KnowBe4 Celebra 14º Aniversário Plantando 14.000 Árvores e Adotando 14 Colmeias

TAMPA BAY, Fla., 20 de agosto de 2024 /PRNewswire/ -- A KnowBe4, fornecedora da maior plataforma de treinamento de conscientização de segurança e phishing simulado do mundo, anunciou que celebra o 14º aniversário da organização doando o plantio de 14.000 árvores em 14 florestas ao redor do mundo. Florestas na Austrália, Brasil, Alemanha, Holanda, Reino Unido, Índia, Indonésia, Madagascar, Califórnia, Washington e Flórida foram selecionadas para a doação deste ano. Essas florestas abrigam uma variedade de espécies protegidas, incluindo a Borboleta Monarca, o Lobo Cinzento e a Tartaruga do Rio Magdalena, para citar algumas. Além disso, a KnowBe4 também está adotando e mantendo 14 colmeias (13 das quais foram readotadas).

Ao completar seu 14º aniversário, a KnowBe4 continua seu compromisso com o meio ambiente.

As árvores são cruciais no combate às mudanças climáticas, absorvendo dióxido de carbono da atmosfera. Elas contribuem para comunidades mais saudáveis, seguras e interconectadas, e reduzem as temperaturas em até 10 graus em áreas urbanas. Além disso, as árvores desempenham um papel vital na manutenção do equilíbrio do ecossistema, fornecendo habitats para a vida selvagem, apoiando a vida aquática e preservando a saúde dos cursos d'água.

Pelo quarto ano consecutivo, a KnowBe4 continua sua tradição de aniversário de adotar colmeias. As colmeias são adotadas através da Associação de Apicultores de Pinellas (PBA) e a readoção e manutenção de 14 colmeias está adicionando 280.000 abelhas ao nosso planeta. A importância das abelhas não pode ser subestimada, pois elas desempenham um papel crucial na polinização de aproximadamente 130 culturas agrícolas, incluindo frutas, fibras, nozes e vegetais.

"Ao comemorarmos nosso 14º aniversário, a KnowBe4 está reafirmando seu compromisso com o meio ambiente através da doação para plantio de árvores, proteção de espécies ameaçadas e readoção de colmeias", disse Stu Sjouwerman, CEO da KnowBe4. "Temos orgulho de nossas tradições de aniversário que criam um impacto positivo duradouro em nosso mundo, contribuindo ativamente para a preservação do meio ambiente."

Outros projetos de aniversário da KnowBe4 incluíram o plantio de 10.000 árvores para seu 10º aniversário, a adoção de 11 colmeias para seu 11º, a doação para limpeza de 12.000 tons de lixo oceânico e a adoção de 12 colmeias para seu 12º, e a proteção de 13 espécies ameaçadas e a adoção de 13 colmeias para seu aniversário anterior.

Para saber mais sobre os esforços ambientais, sociais e de governança da KnowBe4, visite https://www.knowbe4.com/esg.

Sobre a KnowBe4

A KnowBe4, provedora da maior plataforma de treinamento de conscientização de segurança e phishing simulado do mundo, é utilizada por mais de 65.000 organizações ao redor do globo. Fundada pelo especialista em TI e segurança de dados Stu Sjouwerman, a KnowBe4 ajuda as organizações a abordar o elemento humano da segurança, aumentando a conscientização sobre ransomware, fraude de CEO e outras táticas de engenharia social por meio de uma nova abordagem de treinamento de conscientização de segurança. O falecido Kevin Mitnick, que foi um especialista em cibersegurança internacionalmente reconhecido e Diretor de Hacking da KnowBe4, ajudou a projetar o treinamento da KnowBe4 com base em suas bem documentadas táticas de engenharia social. As organizações confiam na KnowBe4 para mobilizar seus usuários finais como sua última linha de defesa e confiam na plataforma KnowBe4 para fortalecer sua cultura de segurança e reduzir o risco humano.

