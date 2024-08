João Pedro Flecha de Lima se incorpora à Atento Brasil como Vice-Presidente

SÃO PAULO, 28 de agosto de 2024 /PRNewswire/ -- A Atento Luxco 1 ("Atento" ou a "Empresa"), um dos maiores fornecedores globais de serviços de gestão de relacionamento com clientes e terceirização de transformação de negócios (CRM/BTO) e líder do setor na América Latina, anunciou a nomeação de João Pedro Flecha de Lima como novo vice-presidente da unidade brasileira. O executivo chega com a missão de comandar a equipe comercial e contribuir com sua experiência para expansão de mercado, além de introduzir novos serviços e otimizar as estratégias de vendas e marketing.

Engenheiro Civil formado pela Universidade de Brasília, com MBA pela Columbia University em Nova York, Flecha de Lima acumula mais de três décadas de experiência em liderança nas áreas de marketing, vendas, novos negócios e inovação, com destaque para atuação em empresas como Huawei, Samsung, ABN Amro Bank e Pactual. É conselheiro da RecifeCo (Datacenter e Cabo Submarino) e sócio fundador da Partners Club, uma plataforma de negócios que fornece e implementa soluções B2B para impulsionar as vendas.

Na Atento, Flecha de Lima apoiará o CEO Angelo Guerra no comando da companhia no Brasil. "A ampla visão estratégica e mercadológica do João Pedro contribuirá para consolidar a Atento no nível mais alto do mercado de CX. A partir de seu conhecimento único de estratégia e negócios, vamos crescer com foco em oferecer soluções de impacto para nossos clientes, em um ambiente tecnológico de constantes mudanças", destaca Guerra.

Entre os principais desafios do novo vice-presidente está a expansão dos negócios da Atento em novos mercados, aumentando a capacidade da companhia para alcançar um crescimento sustentável, em linha com a estratégia de negócios global de diversificação de receitas, excelência operacional e transformação apoiada em tecnologia com toque humano. "A Atento é uma empresa extraordinária, que há 25 anos vem construindo um legado de inovação tecnológica e excelência no atendimento ao cliente. Estou entusiasmado em fazer parte de uma empresa que emprega 150 mil pessoas, sendo mais de 40 mil somente no Brasil", comenta João Pedro.

Flecha de Lima também auxiliará a empresa na gestão das relações com stakeholders, alinhado às práticas de boa governança corporativa, com foco na transparência, responsabilidade social e proteção dos interesses de clientes, colaboradores, acionistas e investidores.

