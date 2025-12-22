KnowBe4 é reconhecida como Líder no Gartner® Magic Quadrant™ de Segurança de E-mail

Pelo segundo ano consecutivo, a empresa se destaca por sua capacidade de execução e completude de visão no Magic Quadrant de 2025

SÃO PAULO, 22 de dezembro de 2025 /PRNewswire/ -- A KnowBe4, a plataforma mundialmente renomada que aborda de forma completa a gestão de riscos humanos e de IA, foi reconhecida como Líder no Magic Quadrant 2025 da Gartner para Plataformas de Segurança de E-mail pelo segundo ano consecutivo.

A empresa foi destacada tanto pela sua capacidade de execução quanto pela visão estratégica completa, um reconhecimento que reflete seus principais diferenciais em segurança de e-mail em nuvem:

Detecção avançada habilitada por IA para mitigar todo o espectro de ataques de phishing recebidos e tentativas de perda e exfiltração de dados enviados;

para mitigar todo o espectro de ataques de phishing recebidos e tentativas de perda e exfiltração de dados enviados; Agentic Detection Engine , que utiliza modelos sofisticados de processamento de linguagem natural (NLP) e compreensão de linguagem natural (NLU) para proteger caixas de entrada contra ataques avançados de phishing, personificação e sequestro de contas;

, que utiliza modelos sofisticados de processamento de linguagem natural (NLP) e compreensão de linguagem natural (NLU) para proteger caixas de entrada contra ataques avançados de phishing, personificação e sequestro de contas; Integração na plataforma KnowBe4 HRM+ que utiliza análise comportamental profunda por usuário e inteligência de ameaças para fornecer segurança personalizada no ponto de risco;

que utiliza análise comportamental profunda por usuário e inteligência de ameaças para fornecer segurança personalizada no ponto de risco; Treinamento contínuo baseado em comportamento, entregue por meio de lembretes em tempo real.

O aumento da tecnologia avançada para enfrentar ataques de phishing sofisticados e vazamentos de dados orientados pelo comportamento gerou inovação significativa em segurança de e-mail. Segundo o Relatório de Tendências de Ameaças de Phishing da KnowBe4 2025 - volume 6, houve um aumento de 15,2% no volume de e-mails de phishing entre 1º de março e 30 de setembro de 2025, em comparação com os seis meses anteriores.

"Estamos honrados em ser reconhecidos como Líder no Magic Quadrant 2025 da Gartner para Plataformas de Segurança de E-mail", disse Bryan Palma, CEO da KnowBe4. "A comunicação por e-mail continua sendo o principal vetor de ataque para organizações globalmente. A KnowBe4 desempenha um papel fundamental ao fornecer tecnologia adaptativa habilitada por IA para construir uma cultura de segurança mais sólida para os clientes. Em nossa opinião, esse posicionamento valida nossa visão estratégica e foco incansável na gestão de riscos humanos e de agentes, que vai além da detecção de ameaças, prevenindo-as antes que cheguem às caixas de entrada dos funcionários."

Esse anúncio segue uma série de novidades recentes que demonstram a força da KnowBe4 Cloud Email Security, incluindo a integração com o Microsoft Defender O365. [Baixe aqui uma cópia do relatório].

Gartner, Magic Quadrant for Email Security, Max Taggett, Nikul Patel, 1 de dezembro de 2025

GARTNER é uma marca registrada e marca de serviço da Gartner, Inc. e/ou suas afiliadas nos EUA e internacionalmente, e MAGIC QUADRANT é uma marca registrada da Gartner, Inc. e/ou suas afiliadas e é usada aqui com permissão. Todos os direitos reservados. A Gartner não endossa nenhum fornecedor, produto ou serviço retratado em suas publicações de pesquisa e não aconselha os usuários de tecnologia a selecionar apenas os fornecedores com as classificações mais altas ou outra designação. As publicações de pesquisa da Gartner consistem nas opiniões da organização de pesquisa da Gartner e não devem ser interpretadas como declarações de fato. A Gartner renuncia a todas as garantias, expressas ou implícitas, em relação a esta pesquisa, incluindo quaisquer garantias de comercialização ou adequação a um propósito específico.

