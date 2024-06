ITAÚ UNIBANCO - FATO RELEVANTE: Pagamento de juros sobre capital próprio

SÃO PAULO, 6 de junho de 2024 /PRNewswire/ -- ITAÚ UNIBANCO HOLDING S.A. comunica aos seus acionistas que seu Conselho de Administração, na data de hoje, aprovou o pagamento de JCP – juros sobre o capital próprio no valor de R$ 0,2510 por ação, com retenção de 15% de imposto de renda na fonte, resultando em juros líquidos de R$ 0,21335 por ação, excetuados dessa retenção os acionistas pessoas jurídicas comprovadamente imunes ou isentos. A base de cálculo utilizada será a posição acionária final registrada no dia 20.06.2024, com suas ações negociadas "ex-direito" a partir do dia 21.06.2024.

O Conselho de Administração aprovou, ainda, que os JCPs hoje declarados, bem como os JCPs já declarados em 04.03.2024 (baseados na posição acionária de 21.03.2024), serão pagos conjuntamente em 30.08.2024, em um valor total líquido de R$ 0,41888 por ação.

Em caso de dúvidas, por favor, acesse www.itau.com.br/relacoes-com-investidores e siga a rota: menu > serviços ao investidor > fale com RI.

RENATO LULIA JACOB

Diretor de Estratégia Corporativa, Relações com Investidores e M&A Proprietário

Observação: Os valores dos juros sobre capital próprio são pagos igualmente para as ações ordinárias (ITUB3) e preferenciais (ITUB4).

