Knight Therapeutics firma un acuerdo exclusivo de suministro y distribución de JORNAY PM® para Canadá y Latinoamérica con Ironshore Pharmaceuticals & Development, Inc.

MONTREAL, 9 de mayo de 2024 /PRNewswire/ -- Knight Therapeutics Inc. (TSX: GUD) ("Knight"), compañía farmacéutica especializada panamericana (ex- Estados Unidos), ha anunciado hoy la firma de un acuerdo exclusivo de suministro y distribución con Ironshore Pharmaceuticals & Development, Inc., subsidiaria de propiedad integral de Ironshore Therapeutics, Inc. ("Ironshore"), que otorga a Knight los derechos para solicitar la aprobación regulatoria y comercializar JORNAY PM® en Canadá y Latinoamérica. JORNAY PM®, actualmente aprobado en EE.UU., es una formulación de liberación prolongada de metilfenidato, un medicamento estimulante para el tratamiento del Trastorno por Déficit de Atención e Hiperactividad (TDAH). No se han revelado los términos financieros del acuerdo.

JORNAY PM® es el primer y único producto de metilfenidato de dosis vespertina disponible comercialmente en Estados Unidos para el tratamiento del TDAH en pacientes a partir de 6 años de edad. JORNAY PM® consiste en microesferas con una capa de liberación retardada y otra de liberación prolongada. La primera capa retrasa la liberación del principio activo hasta la mañana, mientras que la capa de liberación prolongada controla la liberación del principio activo desde primera hora de la mañana y durante todo el día. Esta formulación única proporciona un perfil farmacocinético que permite controlar los síntomas del TDAH desde que los pacientes se despiertan hasta que se acuestan. JORNAY PM® se estudió en dos ensayos clínicos de fase 3, aleatorizados, doble ciego y controlados con placebo1,2. Ambos estudios cumplieron sus objetivos de valoración primarios y secundarios clave, demostrando una mejora estadísticamente significativa y clínicamente relevante de los síntomas del TDAH al despertar, por la tarde y por la noche. JORNAY PM® se sometió para su aprobación en Canadá en noviembre de 2023.

"Con esta transacción, Knight aporta un medicamento estimulante para el TDAH altamente innovador y diferenciado, y sigue construyendo una línea de productos muy prometedora en TDAH en Canadá y Latinoamérica", ha declarado Samira Sakhia, Presidenta y CEO de Knight. "Estamos muy contentos de ofrecer opciones de tratamiento a los pacientes a lo largo del recorrido de su tratamiento y ejecutar nuestra estrategia de expansión de nuestra presencia en CNS".

"Estamos encantados de asociarnos con Knight, una empresa con capacidades demostradas y un compromiso con los pacientes con TDAH. Ironshore confía en la experiencia comercial de Knight para lanzar con éxito JORNAY PM® en Canadá y América Latina", declaró Stephanie Read, Presidenta y CEO de Ironshore. "Ironshore se enorgullece de expandir la disponibilidad de JORNAY PM® fuera de los Estados Unidos y proporcionar a los pacientes con TDAH y a sus cuidadores alternativas innovadoras en la intervención del TDAH".

Acerca del TDAH3

El TDAH es un trastorno crónico del neurodesarrollo, a menudo de por vida, que afecta tanto a niños como a adultos. La prevalencia estimada del TDAH es del 5-9% en niños y adolescentes, y del 3-5% en adultos. Este trastorno se caracteriza por síntomas de falta de atención, hiperactividad e impulsividad que pueden afectar significativamente a la capacidad del individuo para desenvolverse en la vida cotidiana. Aunque los síntomas del TDAH de los pacientes pueden cambiar con el tiempo, por lo general requerirán un monitoreo y tratamiento continuado a lo largo de su vida. Las farmacoterapias actuales de primera línea para el TDAH incluyen el metilfenidato de acción prolongada o los psicoestimulantes basados en anfetaminas. Ambas clases de psicoestimulantes tienen una eficacia y tolerabilidad comparables a nivel poblacional, pero los productos individuales de ambas difieren en sus sistemas de administración y perfiles de liberación para proporcionar duraciones de efecto distintas. Sin embargo, con las terapias actualmente disponibles no todos los pacientes obtienen una cobertura adecuada de los síntomas. En consecuencia, sigue existiendo una importante necesidad médica de opciones de tratamiento adicionales para los pacientes con TDAH.

