Knight-Hennessy Scholars anuncia seu maior grupo até agora: 90 novos acadêmicos

O grupo de bolsistas da Knight-Hennessy de 2024 representa 30 países e 45 programas de pós-graduação na Universidade de Stanford

STANFORD, Califórnia, 7 de maio de 2024 /PRNewswire/ -- Os bolsistas Knight-Hennessy da Universidade de Stanford anunciaram hoje seu grupo de 90 novos bolsistas para 2024, o maior até o momento. Este sétimo grupo compreende estudantes de 30 países que irão cursar 45 programas de pós-graduação em todas as sete escolas de pós-graduação de Stanford. Pela primeira vez, o grupo inclui académicos com cidadania da Áustria, Bahrein, Bielorrússia, Bolívia, Bulgária, França e Sri Lanka.

Denning House, sede dos bolsistas Knight-Hennessy no campus da Universidade de Stanford.

Knight-Hennessy Scholars é um programa multidisciplinar e multicultural de bolsas de pós-graduação que abrange todas as sete escolas da Universidade de Stanford. Os bolsistas da Knight-Hennessy recebem até três anos de apoio financeiro para prosseguir estudos de pós-graduação em Stanford, ao mesmo tempo em que se envolvem em experiências que os preparam para serem líderes visionários, corajosos e colaborativos que enfrentam desafios complexos que o mundo enfrenta. Os acadêmicos são selecionados com base em sua demonstração de independência de pensamento, liderança proposital e mentalidade cívica.

"A cada novo grupo de acadêmicos, fico ainda mais encorajado em relação ao futuro", disse John L. Hennessy, presidente emérito da Universidade de Stanford e diretor da família Shriram da Knight-Hennessy Scholars. "Os desafios que o nosso mundo enfrenta estão cada vez mais complexos, o que valida a importância da nossa missão aqui."

A Knight-Hennessy Scholars desenvolve líderes emergentes que têm um compromisso com o bem maior e as ferramentas necessárias para impulsionar mudanças significativas. O Programa de Liderança Global King é uma parte essencial da experiência da Knight-Hennessy Scholars, oferecendo uma ampla variedade de workshops, palestras, projetos e experiências que complementam a educação de pós-graduação dos bolsistas, ajudando-os a alcançar seus objetivos de liderança.

Entre os bolsistas de 2024, 47% possuem passaporte que não é dos EUA. Quarenta e nove por cento dos acadêmicos dos EUA se identificam como pessoas de cor e 11 por cento serviram nas forças armadas dos EUA. Os bolsistas obtiveram cursos de graduação em 60 instituições diferentes, incluindo 12 instituições internacionais. Vinte e dois por cento são os primeiros da família a se formar na faculdade. A sétima coorte eleva a contagem total de alunos para 514 até o momento, começando com a coorte inaugural matriculada em 2018.

"Cada acadêmico traz uma perspectiva única para nossa comunidade em crescimento", disse Tina Seelig, diretora executiva da Knight-Hennessy Scholars. "É inspirador vê-los construir laços e adquirir conhecimento através de disciplinas, culturas e ideologias, contribuindo para a sua capacidade de enfrentar os maiores desafios do mundo."

A inscrição para a coorte de bolsistas Knight-Hennessy de 2025 será aberta em 1º de junho de 2024 e vence em 9 de outubro de 2024. Os futuros bolsistas podem participar de sessões informativas para aprender sobre a comunidade, o programa de desenvolvimento de liderança e o processo de admissão. A Knight-Hennessy Scholars não tem cotas ou restrições com base na região, faculdade ou universidade, área de estudo ou aspiração profissional.

Anunciado em 2016, o Knight-Hennessy Scholars foi nomeado em homenagem a Phil Knight, MBA '62, filantropo e cofundador da Nike Inc., e John Hennessy, presidente da Alphabet Inc. Knight-Hennessy Scholars é a maior bolsa de pós-graduação totalmente dotada em toda a universidade do mundo. Saiba mais em kh.stanford.edu.

