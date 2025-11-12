KAIFA: Invertir en Brasil con fabricación local para un crecimiento a largo plazo

MANAOS, Brasil y CHENGDU, China, 12 de noviembre de 2025 /PRNewswire/ -- Shenzhen Kaifa Technology (Chengdu) Co., Ltd. (código bursátil: 920029) anunció hoy que su junta directiva aprobó una inversión en el extranjero de aproximadamente 284 millones de yuanes (unos 40 millones de dólares). La inversión incluye ampliar el capital de su filial brasileña de propiedad exclusiva de Intelligent Energy Metering Brazil Ltda., así como establecer una planta de producción localizada en la Zona Franca de Manaos, Amazonas, Brasil.

La nueva planta está diseñada para apoyar la modernización de la infraestructura de redes inteligentes y gestión del agua en Brasil. Al localizar la producción, KAIFA mejorará la resiliencia de la cadena de suministro regional y reforzará su capacidad para prestar servicio a los clientes de toda la región con mayor agilidad y confiabilidad.

"Nuestro objetivo es construir con y para Brasil, afirmó Jackie Yan, vicepresidenta de KAIFA, responsable de Marketing, Ventas y Planificación de Inversiones. "Al producir localmente, profundizamos nuestras raíces en las comunidades a las que prestamos servicio. No solo aportamos tecnología, sino que invertimos en talentos locales, nos integramos en la cadena de suministro regional y nos comprometemos con el crecimiento a largo plazo del sector energético brasileño".

La operación de Manaos generará oportunidades de empleo local cualificado, a la vez que se aplicarán los estándares mundiales de KAIFA en materia de calidad y excelencia en fabricación. La empresa buscará oportunidades para integrar a los proveedores locales en sus procesos de producción y promover el desarrollo económico en la comunidad industrial.

KAIFA tiene casi treinta años de experiencia internacional, presencia en más de 40 países y aporta tecnología comprobada y confiable al mercado latinoamericano. La empresa cuenta con una trayectoria consolidada en implementaciones a gran escala para los principales proveedores de servicios públicos a nivel mundial, lo que garantiza que los clientes reciban productos de primera clase adaptados a las necesidades locales.