Acerca de Knight Therapeutics Inc.

Knight Therapeutics Inc., con sede en Montreal, Canadá, es una empresa farmacéutica especializada enfocada en adquirir o licenciar y comercializar productos farmacéuticos para Canadá y América Latina. Las subsidiarias latinoamericanas de Knight operan bajo United Medical, Biotoscana Farma y Laboratorio LKM. Las acciones de Knight Therapeutics Inc. cotizan en TSX con el símbolo GUD. Para obtener más información sobre Knight Therapeutics Inc., visite el sitio web de la empresa en www.knighttx.com o www.sedarplus.ca.

Declaración prospectiva

Este documento contiene declaraciones de proyecciones a futuro de Knight Therapeutics Inc. y sus subsidiarias. Estas declaraciones a futuro, por su naturaleza, implican necesariamente riesgos e incertidumbres que podrían causar que los resultados reales difieran materialmente de los contemplados en las declaraciones de proyecciones a futuro. Knight Therapeutics Inc. considera que las suposiciones en las que se basan estas declaraciones de proyecciones a futuro son razonables en el momento en que fueron preparadas, pero advierte al lector que estas suposiciones con respecto a eventos futuros, muchos de los cuales están fuera del control de Knight Therapeutics Inc. y sus subsidiarias, en última instancia, pueden resultar incorrectos. Los factores y riesgos que podrían causar que los resultados reales difieran materialmente de las expectativas actuales se analizan en el Informe anual de Knight Therapeutics Inc. y en el Formulario de información anual de Knight Therapeutics Inc. para el año que finalizó el 31 de diciembre de 2023, tal como se presenta en www.sedarplus.ca. Knight Therapeutics Inc. desconoce cualquier intención u obligación de actualizar o revisar cualquier declaración de proyección a futuro, ya sea debido a nueva información o eventos futuros, excepto cuando así lo requiera la ley.

INFORMACIÓN DE CONTACTO DE KNIGHT:

Contacto para inversores:



Knight Therapeutics Inc.



Samira Sakhia

Arvind Utchanah Presidenta y directora ejecutiva

Director financiero T: 514-484-4483

T. 598-2626-2344 F: 514-481-4116



Correo electrónico: [email protected]

Correo electrónico: [email protected] Sitio web: www.knighttx.com

Sitio web: www.knighttx.com

Referencias:

Childress, A. C., Cutler, A. J., Marraffino, A., McDonnell, M. A., Turnbow, J. M., Brams, M., DeSousa, N. J., Incledon, B., Sallee, F. R., & Wigal, S. B. (2020). A randomized, double-blind, placebo-controlled study of HLD200, a delayed-release and extended-release methylphenidate, in children with attention-deficit/hyperactivity disorder: An evaluation of safety and efficacy throughout the day and across settings. Journal of Child and Adolescent Psychopharmacology, 30(1), 2–14. https://doi.org/10.1089/cap.2019.0070 Pliszka, S. R., Wilens, T. E., Bostrom, S., Arnold, V. K., Marraffino, A., Cutler, A. J., López, F. A., DeSousa, N. J., Sallee, F. R., Incledon, B., & Newcorn, J. H. (2017). Efficacy and safety of HLD200, delayed-release and extended-release methylphenidate, in children with attention-deficit/hyperactivity disorder. Journal of Child and Adolescent Psychopharmacology, 27(6), 474–482. https://doi.org/10.1089/cap.2017.0084 CADDRA - Canadian ADHD Resource Alliance. (2020). Canadian ADHD Practice Guidelines, 4.1 Edition. https://adhdlearn.caddra.ca/wp-content/uploads/2022/08/Canadian-ADHD-Practice-Guidelines-4.1-January-6-2021.pdf

Logo - https://mma.prnewswire.com/media/2408445/Knight_Logo.jpg

FUENTE Knight Therapeutics Inc.