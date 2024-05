Knight Therapeutics firma um acordo exclusivo de fornecimento e distribuição com a Ironshore Pharmaceuticals & Development, Inc. para JORNAY PM®, no Canadá e na América Latina

MONTREAL, 9 de maio de 2024 /PRNewswire/ -- Knight Therapeutics Inc. (TSX: GUD) ("Knight"), uma empresa pan-americana (ex-EUA) de especialidades farmacêuticas, anunciou hoje que firmou um acordo exclusivo de fornecimento e distribuição com a Ironshore Pharmaceuticals & Development, Inc., uma subsidiária integral da Ironshore Therapeutics, Inc. ("Ironshore"), concedendo à Knight os direitos de registrar e comercializar o JORNAY PM® no Canadá e na América Latina. Atualmente aprovado nos EUA, o JORNAY PM®, é uma formulação de liberação prolongada do metilfenidato, um medicamento estimulante para o tratamento do Transtorno de Déficit de Atenção e Hiperatividade (TDAH). Os termos financeiros do acordo não foram divulgados.

O JORNAY PM® é o primeiro e único produto de metilfenidato em dose noturna disponível comercialmente nos Estados Unidos para tratar o TDAH em pacientes com 6 anos de idade ou mais. O JORNAY PM® consiste em microesferas com uma camada de liberação retardada e uma camada de liberação prolongada. A primeira camada atrasa a liberação do ingrediente ativo até a manhã seguinte, enquanto a camada de liberação prolongada controla a liberação do ingrediente ativo desde o início da manhã e durante todo o dia. Essa formulação exclusiva oferece um perfil farmacocinético que permite o controle dos sintomas do TDAH desde o momento em que os pacientes acordam até o momento em que vão dormir. O JORNAY PM® foi estudado em dois ensaios clínicos de fase 3, randomizados, duplo-cegos e controlados por placebo1,2. Ambos os estudos atingiram seus desfechos primários e secundários principais, demonstrando melhora estatisticamente e clinicamente significativa nos sintomas de TDAH ao acordar, durante a tarde e à noite. O JORNAY PM® foi submetido para aprovação no Canadá em novembro de 2023.

"Com essa transação, a Knight está trazendo um medicamento da classe de estimulantes para o tratamento do TDAH altamente inovador e diferenciado e continua a construir um pipeline muito promissor no tratamento do TDAH no Canadá e na América Latina", disse Samira Sakhia, Presidente e CEO da Knight. "Estamos entusiasmados em oferecer opções de tratamento aos pacientes em toda a sua jornada de tratamento e executar nossa estratégia de expandir nossa presença em CNS".

"Estamos entusiasmados com a parceria que temos com a Knight, uma empresa com capacidade comprovada e compromisso com os pacientes que sofrem de TDAH. A Ironshore está confiante na experiência comercial da Knight para lançar com sucesso o JORNAY PM® no Canadá e na América Latina", disse Stephanie Read, Presidente e CEO da Ironshore. "A Ironshore tem orgulho de expandir a disponibilidade do JORNAY PM® fora dos Estados Unidos e oferecer aos pacientes com TDAH e seus cuidadores alternativas inovadoras na intervenção do TDAH".

Sobre o TDAH3

O TDAH é um distúrbio crônico neurodesenvolvimento, muitas vezes por toda vida, que afeta crianças e adultos. A prevalência estimada do TDAH é de 5% a 9% em crianças e adolescentes e de 3% a 5% em adultos. O transtorno é caracterizado por sintomas de desatenção, hiperatividade e impulsividade que podem afetar significativamente a capacidade do indivíduo de exercer suas funções na vida cotidiana. Embora os sintomas do TDAH nos pacientes possam mudar com o tempo, eles geralmente precisam de monitoramento e tratamento contínuos ao longo da vida. As farmacoterapias atuais de primeira linha para o TDAH incluem metilfenidato de ação prolongada ou psicoestimulantes à base de anfetamina. Ambas as classes de psicoestimulantes têm eficácia e tolerabilidade comparáveis em nível populacional, mas os produtos individuais de ambas diferem em seus sistemas de administração e perfis de liberação para proporcionar durações de efeito distintos. Entretanto, nem todos os pacientes obtêm abrangência adequada dos sintomas com as terapias atualmente disponíveis. Como resultado, ainda há uma necessidade médica significativa de opções de tratamento adicionais para pacientes com TDAH.

