Jogos Olímpicos de Paris 2024: a região de Paris abre uma NewsRoom on-line e disponibiliza suas notícias e conteúdo para toda a imprensa durante o período dos Jogos

PARIS, 19 de julho de 2024 /PRNewswire/ -- Para facilitar o trabalho da imprensa, especialmente da imprensa estrangeira, a Região de Paris criou uma NewsRoom virtual que contém todas as informações, conteúdos e ferramentas relacionadas com as três áreas estratégicas de responsabilidade da Região de Paris para os Jogos, em inglês e francês:

Paris Region NewsRoom

• Visit & Choose Paris Region, para obter todas as informações sobre o destino Paris e sua atratividade como ativo turístico (passeios temáticos, relatórios anuais, imagens do patrimônio da região) e econômico (estudos de impacto junto das empresas, tecido econômico envolvido nos Jogos, investimentos...);

• Transportes e Mobilidade, com planos para novas linhas, expansões e planos de transporte dedicados, mas também novas infraestruturas e material circulante;

• Institucional, para todas as medidas implementadas pela Região, antes, durante e após os Jogos, especialmente em relação à vertente do legado (treinamento, plataforma de emprego, sustentabilidade das instalações) etc.

Com essa NewsRoom, a Região pretende simplificar e otimizar fontes de informação para a imprensa, graças a um balcão único e a um fácil acesso aos principais contatos na Região de Paris.

Clique aqui para acessar a NewsRoom: https://newsroom-en.iledefrance.fr/

Lembramos que a Região de Paris é o principal financiador público dos Jogos Olímpicos e Paraolímpicos de Paris 2024, depois do governo francês. Investiu mais de 500 milhões de euros para financiar transportes, instalações esportivas, espaços verdes, alojamento e contribuir para o esforço de segurança. Os Jogos Olímpicos e Paraolímpicos de Paris 2024 serão os primeiros Jogos da História a serem 100% acessíveis por transporte público livre de carbono. Finalmente, a Região de Paris é a principal região econômica da Europa e a terceira maior do mundo, concentrando 30% do PIB nacional e beneficiando de um forte apelo internacional. A Região de Paris atua na maioria das áreas que afetam a vida diária dos 12 milhões de habitantes da região: infraestruturas de transportes, mas também escolas secundárias, transição ecológica da zona e desenvolvimento econômico. Adota uma política de desenvolvimento que coloca a descarbonização de sua economia no centro de suas prioridades, com um investimento superior a 10 bilhões de euros.

Photo - https://mma.prnewswire.com/media/2460399/Newsroom_Home_Page.jpg

Logo - https://mma.prnewswire.com/media/2460400/Region_IDF_Logo.jpg

Contato: [email protected]

FONTE Région Île-de-France