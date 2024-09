Knight Therapeutics Inc. ocupa el puesto nº 397 en la sexta clasificación anual de las empresas canadienses de mayor crecimiento de The Globe and Mail.

MONTREAL, 27 de septiembre de 2024 /PRNewswire/ -- Knight Therapeutics Inc. (TSX:GUD) ("Knight" o "la Empresa") se complace en anunciar que ha obtenido el puesto nº 397 en la clasificación de 2024 de las empresas canadienses de mayor crecimiento de la revista Report on Business.

La clasificación Canada's Top Growing Companies valora a las empresas canadienses en función del crecimiento de sus ingresos en tres años. Knight ganó su puesto con un crecimiento trienal del 64 %.

"Estamos orgullosos de volver a figurar en la clasificación Canada's Top Growing Companies de Report on Business", ha declarado Samira Sakhia, Presidenta y Consejera Delegada de Knight. "Este logro pone de manifiesto la dedicación y el duro trabajo de todo nuestro equipo, cuyo espíritu innovador sigue dando forma al futuro de Knight. Nuestro éxito se basa en una visión estratégica clara que nos impulsa a ofrecer terapias impactantes a pacientes de todo Canadá y América Latina. A lo largo de nuestro crecimiento, mantenemos nuestro compromiso de impulsar la innovación sanitaria con la misma pasión que nos ha traído hasta aquí".

Canada's Top Growing Companies es una clasificación editorial que se lanzó en 2019 para celebrar los logros de las empresas innovadoras de Canadá. Para participar en este programa voluntario, las empresas tuvieron que completar un exhaustivo proceso de presentación y cumplir unos requisitos de benefeiccios. En total, 416 empresas han obtenido un puesto en la clasificación de este año.

La lista completa de ganadores de 2024, junto con la cobertura editorial, se publica en el número de octubre de la revista Report on Business. La lista ya está disponible en línea aquí.

"Nuestra clasificación anual de las empresas canadienses de mayor crecimiento refleja el ingenio multisectorial de los empresarios y líderes corporativos de este país", afirma Dawn Calleja, Editora de la revista Report on Business. "Además, creemos que es importante contar sus historias para ayudar a inspirar a la próxima generación de promesas de todo el país".

"The Globe and Mail felicita a los ganadores de este año de Canada's Top Growing Companies por haber logrado un crecimiento excepcional y por su resistencia a la hora de afrontar los retos empresariales", afirma Andrew Saunders, Director General de The Globe and Mail. "Es un testimonio a la dedicación, la visión estratégica y el impulso innovador".

Acerca de The Globe and Mail

The Globe and Mail es el principal medio de comunicación de Canadá. Desde 1844, lidera el debate nacional y cataliza cambios políticos a través de un periodismo valiente e independiente. Con su galardonada cobertura de los negocios, la política y los asuntos nacionales, el periódico The Globe and Mail llega a 6,2 millones de lectores semanales en nuestros formatos impreso o digital, y cada número de la revista Report on Business llega a 2,9 millones de lectores en versión impresa y digital. Nuestra inversión en ciencia de datos innovadora significa que a medida que el mundo sigue cambiando, The Globe cambia con él. The Globe and Mail es propiedad de Woodbridge, el brazo inversor de la familia Thomson.

Acerca de Knight Therapeutics Inc.

Knight Therapeutics Inc, con sede en Montreal, Canadá, es una empresa farmacéutica especializada que se centra en la adquisición o concesión de licencias y en la comercialización de productos farmacéuticos para Canadá y América Latina. Las filiales latinoamericanas de Knight operan bajo las marcas United Medical, Biotoscana Farma y Laboratorio LKM. Las acciones de Knight Therapeutics Inc. cotizan en TSX con el símbolo GUD. Si desea más información sobre Knight Therapeutics Inc. visite el sitio web de la empresa en www.knighttx.com o www.sedarplus.ca.

Declaración prospectiva

Este documento contiene previsiones para Knight Therapeutics Inc. y sus filiales. Estas previsiones, por su naturaleza, implican necesariamente riesgos e incertidumbres que podrían hacer diferir materialmente los resultados reales de los contemplados en las previsiones. Knight Therapeutics Inc. considera que las suposiciones en las que se basan estas previsiones son razonables en el momento en que se prepararon, pero advierte al lector de que estas suposiciones relativas a acontecimientos futuros, muchos de ellos fuera del control de Knight Therapeutics Inc. y sus filiales, pueden resultar incorrectas en última instancia. Los factores y riesgos que podrían causar que los resultados reales difirieran materialmente de las expectativas actuales se discuten en el Informe Anual de Knight Therapeutics Inc. y en el Formulario de Información Anual de Knight Therapeutics Inc. para el año finalizado el 31 de diciembre de 2023, presentado en www.sedarplus.ca. Knight Therapeutics Inc. renuncia a cualquier intención u obligación de actualizar o revisar cualquier declaración de cara al futuro, ya sea como resultado de nueva información o eventos futuros, excepto según lo exxigido por la ley.

Contacto para inversores:



Knight Therapeutics Inc.



Samira Sakhia

Arvind Utchanah Presidenta y Consejera Delegada

Director Financiero T: 514.484.4483

T. +598.2626.2344 F: 514.481.4116



E-mail: [email protected]

E-mail: [email protected] Página web: www.knighttx.com

Página web: www.knighttx.com

Logo - https://mma.prnewswire.com/media/2517773/Knight_Logo.jpg

FUENTE Knight Therapeutics Inc.