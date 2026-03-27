A Knight Therapeutics Inc. se classifica na Segunda edição do ranking anual Canada's Top Growing Women-Led Companies e na sétima edição do ranking anual Women Lead Here do The Globe and Mail, que destacam a diversidade de gênero entre os executivos

"Ser reconhecida tanto no Canada's Top Growing Women–Led Companies quanto no Women Lead Here representa um marco significativo para a Knight", afirmou Samira Sakhia, Presidente e Diretora Executiva da Knight. "Este é o nosso primeiro ano sendo incluídos entre as Empresas Lideradas por Mulheres de Maior Crescimento no Canadá, refletindo nosso crescimento sustentado e o espírito empreendedor que impulsiona nossa organização. Além disso, com o reconhecimento contínuo e o progresso no avanço da diversidade de gênero na liderança, essas distinções evidenciam a força da nossa equipe e o nosso compromisso inabalável com a construção de uma empresa inclusiva, de alto desempenho, que gera valor para pacientes no Canadá e na América Latina".

Sobre o ranking Canada's Top Growing Women–Led Companies

Lançado em 2025 e agora em sua segunda edição, o Canada's Top Growing Women–Led Companies classifica empresas do Canadá fundadas, controladas ou gerenciadas por mulheres com base no crescimento comprovado da receita ao longo de um período de três anos.

A lista de 2026 inclui 44 empresas de diversos setores, que vão desde construção e saúde até produtos de consumo, software, finanças e outros. Para se qualificarem, as empresas devem operar no Canadá, ser lideradas de forma significativa por mulheres e gerar pelo menos US$ 2 milhões em receita anual.

A lista completa foi publicada on–line em 20 de março de 2026, em tgam.ca/TopGrowingWomenLedCompanies.

Sobre o ranking Women Lead Here

O ranking Women Lead Here foi criado em 2020 pela revista Report on Business e utiliza uma metodologia de pesquisa proprietária para oferecer uma visão geral das maiores corporações canadenses com os mais altos níveis de diversidade de gênero nos cargos executivos. As empresas classificadas demonstraram avanços concretos e organizacionais relacionados à paridade de gênero na liderança executiva.

Para a edição de 2026, a Report on Business conduziu uma análise jornalística de aproximadamente 500 grandes empresas canadenses de capital aberto, com base na receita, avaliando a proporção de executivos que se identificam como mulheres em relação aos que se identificam como homens nos três níveis mais altos da liderança executiva. Os dados resultantes foram aplicados a uma fórmula ponderada que também considerou o desempenho da empresa, a diversidade e a evolução ano a ano.

No total, 85 empresas receberam o selo Women Lead Here 2026, com uma média combinada de 56% dos cargos executivos ocupados por pessoas que se identificam como mulheres.

A lista Women Lead Here 2026 será publicada na edição de abril de 2026 da revista Report on Business, distribuída juntamente com The Globe and Mail em 28 de março de 2026, e também está disponível on–line em tgam.ca/WomenLeadHere

Sobre o The Globe and Mail

O The Globe and Mail é a principal empresa de mídia jornalística do Canadá e lidera o debate nacional, promovendo mudanças em políticas públicas por meio de um jornalismo corajoso e independente desde 1844. Com sua cobertura premiada de negócios, política e assuntos nacionais, o jornal The Globe and Mail alcança mais de 6 milhões de leitores todas as semanas por meio de formatos impressos e digitais, enquanto a revista Report on Business atinge 2,9 milhões de leitores em cada edição impressa e digital. O investimento em ciência de dados inovadora garante que, à medida que o mundo continua a evoluir, The Globe também evolua. O The Globe and Mail é de propriedade da Woodbridge, o braço de investimentos da família Thomson.

Sobre a Knight Therapeutics Inc.

A Knight Therapeutics Inc., com sede em Montreal, Canadá, é uma empresa de especialidades farmacêuticas focada na aquisição ou licenciamento e comercialização de produtos farmacêuticos no Canadá e na América Latina. As subsidiárias da Knight na América Latina operam sob as marcas United Medical, Biotoscana Farma e Laboratório LKM. As ações da Knight Therapeutics Inc. são negociadas na TSX sob o símbolo GUD. Para obter mais informações sobre a Knight Therapeutics Inc., por favor, visite o site da empresa em www.knighttx.com ou www.sedar.ca.

Declarações Prospectivas

Este documento contém declarações prospectivas da Knight Therapeutics Inc. e de suas subsidiárias. Essas declarações prospectivas, por sua natureza, necessariamente envolvem riscos e incertezas que podem fazer com que os resultados reais sejam materialmente diferentes daqueles contemplados pelas declarações prospectivas. A Knight Therapeutics Inc. considera que as suposições nas quais essas declarações prospectivas se baseiam são razoáveis quando foram preparadas, mas adverte o leitor de que essas suposições relativas a eventos futuros, muitas das quais estão fora do controle da Knight Therapeutics Inc. e de suas subsidiárias, podem, em última instância, se mostrar incorretas. Os fatores e riscos que podem fazer com que os resultados reais difiram materialmente das expectativas atuais são discutidos no Relatório Anual da Knight Therapeutics Inc. e no Formulário de Informações Anuais da Knight Therapeutics Inc. para o ano findo em 31 de dezembro de 2025, conforme arquivado em www.sedarplus.ca. A Knight Therapeutics Inc. isenta-se de qualquer intenção ou obrigação de atualizar ou revisar quaisquer declarações prospectivas, seja como resultado de novas informações ou eventos futuros, exceto conforme exigido por lei.

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Samira Sakhia

Arvind Utchanah Presidente e Diretora executiva

Diretor financeiro T: 514.484.4483

T. +598.2626.2344 F: 514.481.4116



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E-mail: [email protected] Site: www.knighttx.com

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FONTE Knight Therapeutics Inc.