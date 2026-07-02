KitchenAid marca presença na CASACOR SP 2026 pelo segundo ano consecutivo

Alinhada ao tema do evento, a marca celebra o sucesso de quatro grandes lançamentos no primeiro semestre e consolida planos de crescimento no país.

SÃO PAULO, 2 de julho de 2026 /PRNewswire/ -- Pelo segundo ano consecutivo, a KitchenAid confirma sua presença na CASACOR São Paulo, a maior mostra de arquitetura, design de interiores e paisagismo das Américas, que ocorre até dia 9 de agosto no Parque da Água Branca. Essa parceria celebra a consolidação da marca no Brasil, que expandiu seu portfólio de bancada para oferecer uma experiência culinária completa após atingir o marco de 4 grandes lançamentos no primeiro semestre e prevê mais 8 novidades em 2027. Alinhada ao tema "Mente e Coração", a edição deste ano propõe espaços focados no bem-estar e no acolhimento, resgatando o conceito de "casa que cura", destacando na mostra a Batedeira Artisan e o potente Liquidificador Pure Power no ambiente que dita o ritmo da vida contemporânea: a cozinha.

"Integrar projetos dos mais renomados profissionais do país na CASACOR materializa a relevância estratégica e o crescimento contínuo do mercado brasileiro para a KitchenAid. Nos últimos anos, consolidamos nossos investimentos no país para diversificar o portfólio e introduzir novas categorias de atuação, com uma previsão de aproximadamente 8 lançamentos para atender ao público brasileiro em 2027. Mas também investimos em ações focadas na maior aproximação do consumidor final, que sempre teve o sonho de ter um produto da marca. Queremos transformar o ato de cozinhar em um ritual de bem-estar, reconexão e afeto, mostrando que a cozinha é o centro de equilíbrio da casa", afirma Jessica Gonzalez, Diretora de Estratégia de Vendas e Operações para a América Latina da KitchenAid.

Momento de Mercado e Lançamentos

A presença na CASACOR acompanha o ritmo de crescimento da KitchenAid no Brasil, com uma previsão de aumento de 60% de investimento em marketing de 2026 para 2027. Focada em estar cada vez mais próxima do consumidor final e dos profissionais de arquitetura, a marca consolida sua estratégia de mercado com três novos produtos já lançados este ano: o Acessório para Massas 3 em 1, o Copo Individual para Liquidificador Pure Power e a Batedeira Cor do Ano Spearmint.

Dentro dessa estratégia de expansão do portfólio, a marca acaba de disponibilizar no mercado brasileiro a Batedeira Artisan Plus. A novidade chega ao mercado em duas novas cores exclusivas: a Sun Dried Tomato (um tom de vermelho sóbrio e elegante) e Juniper (um verde escuro de tom fechado e sofisticado). A presença na CASACOR SP válida como o mercado premium e o consumo consciente caminham juntos, oferecendo produtos duráveis que atravessam gerações carregando histórias e memórias.

Portfólio Completo Para O Anfitrião Perfeito

Ao longo da mostra, os visitantes poderão conferir como o design icônico da KitchenAid se integra às principais tendências de arquitetura. Mais do que equipar o espaço, a marca assume o papel de grande aliada de quem valoriza os momentos de afeto, mostrando que o cuidado com o preparo é a base para receber bem.

Ter a segurança de uma bancada equipada com os modelos da icônica Batedeira Artisan, os potentes Liquidificadores Pure Power e K400, além do Forno de Bancada com Air Fryer, Mixer de Mão e Processadores, permite ao anfitrião entregar receitas com performance e praticidade enquanto desfruta da companhia de seus convidados com tranquilidade. Assim, a tecnologia, performance, praticidade e o design trabalham a favor do anfitrião, transformando o espaço no ponto de encontro da casa e o preparo dos pratos em uma extensão da própria recepção.

Curadoria de Design por Grandes Nomes da Arquitetura

O encontro entre afeto, hospitalidade e alta performance ganha forma na mostra através das escolhas de renomados profissionais da edição de 2026:

Marcelo Salum: Salum projetou um espaço totalmente voltado para os encontros em família e amigos. O arquiteto apostou nos eletroportáteis na clássica cor Empire Red, incluindo a Batedeira Artisan, Liquidificador Pure Power e os Processadores e no clássico Forno Multifunções com Air Fryer . A escolha cria o cenário perfeito para o anfitrião que valoriza a memória afetiva ao redor da mesa.

Salum projetou um espaço totalmente voltado para os encontros em família e amigos. O arquiteto apostou nos eletroportáteis na clássica cor Empire Red, incluindo a e no clássico . A escolha cria o cenário perfeito para o anfitrião que valoriza a memória afetiva ao redor da mesa. Renan Altera de Castro: o arquiteto trouxe uma sofisticada mescla cromática para ilustrar o equilíbrio emocional. O grande destaque do espaço é a presença da Batedeira Cor do Ano 2026, a Spearmint , um verde menta refrescante, harmonizado com o tom Porcelain White do Liquidificador Pure Power , além da Batedeira Artisan Black Matte e o Mini Processador Onyx Black .

o arquiteto trouxe uma sofisticada mescla cromática para ilustrar o equilíbrio emocional. O grande destaque do espaço é a presença da , um verde menta refrescante, harmonizado com o tom além da Eduardo Lopes Castello Branco: trazendo uma estética refinada e sóbria, o arquiteto elegeu o brilho metálico da Batedeira Artisan Contour Silver . A peça mostra como o design de alta performance se integra perfeitamente a rituais contemporâneos de recepção e bem-estar.

trazendo uma estética refinada e sóbria, o arquiteto elegeu o brilho metálico da . A peça mostra como o design de alta performance se integra perfeitamente a rituais contemporâneos de recepção e bem-estar. Felipe de Almeida e Paula Neder: ambos os profissionais apostam na elegância minimalista da Batedeira Artisan Black Matte. O produto ganha protagonismo em suas bancadas integradas, pensadas justamente para que o anfitrião interaja com os convidados enquanto prepara as receitas.

Todos os produtos KitchenAid presentes nos ambientes da mostra, além do aguardado lançamento da Batedeira Artisan Plus, já estão disponíveis no site oficial da marca.

Sobre KitchenAid

Desde a introdução da sua lendária batedeira em 1919, a KitchenAid, marca de eletrodomésticos premium da Whirlpool Corporation, tem se baseado neste legado para criar uma linha completa de eletroportáteis feitos para quem tem paixão pela cozinha. Atualmente, a marca KitchenAid oferece batedeiras, liquidificadores, mixers e outros utensílios essenciais para uma cozinha bem equipada. Para saber mais, visite o site oficial da KitchenAid Brasil ou siga-nos no Instagram, @KitchenAidbrasil.

FONTE KitchenAid