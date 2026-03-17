Knight Therapeutics Anuncia Aprovação de Indicação Adicional para MINJUVI® (tafasitamabe) no Brasil

MONTREAL, 17 de março de 2026 /PRNewswire/ -- Knight Therapeutics Inc., (TSX: GUD) ("Knight"), uma empresa pan-americana (ex-EUA) de especialidades farmacêuticas, anunciou hoje que sua afiliada brasileira, United Medical Ltda., recebeu aprovação da ANVISA, a agência reguladora de saúde do Brasil, para uma indicação adicional de MINJUVI® (tafasitamabe). A aprovação decorre da submissão e revisão do dossiê de registro suplementar pela ANVISA no âmbito do Project Orbis e respalda o uso de MINJUVI®, em combinação com rituximabe e lenalidomida, para o tratamento de pacientes adultos com linfoma folicular (LF) recidivado ou refratário. 1

A aprovação é sustentada por dados de estudos clínicos que avaliaram MINJUVI® em combinação com rituximabe e lenalidomida (R2), os quais demonstraram taxas de resposta relevantes e controle prolongado da doença em pacientes previamente tratados para LF.

"A aprovação pela ANVISA da nova indicação de tafasitamabe em combinação com rituximabe e lenalidomida, representa um passo importante para ampliar as opções de tratamento para pacientes com linfoma folicular recidivado ou refratário. Como uma opção livre de quimioterapia e com um perfil benefício–risco favorável, essa aprovação amplia as alternativas terapêuticas para pacientes em todo o Brasil", afirmou o Dr. Jorge Vaz Pinto Neto, Hematologista, Membro do Conselho Diretor da Associação Brasileira de Hematologia, Hemoterapia e Terapia Celular (ABHH-TC) e Coordenador da Unidade de Transplante de Medula Óssea do CETTRO Câncer Center/Oncoclínicas - Brasília.

"Esta aprovação de MINJUVI® reforça nosso compromisso em oferecer cuidados oncológicos de alta qualidade na América Latina e proporciona aos médicos e pacientes uma nova opção para o tratamento de linfoma recidivado ou refratário", declarou Samira Sakhia, Presidente e Diretora Executiva da Knight Therapeutics Inc. "A rápida análise e aprovação através do Project Orbis refletem a sólida capacidade regulatória da Knight e execução focada no benefício da empresa e de nossos parceiros."

A Knight firmou, em 2021, um acordo exclusivo de fornecimento e distribuição com a Incyte (NASDAQ: INCY) para tafasitamabe (comercializado como MONJUVI® [tafasitamab-cxix] nos Estados Unidos e MINJUVI® fora dos EUA) em toda a América Latina. A Knight lançou MINJUVI® no Brasil, México e Argentina para uso em combinação com lenalidomida seguida de monoterapia com MINJUVI® para o tratamento de pacientes adultos com linfoma difuso de grandes células B (LDGCB) recidivado ou refratário, incluindo no Brasil, o LDGCB originado de linfoma de baixo grau, que não sejam elegíveis ao transplante autólogo de células–tronco (TACT).

Sobre o MINJUVI® (tafasitamabe)

MINJUVI® (tafasitamabe) é um anticorpo monoclonal aprimorado com Fc citolítico que tem como alvo o CD19. O tafasitamabe incorpora um domínio Fc projetado pela XmAb® que faz a mediação da lise das células B por meio da apoptose e do mecanismo efetor imunológico, incluindo a citotoxicidade mediada por células dependentes de anticorpos (ADCC) e a fagocitose celular dependente de anticorpos (ADCP). A Incyte possui direitos exclusivos mundialmente para desenvolver e comercializar o tafasitamabe da Xencor, Inc.

Nos Estados Unidos, MONJUVI® é aprovado pela Administração de Alimentos e Medicamentos dos Estados Unidos (FDA) para uso em combinação com lenalidomida e rituximabe no tratamento de pacientes adultos com linfoma folicular (LF) recidivado ou refratário.

MONJUVI® não é aprovado e não é recomendado para o tratamento de pacientes com linfoma da zona marginal recidivado ou refratário fora de ensaios clínicos controlados.

Além disso, MONJUVI® recebeu aprovação acelerada nos Estados Unidos em combinação com lenalidomida para o tratamento de pacientes adultos com linfoma difuso de grandes células B (LDGCB) recidivado ou refratário não especificado, incluindo LDGCB decorrente de linfoma de baixo grau, e que não são elegíveis para transplante autólogo de células tronco (TACT).

Na Europa, MINJUVI® (tafasitamabe) recebeu Autorização Condicional de Comercialização da Agência Europeia de Medicamentos para uso em combinação com lenalidomida, seguido de MINJUVI® em monoterapia, para o tratamento de pacientes adultos com LDGCB recidivado ou refratário que não são elegíveis para TACT. Além disso, MINJUVI® está aprovado na Europa, em combinação com lenalidomida e rituximabe para o tratamento de pacientes adultos com linfoma folicular (LF) recidivado ou refratário (Grau 1–3a) após pelo menos uma linha prévia de terapia sistêmica.

