KAIFA: investindo no Brasil com produção local para crescimento de longo prazo

MANAUS, Brasil e CHENGDU, China, 12 de novembro de 2025 /PRNewswire/ -- Shenzhen Kaifa Technology (Chengdu) Co., Ltd. (Código de Ações: 920029) anunciou hoje que seu Conselho de Administração aprovou um investimento externo de aproximadamente RMB 284 milhões (cerca de US$ 40 milhões). O investimento inclui um aumento de capital para sua subsidiária brasileira integral, Intelligent Energy Metering Brazil Ltda., além da implantação de uma usina de produção local na Zona Franca de Manaus, no Amazonas, Brasil.

A nova instalação foi projetada para apoiar a modernização da infraestrutura de redes inteligentes e gestão hídrica no Brasil. Ao localizar a produção, a KAIFA aumentará a resiliência da cadeia de suprimentos regional e fortalecerá sua capacidade de atender os clientes com maior agilidade e confiabilidade em toda a região.

"Nosso objetivo é construir com e para o Brasil", disse a Sra. Jackie Yan, Vice-presidente da KAIFA, responsável por Marketing, Vendas e Planejamento de Investimentos. "Ao produzir localmente, aprofundamos nossas raízes nas comunidades que atendemos. Não estamos apenas trazendo tecnologia; estamos investindo em talentos locais, integrando-nos à cadeia de suprimentos regional e comprometendo-nos com o crescimento de longo prazo do setor energético do Brasil."

A operação em Manaus criará oportunidades de emprego qualificado local enquanto implementa os padrões globais da KAIFA para qualidade e excelência em manufatura. A empresa buscará oportunidades para integrar fornecedores locais em seus processos de produção, promovendo o desenvolvimento econômico dentro da comunidade industrial.

Com quase trinta anos de experiência internacional e presença em mais de 40 países, a KAIFA traz tecnologia comprovada e confiável para o mercado latino-americano. A empresa possui um histórico consolidado de implantações em larga escala para grandes concessionárias de serviços públicos em todo o mundo, garantindo que os clientes recebam produtos de classe mundial adaptados às exigências locais.

FONTE Shenzhen Kaifa Technology (Chengdu) Co., Ltd.