推出 CarbonChain Comply：金屬和能源領域碳排放報告 SaaS 的重大更新

CarbonChain 推出用於強制性和自願性披露的全新排放報告解決方案，讓其為商品供應鏈而設的專業碳排放報告平台更進一步。

倫敦2024年4月10日 /美通社/ -- CarbonChain 是由人工智能推動的碳排放計算平台，為企業提供供應鏈排放的端到端可見性。該公司今日宣佈推出 CarbonChain Comply，這是一次重大平台升級，將碳排放報告的速度和便利程度提升到另一層次。

CarbonChain Comply 為金屬和能源供應鏈中的企業提供全面的解決方案，這些企業正面對著碳排放方面的重大監管變革，以及持份者對具透明度和準確披露的需求不斷增加所帶來的挑戰。

這一全新的碳排放報告一站式解決方案讓可持續發展領導者、合規經理和採購總監能夠簡化並滿足所有關鍵的披露要求，無論要求的格式或框架如何。

CarbonChain 行政總裁兼共同創辦人 Adam Hearne 表示：

「製造商和貿易商對於碳排放報告的複雜情況感到不知所措，而且各種框架和要求之間並不一致。報告方式和內容不夠清晰是這些行業在碳排放披露方面所面對的其中一項最大挑戰。

我們現正改變這個情況。透過 CarbonChain Comply，我們的客戶將清楚地知道對他們會面對什麼要求，並且能夠放心地去做。」

CarbonChain Comply 是這家總部設於倫敦的公司在 2024 年春季產品發佈的一部分，其中包括三大更新：

碳排放報告中心：

透過新的集中式中心，CarbonChain 用戶可以自動生成符合《溫室氣體盤查議定書》黃金標準的產品碳足跡和企業排放報告。這包括使用獲 SGS 獨立驗證的方法來計算範疇 1 至 3 的企業碳足跡。新的簡化解決方案讓公司能夠輕鬆且自信地針對歐盟 CSRD 和英國 SECR 等法規，以及 CDP 等自願性框架進行報告。

CBAM 合規：

CarbonChain Comply 針對受歐盟碳邊境調整機制 (EU CBAM) 影響的鋁、鋼、鐵和肥料進口商推出了度身定造的功能，包括海關申報單驗證和自動 XML 文件生成。

供應商參與模塊：

CarbonChain 用戶現可以輕鬆地與供應商交換數據，以支持產品生命週期和範疇 3 的排放量計算，這對 CBAM 合規和更廣泛的可持續發展報告至關重要。

CarbonChain 的全新報告功能建基於其強大的碳排放計算平台。與「一刀切」解決方案不同，CarbonChain 專為能源和金屬供應鏈而設計，並使用以活動為基礎的排放因子從交易層面生成完整的排放資訊。

編輯備註：

關於 CarbonChain

CarbonChain 讓企業能夠作出具有氣候意識的決策，加速實現零碳經濟。該公司由人工智能推動的碳排放計算平台會藉著準確的資產級數據，自動追蹤碳密集型供應鏈的排放量。CarbonChain 使用經驗證和核實的方法，是獲 CDP 認可的解決方案供應商，並有幸成為 ResponsibleSteel、Aluminium Stewardship Initiative、Minor Metals Trade Association 和 Aluminium Federation 的成員。在 2023 年，CarbonChain 籌集了 1,000萬美元，以支持其持續擴展碳足跡技術，主要側重範疇 3 和供應鏈排放。www.carbonchain.com

SOURCE CarbonChain