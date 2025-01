KnowBe4 Alcança a Posição #1 em Duas Categorias de Cibersegurança nos Relatórios Grid G2 de Inverno 2025

KnowBe4 classificada como a plataforma número um de Treinamento de Conscientização de Segurança e a plataforma número um de Orquestração, Automação e Resposta de Segurança

TAMPA BAY, FL, 21 de janeiro de 2025 /PRNewswire/ -- A KnowBe4, a plataforma de cibersegurança mundialmente reconhecida que aborda de forma abrangente a gestão de riscos humanos, anunciou hoje que foi nomeada líder em duas categorias no Relatório Grid G2 de Inverno 2025: Treinamento de Conscientização de Segurança (SAT) e Orquestração, Automação e Resposta de Segurança (SOAR).

Pelo 22º trimestre consecutivo, a KnowBe4 garantiu a posição de topo na categoria SAT, alcançando a maior pontuação geral G2 de 96 em 100. Esta conquista é baseada em mais de 1.964 avaliações G2, demonstrando a liderança consistente da KnowBe4 no mercado por mais de cinco anos. Um notável 98% dos usuários avaliaram a KnowBe4 com quatro ou cinco estrelas, com 96% acreditando que a KnowBe4 está seguindo na direção certa e 93% dizendo que recomendariam a KnowBe4. Os recursos mais bem avaliados da plataforma incluem avaliações de phishing, avaliações contínuas e treinamento interativo.

Na categoria SOAR, a plataforma PhishER/PhishER Plus da KnowBe4 foi reconhecida como líder número um pelo 15º trimestre consecutivo, marcando uma incrível conquista de três anos. Com uma pontuação de satisfação de 93 em 100, o PhishER/PhishER Plus lidera os produtos SOAR com base em 328 avaliações G2. Um impressionante 98% dos usuários avaliaram a plataforma com quatro ou cinco estrelas, com 92% de probabilidade de os usuários recomendarem o PhishER. Os recursos mais bem avaliados do PhishER/PhishER Plus incluem Alertas, Inteligência de Ameaças e Remediação Automatizada.

Além disso, a KnowBe4 garantiu vários prêmios G2, incluindo Líder no Canadá, Maior Adoção de Usuários Empresariais, Líder no Mercado Médio, Líder Empresarial e Mais Implementável para Empresas em SAT. Na categoria SOAR, o PhishER/PhishER Plus ganhou os prêmios de Melhores Resultados e Mais Implementável pelo nono ano consecutivo.

Os Relatórios Grid G2 são baseados em feedback real dos usuários, fornecendo insights imparciais sobre o desempenho e satisfação do usuário dos principais produtos de software.

"Manter nossa posição número um nas categorias de Treinamento de Conscientização de Segurança e SOAR por 22 e 15 trimestres consecutivos, respectivamente, nos Relatórios Grid G2 de Inverno 2025 é uma conquista notável", disse Stu Sjouwerman, CEO da KnowBe4. "Este reconhecimento consistente, baseado inteiramente em avaliações autênticas dos usuários, reflete nossa busca persistente pela excelência e inovação em cibersegurança. Nosso foco na melhoria contínua, incluindo a integração de tecnologias de IA de ponta, nos permitiu ficar à frente das ameaças em evolução e entregar valor consistentemente aos nossos clientes, sublinhando a eficácia de nossa abordagem de gestão de riscos humanos. Estou incrivelmente orgulhoso dos esforços persistentes de nossa equipe e do sucesso de nossos clientes na construção de culturas de segurança fortes. Esta posição de liderança de longa data alimenta nossa dedicação em expandir ainda mais os limites da cibersegurança centrada no ser humano."

Para mais informações sobre o PhishER, visite https://www.knowbe4.com/products/phisher.

Para baixar uma cópia do relatório sobre o mercado SOAR, visite https://www.knowbe4.com/g2-grid-report-for-security-orchestration-automation-and-response

Para mais informações sobre o KMSAT da KnowBe4, visite https://www.knowbe4.com/products/kevin-mitnick-security-awareness-training/.

Para baixar uma cópia do relatório sobre o mercado SAT, visite https://www.knowbe4.com/g2-grid-report-for-security-awareness-training

FONTE KnowBe4 Inc.