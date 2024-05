LANZAJET ANUNCIA investimento PRIMEIRO DE US$ 20 milhões DA operadora GLOBAL AIRPORT GROUPE ADP

O investimento do proprietário e operador do aeroporto em tecnologia e desenvolvimento de combustível de aviação sustentável (SAF) apoia o crescimento da LanzaJet e desempenha um papel importante no ecossistema SAF

CHICAGO, 16 de maio de 2024 /PRNewswire/ -- A LanzaJet, empresa líder em tecnologia de combustíveis sustentáveis e produtora de combustíveis sustentáveis, anunciou hoje um investimento de US$ 20 milhões do Groupe ADP, líder mundial em projeto e operações de aeroportos. O investimento permite que a LanzaJet continue a desenvolver a sua capacidade e capacidade para implantar globalmente a sua tecnologia de processo de combustíveis de aviação sustentáveis (SAF).

"Continuamos a estabelecer as bases para a construção da indústria SAF em toda a cadeia de valor e, com esta contribuição significativa do Groupe ADP – pioneira no setor, expandiremos a implantação de tecnologia e o crescimento global da LanzaJet", disse Jimmy Samartzis, CEO da LanzaJet. "Juntos, trabalharemos para expandir a produção e logística de Combustível de Aviação Sustentável nos aeroportos para apoiar as companhias aéreas e os clientes do Groupe ADP em todo o mundo, à medida que a indústria trabalha em colaboração para descarbonizar".

O investimento da ADP na LanzaJet ocorre no momento em que a empresa inaugurou recentemente a LanzaJet Freedom Pines Fuels – a primeira planta de etanol para SAF em escala comercial do mundo. Localizada nos Estados Unidos, a planta histórica produzirá SAF e diesel renovável a partir de etanol sustentável e de baixo carbono e obterá a Certificação Internacional de Sustentabilidade e Carbono (ISCC). A LanzaJet Freedom Pines Fuels serve como um modelo para a utilização de inovação inédita para dimensionar a produção de SAF e permite a aspiração da LanzaJet de um bilhão de galões de produção de SAF até 2030.

"A aviação de baixo carbono não decolará sem a transformação dos aeroportos em centros energéticos com uma gama de soluções de baixo carbono. A revolução aeroportuária deve acontecer agora e está em curso em Paris. Como principal operador aeroportuário do mundo, queríamos ir mais longe e agir na fonte, apoiando a produção de combustível de aviação sustentável, investindo diretamente na LanzaJet, uma empresa inovadora capaz de implementar a sua tecnologia de forma responsável em todo o mundo, e adaptando-se aos resíduos locais para fazer estes novos combustíveis estão disponíveis em todo o lado" afirmou Augustin de Romanet, CEO do Groupe ADP.

Além da ADP, o portfólio de investidores e financiadores da LanzaJet inclui All Nippon Airways (ANA), Breakthrough Energy, British Airways, LanzaTech, Fundo de Inovação Climática da Microsoft, Mitsui & Co., Shell, Southwest Airlines e Suncor Energy.

SOBRE A LANZAJET

A LanzaJet é uma empresa líder em tecnologia de combustíveis sustentáveis dedicada a acelerar a transição para a energia limpa. Como fornecedora e produtora de tecnologia de Combustível de Aviação Sustentável (SAF) com tecnologia patenteada de álcool para jato (ATJ) à base de etanol, a LanzaJet está criando uma oportunidade para as gerações futuras ao catalisar a implantação de SAF e outras soluções de energia limpa essenciais para enfrentar o crise climática e transformando a economia global. Mais informações estão disponíveis em https://www.lanzajet.com/

SOBRE O GRUPO ADP

O Groupe ADP desenvolve e administra aeroportos, incluindo Paris-Charles de Gaulle, Paris-Orly e Paris-Le Bourget. Em 2023, o grupo movimentou através da sua marca Paris Aéroport 99,7 milhões de passageiros em Paris-Charles de Gaulle e Paris-Orly, e cerca de 336,4 milhões de passageiros em aeroportos no estrangeiro. Gozando de uma localização geográfica excepcional e de uma importante área de influência, o Grupo prossegue a sua estratégia de adaptação e modernização das suas instalações terminais e de melhoria da qualidade dos serviços; o grupo pretende também desenvolver os seus negócios de retalho e imobiliário. Em 2023, as receitas do grupo situaram-se em 5.495 milhões de euros e o lucro líquido em 631 milhões de euros.

Escritório registrado: 1, rue de France, 93 290 Tremblay-en-France. Aéroports de Paris é uma sociedade anônima (Société Anonyme) com capital social de € 296.881.806. Registrada no Bobigny Trade and Company Register sob o no. 552 016 628.

Mais informações em http://www.groupe-adp.com e em X: @GroupeADP

