KitchenAid convida os filhos para serem os grandes anfitriões em Campanha de Dia das Mães

Com foco na inversão de papéis na cozinha, a marca reforça squad de influenciadores e anuncia patrocínio inédito em corrida no dia 10 de maio.

SÃO PAULO, 28 de abril de 2026 /PRNewswire/ -- Sob o conceito "Seja o melhor anfitrião para quem foi o seu a vida toda", a KitchenAid Brasil apresenta sua campanha para o Dia das Mães. A marca traz uma mudança emocionante na dinâmica da data: um convite para que os filhos assumam o protagonismo da cozinha, utilizando a alta performance dos produtos para que as mães desfrutem do momento em família sem preocupações.

"Esta campanha traduz exatamente o nosso propósito de que a cozinha é o coração da casa. Queremos que ela seja o centro da celebração e memórias felizes. Quando o filho assume o controle com a ajuda da KitchenAid, ele está retribuindo todo o cuidado que recebeu ao longo da vida. O verdadeiro presente não é apenas o produto, mas a liberdade e a conexão que ele proporciona para estarmos juntos de quem mais amamos", comenta Jessica Gonzalez, Diretora de Estratégia de Vendas e Operações para a América Latina da KitchenAid.

Praticidade e Tradição Familiar

Para garantir que o almoço de celebração seja especial e sem complicações, a KitchenAid destaca o protagonismo dos seus ícones: a Batedeira Artisan, o Liquidificador Pure Power e o Forno Multifunções com Air Fryer. Por meio da praticidade e versatilidade deles, a marca transforma o preparo de receitas que são verdadeiras tradições familiares em momentos leves. O objetivo é que o anfitrião entregue pratos feitos com carinho, enquanto prioriza o que realmente importa: o tempo de qualidade com a família.

Receitas de Afeto

Para dar vida à narrativa, a KitchenAid mobiliza os seus embaixadores fixos (Deborah Werneck, Julio Dessoy, Luisa Akemi e Laura Melo), além de influenciadores parceiros que compartilham a mesma paixão pela culinária. No conteúdo, eles irão preparar receitas especiais para a celebração da data, utilizando os queridinhos da marca e destacando toda a praticidade e versatilidade que só o portfólio KitchenAid oferece para transformar o ato de cozinhar em um gesto de afeto.

Patrocínio Inédito: Corrida Plié

Como parte da estratégia da campanha, a KitchenAid anuncia o patrocínio da Corrida Plié, que ocorre no próprio domingo de Dia das Mães, dia 10 de maio, no Parque do Povo, em São Paulo. A iniciativa conecta o cuidado na cozinha ao bem-estar e à força feminina, reforçando seu compromisso em estar presente na rotina de quem sempre cuidou de nós, seja em casa ou incentivando momentos de autocuidado.

Sobre KitchenAid

Desde a introdução da sua lendária batedeira em 1919, a KitchenAid, marca de eletrodomésticos premium da Whirlpool Corporation, tem se baseado neste legado para criar uma linha completa de eletroportáteis feitos para quem tem paixão pela cozinha. Atualmente, a marca KitchenAid oferece batedeiras, liquidificadores, mixers e outros utensílios essenciais para uma cozinha bem equipada. Para saber mais, visite o site oficial da KitchenAid Brasil ou siga-nos no Instagram, @KitchenAidbrasil.

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FONTE KitchenAid