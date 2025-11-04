ITAÚ UNIBANCO - Comunicado ao Mercado - Informações sobre o resultado do 3º trimestre de 2025

SÃO PAULO, 4 de novembro de 2025 /PRNewswire/ -- O Itaú Unibanco Holding S.A. comunica aos seus acionistas e ao mercado em geral que estão disponíveis no site de Relações com Investidores as Demonstrações Contábeis Condensadas do exercício findo em 30 de setembro de 2025 e a Análise Gerencial da Operação do 3º trimestre de 2025.

Será realizada reunião com o mercado sobre o resultado na quarta-feira, 05 de novembro às 10h00 (Horário de Brasília). Acesse o link para cadastro: https://live.popcast.com.br/itau/resultados3T25/

Para mais informações, acesse o site de Relações com Investidores: https://www.itau.com.br/relacoes-com-investidores/resultados-e-relatorios/central-de-resultados/

Gustavo Lopes Rodrigues

Diretor de Relações com Investidores

Logo - https://mma.prnewswire.com/media/2600067/5120544/ITAU_LOGO_POS_HEX_680X680_Logo.jpg

FONTE Itaú Unibanco Holding S.A.