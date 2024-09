KnowBe4 Lança Kit do Mês de Conscientização sobre Cibersegurança

KnowBe4 lança um kit de recursos gratuito para o mês de conscientização sobre cibersegurança para ajudar organizações a gerenciar ataques cibernéticos

TAMPA, Fla., 18 de setembro de 2024 /PRNewswire/ -- A KnowBe4, provedora da maior plataforma de treinamento de conscientização sobre segurança e simulação de phishing do mundo, anunciou o lançamento de um kit de recursos de cibersegurança sem custo para indivíduos e organizações em reconhecimento a uma campanha de um mês para aumentar a conscientização sobre ataques cibernéticos.

O Mês de Conscientização sobre Cibersegurança é uma iniciativa global que educa as pessoas sobre segurança online e capacita indivíduos e empresas a protegerem seus dados contra o cibercrime. O Kit de Recursos do Mês de Conscientização sobre Cibersegurança da KnowBe4 contém um guia abrangente sobre como usar o kit e ideias de campanha para ajudar os administradores de TI a começarem a construir um programa eficaz de conscientização sobre cibersegurança. Este recurso foi projetado para capacitar indivíduos e organizações a assumirem um papel ativo na proteção de sua parte do ciberespaço e no fortalecimento de sua postura geral de segurança.

"A cibersegurança é uma responsabilidade coletiva, e o Mês de Conscientização sobre Cibersegurança é uma ótima oportunidade para todos se envolverem na melhoria das práticas de segurança", disse Stu Sjouwerman, CEO da KnowBe4. "Na KnowBe4, nossa missão é equipar os funcionários com o conhecimento e as habilidades para tomar decisões de segurança mais inteligentes. Este kit de recursos se alinha perfeitamente com essa missão, fornecendo ferramentas essenciais e orientação para aumentar a conscientização sobre comportamentos de risco e como navegar pelo número crescente de ameaças à cibersegurança. Como Campeão do Mês de Conscientização sobre Cibersegurança de 2024, estamos orgulhosos de contribuir para uma cultura de segurança mais forte e ajudar as organizações a capacitar seus funcionários a permanecerem seguros."

O Kit de Recursos do Mês de Conscientização sobre Cibersegurança 2024 da KnowBe4 inclui:

O jogo "The Inside Man: New Recruits" que torna os usuários parte da série enquanto ajudam a proteger a corporação contra hackers, junto com oito módulos adicionais de treinamento em vídeo e interativos, disponíveis em vários idiomas

Acesso gratuito por tempo limitado à primeira temporada de "The Inside Man"

Quatro cartões de personagens e pôsteres apresentando personagens queridos da série original "The Inside Man" e pôsteres adicionais e ativos de sinalização digital em vários idiomas

Quatro boletins informativos com dicas e sugestões de segurança e documentos de segurança e dicas de conscientização, também disponíveis em vários idiomas

Recursos gratuitos, incluindo o webinar sob demanda e o whitepaper mais populares da KnowBe4

Ajuda no planejamento de atividades com o Guia do Usuário do Mês de Conscientização sobre Cibersegurança e o Planejador Semanal de Conscientização sobre Cibersegurança

Para baixar o Kit de Recursos gratuito do Mês de Conscientização sobre Cibersegurança da KnowBe4, visite aqui.

Sobre a KnowBe4

A KnowBe4, provedora da maior plataforma de treinamento de conscientização sobre segurança e simulação de phishing do mundo, é usada por mais de 70.000 organizações em todo o mundo. Fundada pelo especialista em segurança de TI e dados Stu Sjouwerman, a KnowBe4 ajuda as organizações a abordar o elemento humano da segurança, aumentando a conscientização sobre ransomware, fraude de CEO e outras táticas de engenharia social por meio de uma nova abordagem de treinamento de conscientização sobre segurança. As organizações confiam na KnowBe4 para mobilizar seus usuários finais como sua última linha de defesa e confiam na plataforma KnowBe4 para fortalecer sua cultura de segurança e reduzir o risco humano.

CONTATO:

Kathy Wattman

SVP of Public Relations

[email protected]

727-474-9950

Logo - http://mma.prnewswire.com/media/588691/KB4_Logo.jpg

FONTE KnowBe4 Inc.