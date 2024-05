LANZAJET ANUNCIA DOREEN PRYOR COMO DIRETORA FINANCEIRA

Pryor traz uma vasta experiência financeira global em energia renovável e setores emergentes

CHICAGO, 13 de maio de 2024 /PRNewswire/ -- A LanzaJet, Inc. (LanzaJet), empresa líder em tecnologia de combustíveis sustentáveis e produtora de combustíveis sustentáveis, anunciou hoje Doreen Pryor como Diretora Financeira (CFO) da empresa. Com mais de 20 anos de experiência comercial e financeira em empresas globais, Pryor supervisionará o crescimento financeiro da LanzaJet à medida que a empresa continua a crescer rapidamente e a avançar na indústria global de combustíveis de aviação sustentáveis (SAF).

"Nossa equipe na LanzaJet é fundamental para nossa capacidade de expandir nossa empresa e esta indústria", disse Jimmy Samartzis, CEO da LanzaJet. "A vasta experiência de Doreen no gerenciamento de equipes financeiras em uma indústria emergente será um tremendo trunfo à medida que avançamos na expansão da transição SAF e na construção de capacidade comercial."

Pryor ingressa na LanzaJet após sua função como CFO para a América do Norte na Siemens Gamesa Renewable Inc., líder global em tecnologia na indústria de energia renovável - especificamente no desenvolvimento, fabricação, instalação e manutenção de turbinas eólicas. Pryor liderou o planejamento e análise financeira (FP&A) da unidade de negócios eólicos offshore da Siemens Gamesa desde 2017 antes de assumir a função de CFO da América do Norte em 2022, além das responsabilidades de diretor administrativo e membro do conselho.

"É uma oportunidade de sonho para mim ingressar em uma empresa que lidera o crescimento de todo um setor com propósito", disse Doreen Pryor, diretora financeira da LanzaJet. "A LanzaJet está num período crítico e emocionante, à medida que o combustível de aviação sustentável se torna a solução presente e futura para descarbonizar a indústria da aviação."

Antes de fazer a transição para a Siemens Gamesa, Pryor passou sete anos em empresas da Siemens, sediada nos Estados Unidos, Dinamarca e Alemanha, onde finalmente assumiu a função de Chefe de Negócios no Controle de Energia Eólica Offshore. No total, Pryor passou quase 15 anos em empresas da Siemens para liderar e ampliar a presença global do negócio de energia eólica offshore.

SOBRE A LANZAJET

A LanzaJet é uma empresa líder em tecnologia de combustíveis sustentáveis, dedicada a acelerar a transição para energia limpa. Como fornecedora e produtora de tecnologia de combustível de aviação sustentável (SAF) com tecnologia patenteada de conversão de álcool para jato (ATJ) à base de etanol, a LanzaJet está criando uma oportunidade para as gerações futuras ao acelerar a implantação do SAF e de outras tecnologias limpas essenciais para enfrentar a crise climática e transformar a economia global. Mais informações estão disponíveis em https://www.lanzajet.com/

FONTE LanzaJet