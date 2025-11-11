KnowBe4 é pioneira no treinamento de agentes de IA para próxima geração da força de trabalho

Plataforma HRM+ treina os elementos mais críticos da segurança: humanos e agentes de IA

TAMPA BAY, Fla., 11 de novembro de 2025 /PRNewswire/ -- A KnowBe4, plataforma mundialmente reconhecida que aborda de forma abrangente a gestão do risco humano e da IA agêntica, anunciou hoje  novas funcionalidades que treinam tanto pessoas quanto sistemas automatizados para se defenderem contra ameaças cibernéticas em evolução. De acordo com a Gartner, até o final de 2026,  40% das aplicações  corporativas estarão integradas com agentes de IA com tarefas específicas - um aumento significativo em relação aos menos de 5% atuais. Esses agentes  estão se tornando novos alvos de roubo, manipulação e uso indevido, o que enfatiza a importância de promover a alfabetização em IA entre os colaboradores.

Nos últimos anos, o fator humano esteve envolvido em mais de 60% das violações de segurança, incluindo a engenharia social como um dos principais vetores de ataque, conforme apontam  relatórios como o Relatório de Investigações de Violações de Dados da Verizon 2025. Diante disso, defesas mais inteligentes que fortalecem a interação entre pessoas e agentes de IA são fundamentais para construir uma estratégia sólida de defesa da cibersegurança.

"Estamos oferecendo hoje defesas adaptáveis, personalizadas e impulsionadas por inteligência artifical para fortalecer a próxima geração da força de trabalho global", afirmou Bryan Palma, CEO da KnowBe4. "Atuamos em duas frentes: defender as pessoas contra ataques impulsionados por IA e blindar sistemas automatizados contra exploração. A KnowBe4 está posicionada de forma única ao proteger a camada essencial de interação entre humanos e agentes. À medida que a IA se torna tanto uma ferramenta poderosa quanto um alvo potencial, e garantir a segurança desse ponto de interação é crucial".

As ameaças cibernéticas estão se tornando mais sofisticadas por meio da IA - e esses próprios sistemas passam a ser tanto ferramenta quanrto alvo. Enquanto a maioria das soluções de segurança se concentra apenas em defender na camada de gateway, a HRM+ da KnowBe4 vai além, oferecendo defesa em profundidade. Construída sobre 15 anos de dados de comportamento do usuário e inteligência de ameaças, a plataforma garante que a proteção se estenda além da borda, protegendo cada camada de interação, desde o ambiente de produtividade até o usuário individual e os próprios agentes de inteligência artificial. Essa abordagem em camadas fornece resiliência que nenhuma outra plataforma atualmente iguala e inclui:

  • Treinamento de comportamento seguro com agentes: assim como os funcionários aprenderam a identificar um link malicioso, eles agora devem aprender como interagir com segurança e supervisionar agentes de IA.
  • Defesa contra injeção e manipulação de prompts: ataques simulados treinam forças de trabalho globais para identificar e resistir a entradas adversárias projetadas para sequestrar agentes de IA empresariais.
  • Pontuação de risco para interações com agentes: estendendo o Risk Score líder do setor para medir a suscetibilidade ao uso indevido de agentes, fornecendo quantificação de risco abrangente.

Um cliente da KnowBe4 atribui à empresa o mérito de estar na vanguarda das necessidades de cibersegurança em evolução: "As ameaças mudam e se adaptam com muita frequência. A KnowBe4 sabe disso e adapta seu treinamento para atender às ameaças atuais. Os Agentes de Defesa de IA, em particular, ajudam a se adaptar rapidamente ao cenário de ameaças em evolução". 

A KnowBe4 é pioneira em gestão de riscos humanos impulsionada por IA. Visualize as capacidades lançadas anteriormente e assista à demonstração apresentada na Conferência KB4-CON em abril de 2025 aqui.

Sobre a KnowBe4

A KnowBe4 capacita forças de trabalho a tomar decisões de segurança mais inteligentes todos os dias. Com a confiança de mais de 70.000 organizações em todo o mundo, a KnowBe4 ajuda a fortalecer a cultura de segurança e gerenciar o risco humano. A KnowBe4 oferece uma plataforma abrangente 'best-of-suite' impulsionada por IA para Gestão de Riscos Humanos, criando uma camada de defesa adaptativa que fortalece o comportamento do usuário contra as últimas ameaças de cibersegurança. A plataforma HRM+ inclui módulos para treinamento de conscientização e conformidade, segurança de e-mail em nuvem, coaching em tempo real, antiphishing colaborativo, Agentes de Defesa de IA e muito mais. Como a única plataforma de segurança global do seu tipo, a KnowBe4 utiliza conteúdo de proteção de cibersegurança personalizado e relevante, ferramentas e técnicas para mobilizar forças de trabalho a se transformarem da maior superfície de ataque no maior ativo de uma organização. Mais informações em knowbe4.com.

