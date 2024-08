King Koil se destaca com linha de colchões sustentáveis com foco em conforto e responsabilidade ambiental

MONTE MOR, Brasil, 29 de agosto de 2024 /PRNewswire/ -- A King Koil, líder global na fabricação de colchões, apresenta a linha eco-friendly Re-spun, destacando os modelos Arcadia Firm e Arcadia Comfort. Com espumas desenvolvidas especialmente para essa linha, os colchões Re-spun oferecem uma combinação perfeita de conforto, qualidade e responsabilidade ambiental.

Os modelos Arcadia Firm e Arcadia Comfort são projetados para se adaptar aos contornos do corpo, proporcionando uma sensação de bem-estar e relaxamento para uma noite de sono perfeita. Ambos os modelos utilizam espumas de fonte vegetal renovável, reduzindo os impactos ambientais. O Arcadia Firm se destaca pela alta estabilidade e firmeza, utilizando a espuma viscoelástica Memory Biofoam®, que distribui o peso do corpo e alivia os pontos de pressão. Já o Arcadia Comfort oferece maciez e suporte superior, graças à espuma Biofoam®, que proporciona conforto e alto suporte.

Com essa nova linha, a King Koil reafirma seu compromisso com a sustentabilidade e o bem-estar dos consumidores. A linha Re-spun é um exemplo claro de como a empresa combina inovação e responsabilidade ambiental para oferecer produtos de alta qualidade.

Sobre a King Koil:

A King Koil é líder global na fabricação de colchões e faz questão de inovar sem perder a essência da sua tradição. Com mais de 120 anos de história, a marca combina o melhor da tecnologia americana com materiais nobres, resultando em produtos reconhecidos e desejados no mundo inteiro. No Brasil, os colchões King Koil são desenvolvidos pela CBP, uma das maiores fábricas da América Latina na produção de espumas de poliuretano e colchões em uma única planta. A empresa é reconhecida na indústria moveleira, calçadista, automobilística, colchoeira, em higiene e limpeza, unindo com perfeição equipamentos de última geração e profissionais comprometidos com resultados.

