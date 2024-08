Japan Airlines et le Liverpool Football Club célèbrent l'ouverture du salon Japan Airlines au stade d'Anfield

Officiellement ouvert quelques heures avant le premier match à domicile du LFC, le 25 août, le nouveau salon offre une expérience nouvelle et unique qui allie l'hospitalité japonaise à l'enthousiasme du football anglais. Reflétant la sérénité et le luxe du service JAL, le salon a été conçu en s'inspirant d'éléments de la nature et de l'architecture japonaises, comme l'utilisation de bois, d'un éclairage doux, de lignes épurées et d'un mobilier moderne et contemporain.

Le salon Japan Airlines, qui occupe l'ancien espace d'accueil 1892, sera ouvert pendant les matchs à domicile du Liverpool FC.

Citation de Junko Sakihara, vice-présidente adjointe de l'expérience client, Japan Airlines :

« Nous sommes ravis d'inaugurer le salon Japan Airlines à Anfield, marquant ainsi une première étape clé de notre partenariat pluriannuel avec le Liverpool FC. Ce salon allie de manière unique l'hospitalité japonaise et le football, unissant deux cultures qui valorisent la tradition, l'excellence et la communauté. Nous nous réjouissons à l'idée d'établir un lien solide entre nos marques. »

L'inauguration du salon s'inscrit dans le cadre d'un partenariat plus large entre Japan Airlines et le Liverpool FC, unis par un engagement commun en faveur des personnes et des communautés. D'autres collaborations comprendront des efforts conjoints par le biais de la Fondation LFC, qui a déjà démarré avec une clinique de football pour les jeunes à Philadelphie pendant la tournée de pré-saison du LFC aux États-Unis. D'autres programmes sont prévus en Thaïlande et dans d'autres régions, ce qui renforcera encore les liens entre les deux marques mondiales.

La célébration de l'ouverture du salon Japan Airlines comprenait des cocktails japonais tels que le Yuzu Sour, donnant le ton à une soirée d'élégance. Un chariot d'accueil itinérant proposant du caviar et du saké a permis aux invités de découvrir l'expérience Japan Airlines Premium. Pour finir, un accord classique japonais entre un whisky et un dessert a été servi. Des cadeaux personnalisés, notamment des baguettes gravées et des étiquettes de bagages, ont été offerts pour commémorer l'inauguration.

Ensemble, Japan Airlines et Liverpool FC sont prêts à inspirer et à relier les fans et les voyageurs du monde entier, en jetant des ponts entre les cultures, les communautés et les personnes.

Liens connexes :

A propos de Japan Airlines :

Japan Airlines (JAL), première compagnie aérienne privée du Japon, a été créée en 1951 et est membre de l'alliance oneworld® . La compagnie aérienne exploite une flotte de 227 appareils (en mars 2024) et a commencé à renouveler ses avions long-courriers internationaux avec l'Airbus A350-1000 à partir de l'horaire d'hiver 2023. Avec d'autres compagnies aériennes du groupe JAL et des compagnies partenaires, JAL offre un vaste réseau national et international qui dessert 384 aéroports dans 64 pays/régions. La compagnie aérienne a reçu de nombreuses récompenses pour son service exceptionnel. Elle a notamment été certifiée compagnie aérienne 5 étoiles par Skytrax et s'est vu décerner le prestigieux titre de compagnie aérienne « World Class » par l'APEX, l'Association pour l'expérience des passagers aériens. La compagnie aérienne s'attache à garantir les normes les plus élevées en matière de sécurité des vols et de qualité générale des services, et s'efforce d'être la compagnie aérienne préférée des clients dans le monde entier.

Pour plus de détails et pour en savoir plus, visitez le site officiel de JAL à l'adresse suivante : https://www.jal.com/en/

Contact avec les médias : Ally Roos, [email protected]

Photo - https://mma.prnewswire.com/media/2489820/Japan_Airlines_Lounge_1.jpg

Logo - https://mma.prnewswire.com/media/2489706/Japan_Airlines_Logo.jpg