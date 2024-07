JOP24 : la Région Île-de-France ouvre une NewsRoom en ligne et met à disposition de toute la presse ses actualités et ses contenus pendant la période des jeux

PARIS, 19 juillet 2024 /PRNewswire/ -- Pour faciliter le travail de la presse et particulièrement celui de la presse étrangère, la Région Île-de-France a monté une NewsRoom virtuelle qui recense toutes les informations, contenus et outils qui touchent aux trois compétences stratégiques de la Région Île-de-France dans le cadre des Jeux, et ce en Anglais et en Français :

Paris Region NewsRoom

Visit & Choose Paris Region, pour toutes les informations sur la destination Île-de- France et son attractivité aussi bien touristique (parcours à thèmes, bilans annuels, visuels du patrimoine régional) qu'économique (études d'impact auprès des entreprises, tissu économique impliqué dans jeux, investissements …) ;





pour toutes les informations sur la destination Île-de- et son attractivité aussi bien touristique (parcours à thèmes, bilans annuels, visuels du patrimoine régional) qu'économique (études d'impact auprès des entreprises, tissu économique impliqué dans jeux, investissements …) ; Transports et Mobilité, avec les plans des nouvelles lignes, des prolongements, des plans de transports dédiés mais aussi des nouvelles infrastructures et du matériel roulant ;





avec les plans des nouvelles lignes, des prolongements, des plans de transports dédiés mais aussi des nouvelles infrastructures et du matériel roulant ; Institutionnel, pour tous les dispositifs mis en place par la Région, en amont, pendant et après les jeux, notamment avec le volet héritage (formation, plateforme pour l'emploi, pérennité des aménagements) etc.

Avec cette NewsRoom, la Région souhaite simplifier et optimiser les sources d'informations pour la presse, grâce à un guichet unique et un accès facile aux contacts clés de la Région Île-de-France.

Cliquez ici pour accéder à la NewsRoom : https://newsroom-fr.iledefrance.fr/

Pour rappel, la Région Ile-de-France est le 1er financeur public des Jeux Olympiques et Paralympiques de Paris 2024 après l'Etat. Elle a investi plus de 500M€ pour financer les transports, les infrastructures sportives, des espaces verts, du logement et contribuer à l'effort de sécurité. Les Jeux Olympiques et Paralympiques de Paris 2024 seront les premiers Jeux de l'Histoire à être accessibles à 100% en transport en commun décarbonés. Enfin, la Région Île-de-France est la première région économique d'Europe et troisième au monde, qui concentre 30% du PIB national et bénéficie d'une forte attractivité internationale. La Région Île-de-France agit dans la plupart des domaines qui concernent le quotidien des 12 millions de Franciliens : les infrastructures de transports, mais aussi les lycées, la transition écologique du territoire et le développement économique. Elle mène une politique d'aménagement qui place la décarbonation de son économie au cœur de ses priorités avec plus 10 milliards d'euros d'investissement.

Photo - https://mma.prnewswire.com/media/2460399/Newsroom_Home_Page.jpg

Logo - https://mma.prnewswire.com/media/2460400/Region_IDF_Logo.jpg

Contact : [email protected]