Japan Airlines e Liverpool Football Club celebram a inauguração do Japan Airlines Lounge no Anfield Stadium

Oficialmente aberto antes do primeiro jogo em casa do LFC em 25 de agosto, o novo design do lounge oferece uma experiência nova e única que combina a hospitalidade japonesa com a emoção do futebol inglês. Refletindo a serenidade e o luxo do serviço da Jal, o design do lounge foi inspirado em elementos da natureza e arquitetura japonesas, vistos no uso de madeiras, iluminação suave e linhas limpas com móveis contemporâneos modernos por toda parte.

O Japan Airlines Lounge, que ocupa o antigo espaço de hospitalidade de 1892, estará aberto durante os jogos em casa do Liverpool FC.

Citação de Junko Sakihara, Vice-presidente de Experiência do Cliente Japan Airlines:

"Estamos entusiasmados em lançar o Japan Airlines Lounge em Anfield, marcando um passo fundamental inicial em nossa parceria plurianual com o Liverpool FC. Este lounge combina de forma única a hospitalidade japonesa com o futebol, unindo duas culturas que valorizam a tradição, a excelência e a comunidade. Estamos ansiosos para construir uma forte conexão entre nossas marcas."

A inauguração do lounge faz parte de uma parceria mais ampla entre a Japan Airlines e o Liverpool FC, unidos por um compromisso compartilhado de cuidar de pessoas e comunidades. Colaborações adicionais incluirão esforços conjuntos através da Fundação LFC, que já começou com uma clínica de futebol juvenil na Filadélfia durante a turnê de pré-temporada do LFC nos EUA. Programas adicionais estão planejados para a Tailândia e outras regiões, fortalecendo ainda mais os laços entre as duas marcas globais.

A celebração de abertura do Japan Airlines Lounge incluiu coquetéis japoneses como o Yuzu Sour, dando o tom para uma noite de elegância. Os hóspedes tiveram uma ideia da experiência Premium da Japan Airlines por meio de um carrinho de hospitalidade itinerante que oferecia caviar e saquê. Para terminar, foi servida uma combinação japonesa clássica de uísque e sobremesa. Presentes personalizados, incluindo pauzinhos gravados e etiquetas de bagagem, foram dados para comemorar a inauguração.

Juntos, a Japan Airlines e o Liverpool FC estão prontos para inspirar e conectar fãs e viajantes em todo o mundo, construindo pontes entre culturas, comunidades e pessoas.

Sobre a Japan Airlines: Japan Airlines

(Jal), a primeira empresa de aviação privada do Japão, foi fundada em 1951 e é membro da oneworld® Alliance. A companhia aérea opera uma frota de 227 aeronaves (a partir de março de 2024) e começou a renovar suas aeronaves internacionais de longa distância com o Airbus A350-1000 a partir do Cronograma de Inverno de 2023. Juntamente com outras companhias aéreas do Grupo Jal e parceiras, a JAL oferece uma extensa rede nacional e internacional que atende 384 aeroportos em 64 países/regiões. A companhia aérea recebeu inúmeros elogios por seu serviço excepcional, incluindo ser reconhecida como uma companhia aérea 5 estrelas certificada pela Skytrax e ser premiada com o prestigiado título de companhia aérea "World Class" pela APEX, a Airline Passenger Experience Association. A companhia aérea dedica-se a garantir os mais altos padrões de segurança de voo e qualidade geral de serviço, esforçando-se para ser a companhia aérea mais preferida pelos clientes em todo o mundo.

Para obter detalhes e saber mais, visite o site oficial da Jal em https://www.jal.com/en/

