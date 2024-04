Lançamento do CarbonChain Comply: grande atualização no relatório de carbono SaaS para metais e energia

A CarbonChain revela uma nova solução de relatório de emissões para divulgação obrigatória e voluntária, avançando sua plataforma especializada em contabilidade de carbono para cadeias de suprimento de commodities.

LONDRES, 10 de abril de 2024 /PRNewswire/ -- A CarbonChain, uma plataforma de contabilidade de carbono com tecnologia de IA que oferece às empresas visibilidade de ponta a ponta das emissões da cadeia de suprimentos, anuncia o lançamento do CarbonChain Comply, uma importante atualização da plataforma que leva os relatórios de carbono a um novo patamar de velocidade e facilidade.

O CarbonChain Comply oferece uma solução abrangente para empresas das cadeias de suprimento de metais e energia que estão enfrentando mudanças regulatórias monumentais nas emissões de carbono e a crescente demanda das partes interessadas por uma divulgação transparente e precisa.

O novo balcão único para relatórios de carbono capacita líderes de sustentabilidade, gerentes de conformidade e diretores de compras a simplificar e atender a cada solicitação chave de divulgação, independentemente do formato ou estrutura.

Adam Hearne, CEO e cofundador da CarbonChain, disse:

"Os fabricantes e comerciantes estão sobrecarregados com o complexo cenário dos relatórios de carbono e com as inconsistências entre as estruturas e os requisitos. Os setores que enfrentam alguns dos maiores desafios da divulgação de carbono não têm clareza suficiente sobre como e o que relatar.

Estamos mudando isso hoje. Com o CarbonChain Comply, nossos clientes saberão exatamente o que se espera deles – e poderão fazer isso com confiança."

CarbonChain Comply faz parte do lançamento de produtos da empresa sediada em Londres para a primavera de 2024 e inclui três atualizações principais:

Carbon Reporting Hub:

Com um novo hub centralizado, os usuários do CarbonChain podem gerar automaticamente pegadas de carbono de produtos padrão ouro e relatórios de emissões corporativas alinhados com o O Protocolo de Gases de Efeito Estufa. Isso inclui pegadas de carbono corporativas de Escopo 1-3 usando uma metodologia validada de forma independente pela SGS. A nova solução simplificada permite que as empresas apresentem relatórios com facilidade e confiança para regulamentações como a CSRD da UE e a SECR do Reino Unido, além de estruturas voluntárias como a CDP.

Conformidade com o CBAM:

O CarbonChain Comply apresenta recursos personalizados para importadores de alumínio, aço, ferro e fertilizantes que são afetados pelo Mecanismo de Ajuste de Carbono nas Fronteiras da União Europeia (EU CBAM), incluindo validação de declaração alfandegária e geração automatizada de arquivos XML.

Módulo de engajamento de fornecedores:

Os usuários do CarbonChain agora podem trocar facilmente dados com os fornecedores para dar suporte ao ciclo de vida do produto e aos cálculos de emissões do Escopo 3, cruciais para a conformidade com o CBAM e relatórios de sustentabilidade mais amplos.

Os novos recursos de relatório do CarbonChain são alimentados por sua robusta plataforma de contabilidade de carbono. Ao contrário das soluções de "tamanho único", o CarbonChain foi criada especificamente para as cadeias de suprimento de energia e metais e gera um quadro completo das emissões a partir do nível da transação, utilizando fatores de emissão baseados em atividades.

Notas aos editores:

Sobre a CarbonChain

A CarbonChain capacita as empresas a tomar decisões conscientes sobre o clima para acelerar a ação em direção a uma economia líquida zero. Sua plataforma de contabilidade de carbono com tecnologia de IA automatiza o rastreamento de emissões com dados precisos e em nível de ativos para cadeias de suprimentos com uso intensivo de carbono. A CarbonChain usa uma metodologia validada e verificada, é um provedor de soluções credenciado pelo CDP e um orgulhoso membro da ResponsibleSteel, da Aluminium Stewardship Initiative, da Minor Metals Trade Association e da Aluminium Federation. Em 2023, a CarbonChain arrecadou US$ 10 milhões para apoiar sua expansão contínua da tecnologia de pegada de carbono, com foco principal no escopo 3 e nas emissões da cadeia de suprimentos. www.carbonchain.com

Logotipo - https://mma.prnewswire.com/media/2327908/4640174/CarbonChain_Logo.jpg

FONTE CarbonChain