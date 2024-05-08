Knight-Hennessy學者計劃宣佈史上最大規模的錄取：新錄90名學者

2024 屆 Knight-Hennessy 學者計劃從 30 個國家/地區招攬學者，涵蓋史丹福大學 45 個研究生學位計劃

加州史丹福2024年5月8日 /美通社/ -- 史丹福大學的 Knight-Hennessy 學者計劃今日宣佈新錄取 90 名學者，錄取人數創下歷屆之最。本屆是第七屆，學員涵蓋來自 30 個國家/地區的學生，他們將在史丹福大學的七所研究生院攻讀 45 個研究生學位。本屆還是首次錄取在奧地利、巴林、白俄羅斯、玻利維亞、保加利亞、法國和斯里蘭卡擁有公民身份的學者。

Knight-Hennessy 學者計劃是一項跨學科、多元文化的研究生獎學金計劃，涵蓋史丹福大學的七所學院。Knight-Hennessy 學者可獲得長達三年的財政支援，用以在史丹福大學攻讀研究生課程，並參與相關體驗，為他們成為有遠見、有勇氣和具備合作精神的領導者做好準備，以應對世界面臨的複雜挑戰。學者入選標準包括展現出獨立思考、目標導向的領導力，以及公民意識。

Denning House，史丹福大學校園的 Knight-Hennessy 學者之家。

「隨著每一屆新學者的到來，我對未來愈來愈充滿信心，」史丹福大學榮譽校長、Knight-Hennessy 學者計劃 Shriram 家族主任 John L. Hennessy 表示，「我們所面對的世界挑戰只會變得越來越複雜，這也證明了我們使命的重要性。」

Knight-Hennessy 學者計劃重在培育新興領袖，他們心繫公益，並具備引領重大變革的必要能力。King 全球領導力課程是 Knight-Hennessy 學者體驗的核心部分，提供廣泛的工作坊、講座、項目和體驗，與學者的研究生院教育相輔相成，幫助他們達成領導力目標。

在 2024 屆學者中，47% 持有非美國護照。在美國學者中，49% 自認為是有色人種，11% 曾在美軍服役。這些學者們在 60 所不同的機構獲得了本科學位，其中包括 12 所國際機構。22% 的學者是他們家族中第一個大學畢業生。隨著第七屆學者加入，自 2018 年首屆招生以來，學者人數累計達到 514 人。

「每位學者都為我們不斷壯大的社群帶來獨特的視角，」Knight-Hennessy 學者計劃常務理事 Tina Seelig 表示，「看到他們建立跨學科、跨文化、跨意識形態的聯繫並獲得知識，進而為應對世界最大挑戰作出貢獻，這實在令人振奮。」

2025 年 Knight-Hennessy 學者計劃將於 2024 年 6 月 1 日開放申請，並於 2024 年 10 月 9 日截止申請。有意向的學者可參加資訊說明會，以了解有關社群、領導力發展計劃和招生流程的資訊。Knight-Hennessy 學者計劃不會根據地區、學院或大學、研究領域或職業抱負進行配額或限制。

Knight-Hennessy 學者計劃於 2016 年宣佈設立，以慈善家和 Nike Inc. 聯合創始人 Phil Knight（62 屆工商管理碩士）以及 Alphabet Inc. 董事長兼史丹福大學名譽校長（2000-2016 年）John Hennessy 的名字命名。Knight-Hennessy 學者計劃是全球最大的、涵蓋全校範圍的、完全由獎學金支持的碩士研究生獎學金項目。如需更多資訊，請瀏覽 kh.stanford.edu。

SOURCE Knight-Hennessy Scholars