Novos acessórios KitchenAid: marca amplia versatilidade de batedeiras e liquidificadores

A marca apresenta o Acessório 3 em 1 para Massas e o Copo Individual, oferecendo ainda mais possibilidades na cozinha.

SÃO PAULO, 24 de março de 2026 /PRNewswire/ -- Referência em design e performance na cozinha, a KitchenAid anuncia a chegada de dois grandes lançamentos na sua linha de acessórios: o Acessório 3 em 1 para Massas para as batedeiras e o Personal Jar, o copo individual para o Liquidificador Pure Power. Ambos os lançamentos reforçam o compromisso da marca em oferecer mais do que produtos, entregando soluções que transformam a rotina culinária em uma experiência mais ágil, criativa e potente.

(Crédito: divulgação KitchenAid)

"Estes lançamentos foram desenvolvidos e criados para acompanhar o ritmo e a paixão dos nossos consumidores. Queremos que a KitchenAid esteja presente em todos os momentos, seja no ritual artesanal de preparar uma massa fresca, ou na agilidade de um smoothie matinal que exige alta performance para acompanhar uma rotina agitada", afirma Jessica Gonzalez, Diretora de Estratégia de Vendas e Operações para a América Latina da KitchenAid.

Inovação em Massas: Tudo em um único acessório

O novo Acessório 3 em 1 para Massas foca na otimização da experiência gastronômica ao reunir, pela primeira vez em um único item, as funções de cilindro laminador e cortadores de massa. A inovação reforça o conceito de Centro Culinário da marca, eliminando a interrupção para troca de acessórios durante o preparo artesanal.

Encaixado diretamente ao centro de conexão frontal da batedeira, permite que o usuário transite entre a laminação e o corte em um fluxo contínuo, oferecendo 8 configurações de espessura para diferentes tipos de massas. O lançamento chega em duas versões:

Acessório 3 em 1 de Metal para Massas KitchenAid: mantém a construção robusta com corpo em metal e rolos em aço inoxidável, garantindo máxima durabilidade.

mantém a construção robusta com corpo em metal e rolos em aço inoxidável, garantindo máxima durabilidade. Acessório 3 em 1 para Massas KitchenAid: produzida em polímero de alta resistência com componentes internos de corte em aço inoxidável, unindo leveza e design moderno.

Performance Portátil: A evolução da linha Pure Power

Complementando o sucesso do Liquidificador Pure Power, lançado no final de 2025 e já consagrado pela sua jarra de tritan e motor de 1700W de pico*, a marca apresenta o Personal Jar, um Copo Individual de 473ml que permite o preparo direto no produto para levar para onde quiser, ideal para o pré-treino, o café da manhã ou o lanche das crianças.

Compatível com toda a linha Pure Power, o copo é feito de Tritan e livre de BPA, material resistente e durável, suportando o uso diário intenso. Além da agilidade no preparo, o acessório oferece facilidade na manutenção, já que o copo, a tampa e a base de lâminas podem ser levados diretamente à lava-louças.

Portfólio 2026

As novidades integram as atualizações de portfólio da KitchenAid para 2026, que conta também com a recém-lançada Cor do Ano, Spearmint. Com o inédito acabamento tátil Sand, a batedeira na nova tonalidade verde-menta soma-se aos novos acessórios para oferecer um ecossistema completo de alta performance e design exclusivo.

Os novos acessórios, assim como a Batedeira Artisan Cor do Ano 2026, já estão disponíveis para compra no site oficial da KitchenAid Brasil.

Imagens para divulgação aqui.

Sobre KitchenAid

Desde a introdução da sua lendária batedeira em 1919, a KitchenAid, marca de eletrodomésticos premium da Whirlpool Corporation, tem se baseado neste legado para criar uma linha completa de eletroportáteis feitos para quem tem paixão pela cozinha. Atualmente, a marca KitchenAid oferece batedeiras, liquidificadores, mixers e outros utensílios essenciais para uma cozinha bem equipada. Para saber mais, visite o site oficial da KitchenAid Brasil ou siga-nos no Instagram, @KitchenAidbrasil.

Foto - https://mma.prnewswire.com/media/2941274/KitchenAid.jpg

FONTE KitchenAid