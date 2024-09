Knight Therapeutics Inc. ocupa o 397º lugar na sexta classificação anual do The Globe and Mail das empresas canadenses que mais crescem.

MONTREAL, 27 de setembro de 2024 /PRNewswire/ -- (TSX:GUD) ("Knight" ou "a Empresa") tem o prazer de anunciar que a foi classificada como a 397ª na classificação da revista 2024 Report on Business das Principais Empresas em Crescimento do Canadá.

O prêmio Melhores Empresas em Crescimento do Canadá classifica as empresas canadenses de acordo com o crescimento da receita em três anos. A Knight conquistou seu lugar com um crescimento de 64% em três anos.

"Estamos orgulhosos de sermos reconhecidos mais uma vez entre as empresas Canadenses de Maior Crescimento pela revista Report on Business", disse Samira Sakhia, Presidente e Diretora Executiva da Knight "Essa conquista ressalta a dedicação e o trabalho árduo de toda a nossa equipe, cujo espírito inovador continua a moldar o futuro da Knight. Nosso sucesso está enraizado em uma visão estratégica clara que nos leva a oferecer terapias impactantes a pacientes em todo o Canadá e na América Latina. À medida que continuamos a crescer, continuamos comprometidos com o avanço da inovação na área da saúde com a mesma paixão que nos trouxe até aqui."

A classificação editorial das Melhores Empresas em Crescimento do Canadá foi lançada em 2019 para celebrar as conquistas de empresas inovadoras no Canadá. Para se qualificar para esse programa voluntário, as empresas tiveram que concluir um processo de inscrição detalhado e atender aos requisitos de receita. No total, 416 empresas conquistaram um lugar na classificação deste ano.

A lista completa dos vencedores de 2024, juntamente com a cobertura editorial, está publicada na edição de outubro da revista Report on Business. A lista já está disponível e on-line aqui.

"Nossa classificação anual das Principais Empresas em Crescimento do Canadá reflete a engenhosidade setorial dos empreendedores e líderes corporativos do país", diz Dawn Calleja, editora da revista Report on Business. "E achamos que é importante contar suas histórias para ajudar a inspirar a próxima geração de promissores em todo o país."

O Globe and Mail parabeniza os vencedores deste ano do prêmio "As Melhores Empresas em Crescimento do Canadá" por terem alcançado um crescimento excepcional e resiliência ao enfrentar os desafios comerciais", disse Andrew Saunders, CEO do The Globe and Mail. "É um testemunho da dedicação, da visão estratégica e do impulso inovador."

Sobre o The Globe and Mail

O Globe and Mail é a principal empresa de mídia de notícias do Canadá, liderando a discussão nacional e provocando mudanças nas políticas por meio de um jornalismo corajoso e independente desde 1844. Com nossa premiada cobertura de negócios, política e assuntos nacionais, o jornal The Globe and Mail alcança 6,2 milhões de leitores todas as semanas em nossos formatos impressos ou digitais, e a revista Report on Business alcança 2,9 milhões de leitores em formato impresso e digital a cada edição. Nosso investimento em ciência de dados inovadora significa que, à medida que o mundo continua a mudar, o mesmo acontece com o The Globe. O Globe and Mail é de propriedade da Woodbridge, o braço de investimentos da família Thomson.

Sobre a Knight Therapeutics Inc.

A Knight Therapeutics Inc., com sede em Montreal, Canadá, é uma empresa de especialidades farmacêuticas focada na aquisição ou licenciamento e comercialização de produtos farmacêuticos no Canadá e na América Latina. As subsidiárias latino-americanas da Knight operam sob as marcas United Medical, Biotoscana Farma e Laboratorio LKM. As ações da Knight Therapeutics Inc. são negociadas na TSX sob o símbolo GUD. Para obter mais informações sobre a Knight Therapeutics Inc., visite o site da empresa em www.knighttx.com ou www.sedarplus.ca.

Declaração prospectiva

Este documento contém declarações prospectivas da Knight Therapeutics Inc. e de suas subsidiárias. Essas declarações prospectivas, por sua natureza, necessariamente envolvem riscos e incertezas que podem fazer com que os resultados reais sejam materialmente diferentes daqueles contemplados pelas declarações prospectivas. A Knight Therapeutics Inc. considera que as suposições nas quais essas declarações prospectivas se baseiam são razoáveis quando foram preparadas, mas adverte o leitor de que essas suposições relativas a eventos futuros, muitas das quais estão fora do controle da Knight Therapeutics Inc. e de suas subsidiárias, podem, em última instância, se mostrar incorretas. Os fatores e riscos que podem fazer com que os resultados reais sejam materialmente diferentes das expectativas atuais são discutidos no Relatório Anual da Knight Therapeutics Inc. e no Formulário de Informações Anuais da Knight Therapeutics Inc. para o ano encerrado em 31 de dezembro de 2023, conforme arquivado em www.sedarplus.ca. A Knight Therapeutics Inc. se isenta de qualquer intenção ou obrigação de atualizar ou revisar quaisquer declarações prospectivas, seja como resultado de novas informações ou eventos futuros, exceto conforme exigido por lei.

Contato com o investidor: Knight Therapeutics Inc. Samira Sakhia Arvind Utchanah Presidente & Diretora executiva Diretor financeiro T: 514.484.4483 T. +598.2626.2344 F: 514.481.4116 E-mail: [email protected] E-mail: [email protected] Site: www.knighttx.com Site: www.knighttx.com

