King Koil estará presente no Open Select, um dos maiores eventos de design do Brasil

A King Koil, líder global na fabricação de colchões, marcará presença na feira Open Select com o King Koil Crystal, o colchão mais tecnológico do Brasil.

MONTE MOR, Brasil, 11 de julho de 2024 /PRNewswire/ -- Exclusivo no país, o King Koil Crystal é o único colchão com três tipos de molas no Brasil, adaptando-se perfeitamente aos contornos do corpo para proporcionar um conforto superior e uma experiência de sono incomparável. Reconhecida como a marca preferida pelos melhores arquitetos do Brasil, a King Koil continua a inovar e a definir padrões de excelência no mercado.

O Open Select, evento que busca promover o design independente do sul do Brasil, acontece no Instituto LING, um importante centro cultural em Porto Alegre projetado pelo arquiteto brasileiro Isay Weinfield. A feira acontece no dia 26/07, das 14 às 20 horas e nos dias 27 e 28/07 das 11 às 20 horas.

O tema dessa edição é "Casa de Afeto", um conceito de reconexão do morador com a sua identidade. Estarão presentes na feira coleções que incluem vestuários, brinquedos, itens de cozinha e objetos originais que evoquem ancestralidades e tragam novos enredos para o lar, tornando a casa um local de acolhimento e feito para contar histórias.

O encontro é promovido pela OPEN Design Independente, organização criada por Camila Farina que visa gerar conexões entre designers independentes e promover a cultura do design no sul do Brasil.

Site do evento: https://www.opendesignindependente.com.br/casadeafeto

Sobre a King Koil:

A King Koil é líder global na fabricação de colchões e faz questão de inovar sem perder a essência da sua tradição. Por isso, combina o melhor da tecnologia americana com materiais nobres, resultando em produtos reconhecidos e desejados no mundo inteiro. No Brasil, os colchões King Koil são desenvolvidos pela CBP, uma das maiores fábricas da América Latina na produção de espumas de poliuretanos e colchões.

