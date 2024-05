LANZAJET NOMEADA PARA TIME100 EMPRESAS MAIS INFLUENTES

CHICAGO, 30 de maio de 2024 /PRNewswire/ -- A LanzaJet, empresa líder em tecnologia de combustíveis sustentáveis e produtora de combustíveis sustentáveis, foi hoje nomeada para a lista das Empresas Mais Influentes da TIME100. A quarta lista anual destaca as empresas que causam um impacto extraordinário em todo o mundo.

"A inclusão da LanzaJet na lista das Empresas Mais Influentes do TIME100 é uma prova da dedicação e engenhosidade de toda a nossa equipe para permitir uma transição para um futuro líquido zero", disse Jimmy Samartzis, CEO da LanzaJet. "Esse reconhecimento afirma nosso compromisso com a construção de uma nova indústria de combustíveis para a aviação por meio de tecnologia de ponta e da produção de combustíveis sustentáveis e de baixo carbono. Ao celebrarmos esta honra, refletimos sobre a nossa jornada, as parcerias fundamentais para o nosso sucesso e a crença contínua de que o nosso trabalho está a criar um futuro mais sustentável para as gerações vindouras."

Para montar a lista, a TIME solicitou indicações em todos os setores e entrevistou sua rede global de colaboradores e correspondentes, bem como especialistas externos. Em seguida, os editores de TEMPO avaliaram cada um em fatores-chave, incluindo impacto, inovação, ambição e sucesso. O resultado é um grupo diversificado de 100 empresas ajudando a traçar um caminho essencial para o futuro. Veja a lista completa aqui: time.com/100companies.

A tecnologia proprietária de etanol para combustível de aviação sustentável (SAF) da LanzaJet está pronta para permitir que a indústria da aviação atinja suas metas líquidas zero até 2050. A empresa está agora presente em mais de 25 países e em cinco continentes e, em janeiro, abriu a primeira fábrica de etanol para SAF do mundo em Soperton, Geórgia, EUA.

Investidores recentemente anunciados incluem o Fundo de Inovação Climática da Microsoft, a Southwest Airlines e o operador aeroportuário global Groupe ADP. Isso amplia a base de investidores da LanzaJet em toda a cadeia de valor e se baseia nos investimentos existentes da British Airways, LanzaTech, Mitsui & Co., Shell e Suncor Energy, bem como no financiamento da Breakthrough Energy, do Departamento de Energia dos EUA e do Departamento de Transportes do Reino Unido. A LanzaTech e a Microsoft foram reconhecidas anteriormente na Lista das Empresas Mais Influentes do TIME100.

A LanzaJet também é nomeada na lista da Fortune de 2024 das Empresas Mais Inovadoras, listada como a 8ª em cultura e a 22ª em produto. O CEO da LanzaJet, Jimmy Samartzis, também é um Finalista do Meio-Oeste de 2024 para o Empreendedor do Ano da Ernst & Young.

SOBRE A LANZAJET

A LanzaJet é uma empresa líder em tecnologia de combustíveis sustentáveis dedicada a acelerar a transição para energias limpas. Como fornecedora de tecnologia de Combustível de Aviação Sustentável (SAF) e produtora com tecnologia patenteada de álcool para jato (ATJ) à base de etanol, a LanzaJet está criando uma oportunidade para as gerações futuras, acelerando a implantação de SAF e outras tecnologias limpas críticas para enfrentar a crise climática e transformar a economia global. Mais informações estão disponíveis em https://www.lanzajet.com/

Logo - https://mma.prnewswire.com/media/2410446/LJ_black_Logo.jpg

FONTE LanzaJet