No Japão, MINJUVI® está aprovado em combinação com rituximabe e lenalidomida para pacientes adultos com linfoma folicular (LF) recidivado ou refratário (segunda linha ou posteriores).

No Brasil, MINJUVI® está aprovado para uso em combinação com lenalidomida, seguida de MINJUVI® em monoterapia, para o tratamento de pacientes adultos com LDGCB recidivado ou refratário, incluindo LDGCB decorrente de linfoma de baixo grau, que não são elegíveis para TACT. MINJUVI® também está aprovado em combinação com rituximabe e lenalidomida para o tratamento de pacientes adultos com linfoma folicular (LF) recidivado ou refratário. MINJUVI® não está aprovado e não é recomendado para o tratamento de pacientes com linfoma da zona marginal recidivado ou refratário fora de ensaios clínicos controlados.

XmAb® é uma marca registrada da Xencor, Inc.

MONJUVI e MINJUVI são marcas registradas da Incyte.

Sobre o Linfoma Folicular (LF)

O LF é o subtipo mais comum de linfoma não Hodgkin (LNH) indolente.2-4 Geralmente, o LF se apresenta com linfadenopatia generalizada e indolor, que pode aumentar e diminuir ao longo do tempo. Afeta com frequência os linfonodos axilares, cervicais, femorais e inguinais. Raramente, pode surgir como uma grande massa mediastinal assintomática. Cerca de 20% dos pacientes com LF apresentam sintomas B, como sudorese noturna, febre e perda de peso.⁵ Embora os pacientes normalmente respondam à terapia inicial, o LF tende a recidivar com o tempo e, portanto, é considerado incurável.⁶-⁷ Aproximadamente um quarto dos pacientes com LF são refratários à imunoquimioterapia de primeira linha. ⁸ Além disso, existe risco de transformação histológica para LDGCB ou linfomas de células B de alto grau, o que ocorre em uma taxa anual estimada entre 2% e 3% e geralmente está associado a desfechos clínicos desfavoráveis.9-¹²

No Brasil, segundo os registros do INCA de 2023, a incidência esperada/anual de LNH (incluindo todos os subtipos) é de 5,57 por 100.000 na população geral.¹³ Estima-se que o linfoma folicular represente entre 20% e 25% dos casos de LNH em adultos.2-4 Globalmente, acredita–se que tenha uma prevalência estimada de 1/3000, classificando-o como uma doença rara tanto segundo os padrões regulatórios globais quanto brasileiros.¹4

Sobre o Estudo inMIND

O estudo inMIND (INCMOR 0208-301) foi um estudo multicêntrico, randomizado, duplo-cego, controlado por placebo, de Fase 3, conduzido em participantes com LF recidivado/refratário ou linfoma de zona marginal (LZM) recidivado/refratário que haviam recebido pelo menos uma linha prévia de terapia sistêmica, incluindo um anticorpo anti-CD20. Os pacientes foram randomizados para receber tafasitamabe + R2 (n = 273) versus placebo + R2 (n = 275). A sobrevida livre de progressão (SLP; desfecho primário) mediana estimada foi de 22,37 meses (IC 95%: 19,22, NE) no grupo tafasitamabe + R2, comparado com 13,93 meses (IC 95%: 11,53, 16,39) no grupo placebo + R2, com um HR de 0,434 (IC 95%: 0,324, 0,580) e p < 0.0001. De modo geral, adicionar tafasitamabe à lenalidomida mais rituximabe resultou em melhora estatisticamente significativa e clinicamente relevante na SLP, correspondente a uma redução de 57% no risco de progressão, recidiva ou morte em pacientes com linfoma folicular recidivado/refratário.¹⁵ As reações adversas mais comuns (≥ 20%) em pacientes com LF recidivado ou refratário foram infecções do trato respiratório, diarreia, erupção cutânea, fadiga, constipação, dor musculoesquelética e tosse. As anormalidades laboratoriais Grau 3 ou 4 mais comuns (≥ 20%) foram redução de neutrófilos e redução de linfócitos. ¹⁶

Sobre a Knight Therapeutics Inc.

A Knight Therapeutics Inc., com sede em Montreal, Canadá, é uma empresa de especialidades farmacêuticas focada na aquisição ou licenciamento e comercialização de produtos farmacêuticos no Canadá e na América Latina. As subsidiárias da Knight na América Latina operam sob as marcas United Medical, Biotoscana Farma e Laboratório LKM. As ações da Knight Therapeutics Inc. são negociadas na TSX sob o símbolo GUD. Para obter mais informações sobre a Knight Therapeutics Inc., por favor, visite o site da empresa em www.knighttx.com ou www.sedar.ca.

