt sehr gelobt und positiv aufgenommen.

Mit seinem kontinuierlichen Engagement für Innovation und Exzellenz bleibt SonoScape an vorderster Front dabei, die Gesundheit von Frauen durch Spitzentechnologie zu fördern. Die erfolgreiche Einführung der Fenix 80-Serie auf der ISUOG 2024 unterstreicht das Engagement des Unternehmens, medizinisches Fachpersonal mit den Instrumenten auszustatten, die sie benötigen, um bessere Ergebnisse für Patienten weltweit zu erzielen. SonoScape blickt in die Zukunft und ist bereit, die Zukunft der medizinischen Bildgebung weiter zu gestalten und transformative Lösungen anzubieten, die den Standard der Versorgung in der Gynäkologie und Geburtshilfe und darüber hinaus neu definieren.

Fenix 80 Serie

Ausgehend von der Devise „Caring for Women" bietet die Fenix 80 Serie eine umfassende Lösung, die auf die Bedürfnisse der Frauengesundheit zugeschnitten ist, einschließlich Gynäkologie, Untersuchungen zur reproduktiven Gesundheit, pränatale Untersuchungen und Rehabilitation nach der Geburt.

Basierend auf der C-Field+™ Plattform, erreicht dieses Premium-Ultraschallprodukt wesentliche Fortschritte in der intelligenten Bilderkennung und hochentwickelten Funktionen und stellt eine multidisziplinäre, integrierte und intelligente klinische Lösung dar.

Die Fenix 80-Serie erreicht eine höhere Leistung durch eine verbesserte intelligente Hash-Rate-Plattform, die eine neuartige XPU-Technologie nutzt. In Verbindung mit dem Omni-Intelligence-System nutzt es die KI-gesteuerte Signalverarbeitung, um die Signalauswahl universell zu optimieren und die Benutzerinteraktion über ein anpassungsfähiges Workflow-Management zu verbessern, was zu einer überlegenen Rechenleistung und einer beschleunigten Diagnoseeffizienz führt.

Informationen zu SonoScape

Gegründet im Jahr 2002 in Shenzhen, China, hat sich SonoScape dem Ziel verschrieben, durch die Bereitstellung von Ultraschall-, Endoskopie-, MIS- und IVUS-Lösungen und die Erbringung erstklassiger Dienstleistungen „das Potenzial des Lebens zu erschließen". SonoScape gehört zu den 10 weltweit führenden Ultraschallmarken und investiert jährlich 20 % seines Umsatzes in Forschung und Entwicklung, wobei es weltweit sieben Forschungs- und Entwicklungszentren eingerichtet hat.

Weitere Informationen finden Sie unter https://sonoscape.com/.

Bei Fragen zu SonoScape wenden Sie sich bitte an [email protected].