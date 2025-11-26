ITE Hong Kong 2026: Edição de 40º Aniversário é a Plataforma Internacional para o Comércio de Viagens Asiático Viajantes Premium FIT

HONG KONG, 26 de novembro de 2025 /PRNewswire/ -- A ITE Hong Kong, principal feira internacional de viagens da Ásia, será realizada de 11 a 14 de junho de 2026 no Centro de Convenções e Exposições de Hong Kong. Compreende o 40º ITE Leisure e o 21º ITE MICE, com programas B2B e B2C separados: os dois primeiros dias são para visitantes do setor, seguidos por dois dias abertos ao público.

ITE2025 reconhecida como MEGAEVENTO pelo Governo

Correspondência de Negócios onde os Compradores encontram os Vendedores para uma discussão comercial séria. | Mais de 50 Key Opinion Leaders (KOLs) se reúnem com expositores durante os dias de negociação e realizam seminários para o público. | Delegação Comercial Sede organizada por Associações de várias cidades em Guangdong. | A admissão durante os dias de negociação exige Registro. (PRNewsfoto/TKS Exhibition Services Ltd)

A ITE continua a demonstrar seu forte apelo global. A edição 2025 apresentou:

502 expositores (88% fora de Hong Kong) de 64 países / regiões expositores (22 fora da Ásia).

7627 compradores e visitantes comerciais (46% agentes de viagens e 15% MICE)

(46% agentes de viagens e 15% MICE) 67% dos visitantes comerciais vieram da Área da Grande Baía (GBA) da China - incluindo Hong Kong, Shenzhen e Guangzhou, com outros 33% de outras partes da China e da Ásia

ITE também atraiu 70.212 visitantes públicos "Premium FIT"

72% preferem FIT para destinos de longa distância

para destinos de longa distância Viajantes frequentes - 48% fizeram mais de 3 viagens de ida no primeiro semestre de 2025

- 48% fizeram mais de 3 viagens de ida no primeiro semestre de 2025 Afluente - 91% mantiveram ou aumentaram os gastos com viagens

- 91% mantiveram ou aumentaram os gastos com viagens 32% interessados em viajar para destino não asiático no próximo semestre

ITE cobre os principais mercados

Em 2024, o PIB combinado da GBA totalizou US$ 2077 bilhões (12ª maior economia do mundo); enquanto Hong Kong sozinha fez 104,7 milhões de partidas e gastou US$ 28,9 bilhões, assim, classificado como o 14º maior mercado do mundo!

Organizada pela TKS Exhibition Services Ltd., a ITE conta com o robusto suporte do Ministério da Cultura e Turismo da China, que realiza o maior pavilhão, conta com o Conselho de Turismo de Hong Kong etc. como apoiadores.

Os programas B2B e B2C da ITE incluem Business Matching com compradores; Speaking Opportunity em seminários comerciais/públicos; KOL Networking & Grand Tour; Promoção pré-show e exposição em pavilhões temáticos (Juventude, Família, Turismo Verde, etc). Muitos desses serviços são gratuitos.

O ITE2025 contou com 135 fóruns e seminários (~100 para visitantes públicos) atraindo 9224 públicos sentados, refletindo a qualidade dos visitantes!

Os dias públicos da ITE são ótimos para promoções presenciais e geração de reservas. Notavelmente, 43% dos visitantes públicos estão interessados em reservas no local, e muitos reservam e pagam via celular no recinto da feira, o que evita o manuseio de dinheiro.

O Live ITE é realizado todos os anos desde 2021! Um organizador atencioso, a TKS congelou aluguéis de 2019 a 2025, que arrecadou de US$ 10 a $ 470 por M ² de espaço bruto para ITE2026 (um aumento total de apenas 2% em 8 anos)!

Descontos de pagamento antecipado e promoções online gratuitas de pré-show também estão disponíveis.

E-mail de consulta [email protected] WhatsApp: +852 94008444 Site: https://www.itehk.com

