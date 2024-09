Lançamento da Sheaffer Coffee Edition, revelando a conexão entre a escrita e o café

BANGALORE, Índia, 19 de setembro de 2024 /PRNewswire/ -- Sheaffer lançou sua nova coleção, chamada Sheaffer Coffee Edition, a mais recente a destacar o vínculo intrínseco que existe entre duas paixões consagradas pelo tempo. Fundada em 1913 por Walter A. Sheaffer, a marca tem sido sinônimo de inovação e qualidade artesanal em instrumentos de escrita. A adição desta última coleção é uma tentativa de brindar à eterna relação entre a escrita e o café, uma combinação há muito conhecida por inspirar a criatividade por gerações.

Sheaffer Coffee Edition Range

A Sheaffer Coffee Edition consiste em dois conjuntos distintos de canetas, cada uma projetada para incorporar o espírito da cultura do café. O primeiro, o Sheaffer 100 Coffee Edition, apresenta uma paleta de cores robusta para aqueles que preferem uma xícara de café forte. O segundo, o Sheaffer VFM Coffee Edition, oferece um design mais suave para os entusiastas de cervejas mais leves.

Cada detalhe das canetas Coffee Edition foi meticulosamente trabalhado para refletir a essência do café. As pontas marrons de alta qualidade e o design do corpo ombre são inspirados nos padrões rodopiantes encontrados em uma xícara de café. Além disso, cada caneta exibe de forma proeminente um motivo de assinatura, permitindo a expressão pessoal.

Acompanhando o lançamento está uma releitura criativa da embalagem do produto, que apresenta a mensagem temática #TheWriteKindOfCoffee. Este novo design aprimora a experiência de unboxing, reforçando a conexão entre a escrita e o café para os consumidores.

"Há anos, o café inspira as pessoas a escrever, e isso, por sua vez, nos inspirou a criar uma caneta Sheaffer Coffee Edition, para celebrar esse vínculo imortal. Meticulosamente trabalhada, esta coleção homenageia o apelo duradouro do analógico, ao mesmo tempo em que abraça a inovação. As duas variantes, inspiradas em diferentes torras de café, refletem nosso compromisso com as preferências pessoais. À medida que continuamos a ultrapassar os limites, o legado de excelência da Sheaffer continua a ser o nosso princípio orientador." — Nikhil Ranjan, Diretor Administrativo da Sheaffer.

O Sheaffer Coffee Edition visa atrair não apenas os entusiastas da caneta, mas também os amantes do café, oferecendo uma oportunidade única de mesclar essas duas paixões. À medida que os escritores buscam inspiração em seus rituais diários, a Coffee Edition promete fornecer uma mistura perfeita de funcionalidade e estilo.