Sobre a Knight Therapeutics Inc.

A Knight Therapeutics Inc., com sede em Montreal, Canadá, é uma empresa farmacêutica especializada com foco na aquisição ou licenciamento e comercialização de produtos farmacêuticos para o Canadá e a América Latina. As subsidiárias latino-americanas da Knight operam sob os nomes United Medical, Biotoscana Farma e Laboratorio LKM. As ações da Knight Therapeutics Inc. são negociadas na TSX sob o símbolo GUD. Para mais informações sobre a Knight Therapeutics Inc., visite o site da empresa em www.knighttx.com ou www.sedarplus.ca.

Declarações prospectivas

Este documento contém declarações prospectivas relacionadas à Knight Therapeutics Inc. e suas subsidiárias. Essas declarações prospectivas, por sua natureza, envolvem necessariamente riscos e incertezas que podem fazer com que os resultados reais sejam materialmente diferentes daqueles contemplados nessas declarações. A Knight Therapeutics Inc. considera razoáveis as premissas nas quais essas declarações prospectivas se baseiam no momento em que foram preparadas, mas adverte o leitor de que essas premissas sobre eventos futuros, muitos dos quais estão além do controle da Knight Therapeutics Inc. e de suas subsidiárias, podem acabar sendo incorretas. Fatores e riscos que podem fazer com que os resultados reais sejam materialmente diferentes das expectativas atuais são discutidos no Relatório Anual da Knight Therapeutics Inc. e no Formulário de Informações Anuais da Knight Therapeutics Inc. para o ano encerrado em 31 de dezembro de 2023, conforme registrado em www.sedarplus.ca. A Knight Therapeutics Inc. nega qualquer intenção ou obrigação de atualizar ou revisar quaisquer declarações prospectivas devido a novas informações ou eventos futuros, exceto se exigido por lei.

INFORMAÇÕES DE CONTACTO PARA KNIGHT

Contato de investidores:



Knight Therapeutics Inc .



Samira Sakhia

Arvind Utchanah Presidente e Diretora Executiva

Diretor Financeiro Tel.: 514.484.4483

Tel.: 598.2626.2344 F: 514.481.4116



Email: [email protected]

Email: [email protected] Website: www.knighttx.com

Website: www.knighttx.com

Referências:

Childress, A. C., Cutler, A. J., Marraffino, A., McDonnell, M. A., Turnbow, J. M., Brams, M., DeSousa, N. J., Incledon, B., Sallee, F. R., & Wigal, S. B. (2020). A randomized, double-blind, placebo-controlled study of HLD200, a delayed-release and extended-release methylphenidate, in children with attention-deficit/hyperactivity disorder: An evaluation of safety and efficacy throughout the day and across settings. Journal of Child and Adolescent Psychopharmacology, 30(1), 2–14. https://doi.org/10.1089/cap.2019.0070 Pliszka, S. R., Wilens, T. E., Bostrom, S., Arnold, V. K., Marraffino, A., Cutler, A. J., López, F. A., DeSousa, N. J., Sallee, F. R., Incledon, B., & Newcorn, J. H. (2017). Efficacy and safety of HLD200, delayed-release and extended-release methylphenidate, in children with attention-deficit/hyperactivity disorder. Journal of Child and Adolescent Psychopharmacology, 27(6), 474–482. https://doi.org/10.1089/cap.2017.0084 CADDRA - Canadian ADHD Resource Alliance. (2020). Canadian ADHD Practice Guidelines, 4.1 Edition. https://adhdlearn.caddra.ca/wp-content/uploads/2022/08/Canadian-ADHD-Practice-Guidelines-4.1-January-6-2021.pdf

