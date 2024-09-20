Sheaffer Coffee Edition 推出，揭示寫作與咖啡之間的聯繫

Coffee Edition 鋼筆的每個細節都經過精雕細琢，滲透出咖啡的精髓。優質的棕色筆尖和混色筆身設計的靈感，源自咖啡杯中的漩渦圖案。此外，每支鋼筆都會展示簽名圖案於顯眼處，展現個人風格。

同時推出的還有以 #TheWriteKindOfCoffee 為主題訊息的創意重塑產品包裝。這款新設計增強了開箱體驗，為消費者加強寫作和咖啡之間的聯繫。

「多年來，咖啡一直讓人文思如泉湧，這反過來激發我們想出 Sheaffer Coffee Edition 鋼筆，向這種不朽的聯繫作出致敬。此系列製作嚴謹，彰顯類似鋼筆款式的悠久魅力，同時也兼顧創新。這兩種款式的靈感來自不同的咖啡烘焙，反映出我們的個人喜好。隨著不斷突破界限，Sheaffer 的卓越傳統仍然是我們的指導原則。」— Sheaffer 董事總經理 Nikhil Ranjan。

Sheaffer Coffee Edition 旨在不僅吸引筆愛好者，還吸引咖啡愛好者，提供揉合這兩種激情的獨特機會。隨著作家在日常儀式中尋求靈感，Coffee Edition 承諾提供功能與風格的完美融合。

欲了解更多資訊，請瀏覽：

網站 | Instagram

如欲了解更多資訊，請聯絡：

Mr. Tim Williams

[email protected]

SOURCE Sheaffer