ITE Hong Kong 2026: Edição de 40º Aniversário é a Plataforma Internacional para o Comércio de Viagens Asiático Viajantes Premium FIT
Notícias fornecidas porTKS Exhibition Services Ltd
26 nov, 2025, 17:00 GMT
HONG KONG, 26 de novembro de 2025 /PRNewswire/ -- A ITE Hong Kong, principal feira internacional de viagens da Ásia, será realizada de 11 a 14 de junho de 2026 no Centro de Convenções e Exposições de Hong Kong. Compreende o 40º ITE Leisure e o 21º ITE MICE, com programas B2B e B2C separados: os dois primeiros dias são para visitantes do setor, seguidos por dois dias abertos ao público.
ITE2025 reconhecida como MEGAEVENTO pelo Governo
A ITE continua a demonstrar seu forte apelo global. A edição 2025 apresentou:
- 502 expositores (88% fora de Hong Kong) de 64 países / regiões expositores (22 fora da Ásia).
- 7627 compradores e visitantes comerciais (46% agentes de viagens e 15% MICE)
- 67% dos visitantes comerciais vieram da Área da Grande Baía (GBA) da China - incluindo Hong Kong, Shenzhen e Guangzhou, com outros 33% de outras partes da China e da Ásia
ITE também atraiu 70.212 visitantes públicos "Premium FIT"
- 72% preferem FIT para destinos de longa distância
- Viajantes frequentes - 48% fizeram mais de 3 viagens de ida no primeiro semestre de 2025
- Afluente - 91% mantiveram ou aumentaram os gastos com viagens
- 32% interessados em viajar para destino não asiático no próximo semestre
ITE cobre os principais mercados
Em 2024, o PIB combinado da GBA totalizou US$ 2077 bilhões (12ª maior economia do mundo); enquanto Hong Kong sozinha fez 104,7 milhões de partidas e gastou US$ 28,9 bilhões, assim, classificado como o 14º maior mercado do mundo!
Organizada pela TKS Exhibition Services Ltd., a ITE conta com o robusto suporte do Ministério da Cultura e Turismo da China, que realiza o maior pavilhão, conta com o Conselho de Turismo de Hong Kong etc. como apoiadores.
Os programas B2B e B2C da ITE incluem Business Matching com compradores; Speaking Opportunity em seminários comerciais/públicos; KOL Networking & Grand Tour; Promoção pré-show e exposição em pavilhões temáticos (Juventude, Família, Turismo Verde, etc). Muitos desses serviços são gratuitos.
O ITE2025 contou com 135 fóruns e seminários (~100 para visitantes públicos) atraindo 9224 públicos sentados, refletindo a qualidade dos visitantes!
Os dias públicos da ITE são ótimos para promoções presenciais e geração de reservas. Notavelmente, 43% dos visitantes públicos estão interessados em reservas no local, e muitos reservam e pagam via celular no recinto da feira, o que evita o manuseio de dinheiro.
O Live ITE é realizado todos os anos desde 2021! Um organizador atencioso, a TKS congelou aluguéis de 2019 a 2025, que arrecadou de US$ 10 a $ 470 por M ² de espaço bruto para ITE2026 (um aumento total de apenas 2% em 8 anos)!
Descontos de pagamento antecipado e promoções online gratuitas de pré-show também estão disponíveis.
E-mail de consulta [email protected] WhatsApp: +852 94008444 Site: https://www.itehk.com
Foto - https://mma.prnewswire.com/media/2828313/Photo_LatinAmerica_Nov25.jpg
FONTE TKS Exhibition Services Ltd
Partilhar este artigo