Declarações Prospectivas

Este documento contém declarações prospectivas da Knight Therapeutics Inc. e de suas subsidiárias. Essas declarações prospectivas, por sua natureza, necessariamente envolvem riscos e incertezas que podem fazer com que os resultados reais sejam materialmente diferentes daqueles contemplados pelas declarações prospectivas. A Knight Therapeutics Inc. considera que as suposições nas quais essas declarações prospectivas se baseiam são razoáveis quando foram preparadas, mas adverte o leitor de que essas suposições relativas a eventos futuros, muitas das quais estão fora do controle da Knight Therapeutics Inc. e de suas subsidiárias, podem, em última instância, se mostrar incorretas. Os fatores e riscos que podem fazer com que os resultados reais difiram materialmente das expectativas atuais são discutidos no Relatório Anual da Knight Therapeutics Inc. e no Formulário de Informações Anuais da Knight Therapeutics Inc. para o ano findo em 31 de dezembro de 2024, conforme arquivado em www.sedarplus.ca. A Knight Therapeutics Inc. isenta-se de qualquer intenção ou obrigação de atualizar ou revisar quaisquer declarações prospectivas, seja como resultado de novas informações ou eventos futuros, exceto conforme exigido por lei.

Referências:

MINJUVI (tafasitamab) Powder for solution for infusion 200 mg ANVISA; precribing information January, 2026. Accessed February 19th 2026. https://consultas.anvisa.gov.br/#/bulario/q/?nomeProduto=minjuvi Kanters S, Ball G, Kahl B, et al. Clinical outcomes in patients relapsed/refractory after ≥2 prior lines of therapy for follicular lymphoma: a systematic literature review and meta-analysis. BMC Cancer 2023;23:74. Smith SM, Salles G. Indolent lymphomas: introduction to a series highlighting progress and ongoing challenges. Haematologica 2022;107:4-6. Swerdlow SH, Campo E, Pileri SA, et al. The 2016 revision of the World Health Organization classification of lymphoid neoplasms. Blood 2016;127:2375-2390. Kaseb H, Ali MA, Gasalberti DP, et al. Follicular lymphoma. In: StatPearls Internet. Treasure Island (FL): StatPearls Publishing; 2025-. Updated March 1, 2024. Accessed December 5, 2025. Available at: https://www.ncbi.nlm.nih.gov/books/NBK538206/ Dreyling M, Ghielmini M, Rule S, et al. Newly diagnosed and relapsed follicular lymphoma: ESMO Clinical Practice Guidelines for diagnosis, treatment and follow-up. Ann Oncol 2021;32:298-308. National Comprehensive Cancer Network. NCCN Clinical Practice Guidelines in Oncology: B-Cell Lymphomas. Version 2.2025. Published February 10, 2025. Accessed December 5, 2025. Available at: https://www.nccn.org/professionals/physician_gls/pdf/b-cell.pdf NCCN Jurczak W. Treatment of high-risk follicular lymphoma. Hemasphere 2019;3(Suppl):85-87. Al-Tourah AJ, Gill KK, Chhanabhai M, et al. Population-based analysis of incidence and outcome of transformed non-Hodgkin's lymphoma. J Clin Oncol 2008;26:5165-5169. Conconi A, Ponzio C, Lobetti-Bodoni C, et al. Incidence, risk factors and outcome of histological transformation in follicular lymphoma. Br J Haematol 2012;157:188-196. Freedman A, Jacobsen E. Follicular lymphoma: 2020 update on diagnosis and management. Am J Hematol 2020;95:316-327. Link BK, Maurer MJ, Nowakowski GS, et al. Rates and outcomes of follicular lymphoma transformation in the immunochemotherapy era: a report from the University of Iowa/Mayo Clinic Specialized Program of Research Excellence Molecular Epidemiology Resource. J Clin Oncol 2013;31:3272-3278. Decision Resources Group. Non-Hodgkin's Lymphoma and Chronic Lymphocytic Leukemia, Landscape & Forecast. 2020. Orphanet. Follicular lymphoma. Orphanet. Accessed December 5, 2025. https://www.orpha.net/en/disease/detail/545 Sehn LH, Luminari S, Scholz CW, Hübel K, Salar A, Paneesha S, Wahlin BE, Panayiotidis P, Lee HP, Jiménez Ubieto A, Sancho JM, Kim TM, Domingo Domenech E, Kumode T, Poh C, Thieblemont C, Deeren D, de Wit E, Arbushites M, Casadebaig ML, Trneny M. Tafasitamab plus lenalidomide and rituximab for relapsed or refractory follicular lymphoma: results from a phase 3 study (inMIND). Blood. 2024;144(suppl 2):LBA-1. doi:10.1182/blood-2024-212970. Incyte Corporation. MONJUVI (tafasitamab-cxix) for injection, for intravenous use prescribing information. Wilmington, DE: Incyte Corporation; June 2025. Accessed December 5, 2025. https://www.accessdata.fda.gov/drugsatfda_docs/label/2025/761163s013lbl.pdf

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Samira Sakhia

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FONTE Knight Therapeutics Inc.