ITE Hong Kong 2026: la edición del 40 aniversario: plataforma internacional de abastecimiento para el comercio de viajes asiáticos y el AJUSTE premium

HONG KONG, 26 de noviembre de 2025 /PRNewswire/ -- ITE Hong Kong, la feria internacional de viajes líder en Asia, se celebrará del 11 al 14 de junio de 2026 en el Centro de Convenciones y Exposiciones de Hong Kong. Comprende el 40º ITE Leisure y el 21º ITE MICE, con programas B2B y B2C separados: los dos primeros días son para visitantes profesionales, seguidos de dos días abiertos al público.

ITE2025 Nombrado como MEGA EVENTO por el Gobierno

Coincidencia de negocios donde los Compradores se reúnen con los Vendedores para una discusión comercial seria. | Más de 50 líderes de opinión clave (Kol) se reúnen con los expositores durante los días comerciales y organizan seminarios para el público. | Delegación comercial organizada por asociaciones de varias ciudades de Guangdong. | La admisión durante los días hábiles requiere registro.

ITE sigue demostrando su fuerte atractivo global. La edición 2025 mostró:

502 expositores (88 % fuera de Hong Kong) de 64 países / regiones expositores (22 fuera de Asia).

(88 % fuera de Hong Kong) de 64 países / regiones expositores (22 fuera de Asia). 7627 compradores y visitantes profesionales (46 % agentes de viajes y 15 % MICE)

(46 % agentes de viajes y 15 % MICE) El 67 % de los visitantes profesionales procedían de la Gran Área de la Bahía (GBA) de China , incluidos Hong Kong, Shenzhen y Guangzhou, y otro 33 % de otras partes de China y Asia

ITE también atrajo a 70.212 visitantes públicos "Premium FIT"

El 72 % prefiere FIT para destinos de larga distancia

para destinos de larga distancia Viajeros frecuentes : el 48 % realizó más de 3 viajes de ida y vuelta en el primer semestre de 2025

: el 48 % realizó más de 3 viajes de ida y vuelta en el primer semestre de 2025 Afluente : el 91 % mantuvo o aumentó el gasto en viajes

: el 91 % mantuvo o aumentó el gasto en viajes El 32 % está interesado en viajar a un destino no asiático en el próximo semestre

ITE cubre los principales mercados

En 2024, el PIB combinado de GBA totalizó $ 2077 mil millones (la 12ª economía más grande del mundo); mientras que Hong Kong solo realizó 104,7 millones de salidas y gastó $ 28,9 mil millones, ¡por lo tanto, ocupó el 14º mercado más grande del mundo !

Organizada por TKS Exhibition Services Ltd., la ITE cuenta con el firme apoyo del Ministerio de Cultura y Turismo de China, que organiza el pabellón más grande, cuenta con la Junta de Turismo de Hong Kong, etc., como patrocinadores.

Los programas B2B y B2C de ITE incluyen Coincidencia de negocios con compradores; Oportunidad de hablar en seminarios comerciales/públicos; KOL Networking & Grand Tour; Promoción previa al espectáculo y exposición en rincones temáticos como Juventud, familia, viajes ecológicos , etc. Muchos de estos servicios son gratuitos.

ITE2025 contó con 135 foros y seminarios (~100 para visitantes públicos) que atrajeron a 9224 audiencias sentadas, ¡lo que refleja la calidad de los visitantes!

Los días públicos de ITE son ideales para promociones presenciales y generar reservas. Cabe destacar que el 43 % de los visitantes públicos están interesados en las reservas in situ, y muchos reservan y pagan a través del móvil en el recinto ferial, lo que evita el manejo de efectivo.

¡ITE en vivo se lleva a cabo cada año desde 2021! Un organizador atento, TKS congeló los alquileres de 2019 a 2025, que aumentaron de 10 $ a 470 $ por METRO CUADRADO de espacio bruto para ITE2026 (un aumento total de solo el 2 % en 8 años).

También hay disponibles descuentos por pago anticipado y promociones en línea gratuitas antes del espectáculo.

Correo electrónico de consulta [email protected] WhatsApp: +852 94008444 Sitio web: https://www.itehk.com

