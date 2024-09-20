Sheaffer Coffee Edition 推出，揭示寫作與咖啡之間的聯繫
20 9月, 2024, 12:41 CST
印度班加羅爾2024年9月20日 /美通社/ -- Sheaffer 推出名為 Sheaffer Coffee Edition 的新系列，突出了兩種歷史悠久的激情之間的內在聯繫。此品牌由 Walter A. Sheaffer 於 1913 年創立，一直是創新和書寫工具的優質工藝的代名詞。這款最新系列的新成員，是寫作與咖啡之間永恆聯繫的化身，這對組合早已啟發了世世代代的創造力。
Sheaffer Coffee Edition 由兩套不同的鋼筆組成，每套鋼筆的設計都彰顯出咖啡文化的精神。第一款是 SSheaffer 100 Coffee Edition，為欣賞醇厚咖啡的人士而設的濃郁配色。第二款是 Sheaffer VFM Coffee Edition，為對入口較輕怡的咖啡情有所鍾的人士而設的柔和色調。
Coffee Edition 鋼筆的每個細節都經過精雕細琢，滲透出咖啡的精髓。優質的棕色筆尖和混色筆身設計的靈感，源自咖啡杯中的漩渦圖案。此外，每支鋼筆都會展示簽名圖案於顯眼處，展現個人風格。
同時推出的還有以 #TheWriteKindOfCoffee 為主題訊息的創意重塑產品包裝。這款新設計增強了開箱體驗，為消費者加強寫作和咖啡之間的聯繫。
「多年來，咖啡一直讓人文思如泉湧，這反過來激發我們想出 Sheaffer Coffee Edition 鋼筆，向這種不朽的聯繫作出致敬。此系列製作嚴謹，彰顯類似鋼筆款式的悠久魅力，同時也兼顧創新。這兩種款式的靈感來自不同的咖啡烘焙，反映出我們的個人喜好。隨著不斷突破界限，Sheaffer 的卓越傳統仍然是我們的指導原則。」— Sheaffer 董事總經理 Nikhil Ranjan。
Sheaffer Coffee Edition 旨在不僅吸引筆愛好者，還吸引咖啡愛好者，提供揉合這兩種激情的獨特機會。隨著作家在日常儀式中尋求靈感，Coffee Edition 承諾提供功能與風格的完美融合。
如欲了解更多資訊，請聯絡：
Mr. Tim Williams
[email protected]
SOURCE Sheaffer
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