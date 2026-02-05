Itaú Unibanco - Comunicado ao Mercado - Informações sobre o resultado do 4º trimestre de 2025

SÃO PAULO, 4 de fevereiro de 2026 /PRNewswire/ -- O Itaú Unibanco Holding S.A. comunica aos seus acionistas e ao mercado em geral que estão disponíveis no site de Relações com Investidores as Demonstrações Contábeis Completas do exercício findo em 31 de dezembro de 2025 e a Análise Gerencial da Operação do 4º trimestre de 2025.

Será realizada reunião com o mercado sobre o resultado na quinta-feira, 05 de fevereiro às 10h00 (Horário de Brasília). Acesse o link para cadastro: https://live.popcast.com.br/itau/resultados4T25/Default.aspx

Para mais informações, acesse o site de Relações com Investidores: https://www.itau.com.br/relacoes-com-investidores/resultados-e-relatorios/central-de-resultados/

Gustavo Lopes Rodrigues

Diretor de Relações com Investidores



Contato: Itaú Unibanco – Comunicação Corporativa

Telefone: (11) 5019-8880 / 8881

E-mail: [email protected]

Logo - https://mma.prnewswire.com/media/2600067/5763315/ITAU_LOGO_POS_HEX_680X680_Logo.jpg

FONTE Itaú Unibanco Holding S.A.