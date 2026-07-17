JALIL LOPEZ RETORNA ÀS PARADAS DE OUTDOORS APÓS O LANÇAMENTO DO VIDEOCLIPE OFICIAL DE "LA CULPABLE"

MIAMI, 17 de julho de 2026 /PRNewswire/ -- Jalil Lopez continua a ganhar impulso na música latina, retornando ao 12º lugar nas paradas da Billboard após o lançamento do videoclipe oficial de "La Culpable". Com esta última conquista, Jalil se junta à parada ao lado de aclamados artistas latinos, como Prince Royce, Carlos Vives, Romeo Santos e Kany García, consolidando ainda mais seu lugar entre as estrelas em ascensão do gênero.

Jalil Lopez: Nos bastidores de La Culpable

O videoclipe foi recebido com uma resposta esmagadoramente positiva dos fãs, reforçando o impacto que "La Culpable" teve desde o seu lançamento. O que começou como uma das músicas mais queridas de Jalil continuou a ganhar impulso, alcançando novos públicos e mantendo sua forte conexão com ouvintes de longa data.

Filmado com uma abordagem cinematográfica, o vídeo conta uma história convincente de amor, emoção e segundas chances. Jalil retrata um homem preso entre reavivar um romance passado e abraçar um novo começo, oferecendo uma performance autêntica que ressoa com qualquer pessoa que tenha experimentado uma encruzilhada semelhante na vida.

Jalil Lopez - La Culpable (Vídeo Oficial)

O sucesso do videoclipe acompanha o impressionante desempenho da música em plataformas de streaming, onde "La Culpable" atingiu quase 14 milhões de transmissões no Spotify, tornando-se a faixa mais transmitida no catálogo de Jalil até o momento.

Este último marco marca outro passo significativo na carreira de Jalil Lopez, destacando seu crescimento contínuo como um dos artistas emergentes mais promissores da bachata. Com uma visão artística cada vez mais forte e novos projetos no horizonte, Jalil continua a expandir seu alcance e fortalecer sua presença na indústria da música latina.

Para mais informações sobre Jalil Lopez e seus próximos lançamentos, siga-o nas redes sociais e plataformas de streaming digital.

FONTE Jalil Lopez