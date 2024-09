Kaká é o novo embaixador da LG: uma nova jornada inspiradora para promover otimismo e inovação

A LG Electronics anuncia a parceria com Kaká, ex-jogador de futebol e ícone mundial, como o novo rosto da campanha global "Life's Good", inspirando todos a acreditarem em suas histórias e viverem com propósito e positividade.

SÃO PAULO, 4 de setembro de 2024 /PRNewswire/ -- A LG Electronics tem o orgulho de anunciar que Ricardo Izecson dos Santos Leite, mais conhecido como Kaká, ex-jogador de futebol e ícone global, é o mais novo embaixador da marca. A parceria celebra a filosofia "Life's Good" da LG, que enfatiza o otimismo, a inovação e a importância de acreditar na própria história.

Anúncio do Kaká como novo embaixador LG. Crédito: Divulgação LG

Conhecido por sua trajetória inspiradora dentro e fora dos campos, Kaká personifica o espírito de resiliência e determinação que a campanha "Life's Good" busca transmitir. Desde cedo, Kaká enfrentou desafios e triunfos, como um acidente aos 18 anos, que quase interrompeu sua carreira, até suas conquistas no futebol internacional. Essas experiências moldaram sua visão positiva da vida e sua crença no poder da determinação pessoal.

"Estou muito feliz em iniciar essa nova jornada como embaixador da LG. Acredito que, assim como no futebol, a vida é cheia de desafios e oportunidades. O segredo está em acreditar na nossa história e seguir em frente com otimismo. 'Acredite na sua história! Life's Good.' É isso que quero compartilhar com todos", declara Kaká.

A parceria com Kaká marca o início de uma nova fase na campanha global da LG, que continua a inspirar pessoas ao redor do mundo a abordarem a vida com uma atitude positiva. A nova campanha, centrada na ideia de que a vida é boa quando vivemos com paixão e propósito, irá destacar histórias reais de superação, conectando a audiência com a mensagem poderosa de que, com determinação e otimismo, qualquer obstáculo pode ser superado.

"A trajetória de Kaká é um exemplo perfeito do que significa acreditar na própria história. Ele é uma inspiração para todos nós, mostrando que com paixão e otimismo podemos alcançar grandes coisas. Estamos muito animados em tê-lo como parte da família LG e ansiosos para ver o impacto positivo que sua história trará para nossa campanha Life's Good", comenta Sonah Lee, Head de Marketing da LG do Brasil.

Acredite na sua história! Life's Good

A campanha global Life's Good criada pela LG busca transmitir a mensagem de que a vida é boa, inspirando e encorajando as pessoas a abordarem a vida com uma atitude otimista. Como parte desse movimento, a marca lançou um desafio global nas mídias sociais para ampliar essa mensagem, incentivando clientes em todo o mundo a criar e compartilhar momentos de otimismo diário em seus feeds nas redes sociais.

A ação no TikTok e no Instagram incentiva os participantes a promoverem um ambiente digital mais positivo, postando momentos felizes e selfies com o "finger heart" (o famoso mini coração com o dedo indicador e o polegar, popular entre os ídolos do K-pop) usando as hashtags #LifesGood e #OptimismYourFeed. O desafio tem tudo a ver com abraçar a oportunidade de inspirar atividades mais positivas no mundo virtual e real.

SOBRE A LG ELECTRONICS, INC.

A LG Electronics é uma inovadora global em tecnologia e produtos eletrônicos de consumo com presença em quase todos os países e uma força de trabalho internacional de mais de 74 mil pessoas. As quatro empresas da LG – Home Appliance & Air Solution, Home Entertainment, Vehicle component Solutions e Business Solutions – combinadas geraram uma receita global de mais de 84 bilhões de KRW em 2023. A LG é uma fabricante líder de produtos de consumo e comerciais que vão desde TVs, eletrodomésticos, soluções de ar, monitores, componentes e soluções automotivos e suas marcas premium LG SIGNATURE e inteligente LG ThinQ são nomes conhecidos em todo o mundo. Visite o site www.LGnewsroom.com para obter as últimas notícias.

SOBRE A LG ELECTRONICS NO BRASIL

Operando no Brasil desde 1996, a LG Electronics comercializa no País um extenso lineup de produtos, com mais de 350 itens, entre TVs, Áudio e vídeo, equipamentos de informática, Condicionadores de Ar, Linha Branca e Soluções Corporativas. A companhia, que fabrica na planta de Manaus a maioria dos produtos vendidos no Brasil, já é considerada a segunda maior operação da LG fora da Coreia, atrás apenas dos Estados Unidos. Com cerca de 3 mil funcionários, a subsidiária brasileira conta com um centro de Pesquisa e Desenvolvimento, assistência técnica e call center próprios, além de uma loja própria em Recife.

Foto - https://mma.prnewswire.com/media/2496537/Banner_KAKA_A.jpg

FONTE LG Electronics do Brasil