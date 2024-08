LBB Specialties se expande para Porto Rico e América Latina para atender ao crescente mercado de ciências da vida

NORWALK, Connecticut, 14 de agosto de 2024 /PRNewswire/ -- A LBB Specialties (LBBS), uma importante distribuidora norte-americana de produtos químicos e ingredientes especiais anunciou hoje sua expansão estratégica para os mercados de Ciências da Vida de Porto Rico e da América Latina. Esse movimento ressalta o compromisso da LBB Specialties em apoiar a inovação em toda a indústria de ciências da vida e o crescimento das economias locais.

Para apoiar essa expansão, a LBB Specialties nomeou o veterano da indústria Albit Negron como Diretor de Desenvolvimento de Negócios, Ciências da Vida para a região. Com um histórico comprovado no setor e uma profunda compreensão dos mercados de Porto Rico e da América Latina, Negron será fundamental para liderar os esforços de desenvolvimento de negócios e promover relacionamentos duradouros com os clientes.

"Estamos entusiasmados por entrar nos mercados de Porto Rico e da América Latina em um momento de rápido crescimento no setor de ciências da vida", afirmou Seth Burns, Vice-Presidente Sênior de Ciências da Vida da LBB Specialties. "Nossa expansão se alinha aos nossos planos estratégicos de crescimento, bem como ao nosso compromisso de fornecer aos clientes os ingredientes essenciais e a expertise de que precisam para ter sucesso."

A LBB Specialties utilizará seu extenso portfólio de produtos, conhecimento do setor e forte cadeia de suprimentos para oferecer valor excepcional às empresas farmacêuticas, biológicas e de dispositivos médicos da região. Ao combinar especialistas do mercado local com os recursos globais da LBB Specialties, a empresa visa acelerar a inovação e apoiar o desenvolvimento de produtos que salvam vidas.

"Estou muito feliz por me juntar à LBB Specialties e contribuir para sua expansão em Porto Rico e na América Latina", disse Negron. "A região oferece um imenso potencial, e estou confiante de que o compromisso da LBBS com a satisfação do cliente e sua experiência técnica nos posicionará como um parceiro valioso para a comunidade de ciências da vida."

A LBB Specialties é líder na distribuição de produtos químicos e ingredientes especiais na América do Norte. É uma fornecedora diversificada que atende aos mercados finais, incluindo saúde, alimentação e nutrição, especialidades industriais e ciências da vida. www.LBBSpecialties.com

