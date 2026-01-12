LEGO® Education anuncia solução para ensino de Computação e IA

"Temos a visão de que as crianças devem aprender, construir e programar juntas, em contraposição ao modelo de ensino em que elas trabalham nos computadores individualmente, usando fones de ouvido", afirma Atish Gonsalves, Diretor de Produto para Computação e IA da LEGO Education. Com as soluções LEGO Education Computação e IA, os alunos colaboram em grupos de quatro pessoas nas atividades propostas pelas aulas práticas, baseadas em materiais previamente preparados para os professores. Os kits estão divididos em três grupos de anos escolares (1º e 2º ano, 3º ao 5º ano e 6º ao 9º ano) e trazem peças LEGO®, hardware e aulas acessíveis para crianças de todos os níveis de habilidade, das iniciantes às mais experientes.

A pesquisa feita para "Building the Future: A Global Report on Computer Science & AI Education" ("Construindo o Futuro: Relatório Global sobre o Ensino de Computação e IA", ainda sem tradução para o português) revelou que muitos professores não têm acesso às ferramentas certas para envolver os alunos nesses conceitos — mais da metade dos educadores entrevistados afirma que os recursos disponíveis hoje são entediantes para os alunos, e quase metade deles afirma que a ciência da computação não é uma disciplina que gera afinidade, além de não se conectar com os interesses ou com a vida cotidiana dos alunos. Além disso, 69% dos professores ao redor do mundo concordam que o conhecimento de IA é crucial para o futuro das crianças, enquanto 40% afirmam que as escolas não estão preparadas para abordar o assunto com responsabilidade.

"O futuro será liderado por crianças que não apenas consomem tecnologia, mas a compreendem, questionam e, por fim, constroem um mundo melhor com ela", diz Andrew Sliwinski, Diretor de Experiência de Produto da LEGO Education. "A IA proporciona oportunidades de aprendizado incríveis, mas deve ser apresentada com intenção e cuidado. Por essa razão, desenvolvemos uma solução de ensino baseada nos valores do Grupo LEGO: a segurança, a privacidade e o bem-estar das crianças. Com os kits LEGO Education Computação e IA, os alunos exploram a inteligência artificial para compreender como a tecnologia funciona de forma segura e responsável", complementa.

A LEGO Education se baseia em uma metodologia prática e centrada nos alunos para ensinar conceitos de ciência da computação em sala de aula e para promover o conhecimento de inteligência artificial, a criatividade e a agência dos alunos. O relatório revelou que os professores valorizam o ensino digital com uso de telas, mas desejam um melhor equilíbrio para maximizar os resultados do aprendizado. O currículo da LEGO Education é composto tanto por aulas sem telas como por unidades que combinam peças físicas com o aplicativo digital LEGO® Education Coding Canvas, o que ajuda a dar vida às criações deles. Para entender como e por que a tecnologia funciona, os alunos constroem e conduzem experimentos com a IA — e, nesse processo, aprendem a interagir com ela de uma forma mais significativa e responsável. Esse é um grande diferencial para as formas mais tradicionais de ensino dessas disciplinas.

Com o lançamento dos kits LEGO Education Computação e IA e a recente apresentação do LEGO® Education Ciências, a LEGO Education oferece as ferramentas necessárias para facilitar e agregar maior efetividade ao ensino dessas disciplinas que, com frequência, são vistas por professores e alunos como inacessíveis e desconectadas de suas realidades. Como parte dessa transição, o portfólio LEGO® Education SPIKE™ será descontinuado, e isso inclui as soluções SPIKE™ Prime LEGO® Education e SPIKE™ Essential LEGO® Education. Acesse LEGOeducation.com/SPIKE-retirement para ver detalhes e o cronograma da descontinuação.

A solução LEGO Education Computação e IA estará disponível a partir de abril de 2026. Para mais informações, acesse LEGOeducation.com/CS-AI.

Principais informações do produto

A solução conta com kits concebidos para três grupos de anos escolares: 1º e 2º ano, 3º ao 5º ano e 6º ao 9º ano.

Cada kit é composto por uma caixa empilhável contendo peças LEGO, hardware interativo, cartões de conexão, cabos de carregamento e instruções de construção.

O aplicativo LEGO Education Coding Canvas proporciona uma experiência intuitiva, baseada em blocos de ícones ou palavras, e está disponível em navegadores Web ou para download em dispositivos com iOS. Os alunos não precisam fazer login para acessar e todos os dados ficam salvos apenas localmente.

A solução dá acesso ilimitado ao conteúdo online no Portal do Professor, que inclui materiais de introdução, notas de facilitação, apresentações em sala de aula, aulas alinhadas à BNCC e muito mais.

Experiências colaborativas incentivam os alunos a construir, programar e criar suas próprias interações com a IA.

A FIRST® LEGO® League Future Edition aprofunda o aprendizado adquirido com o LEGO Education Computação e IA na sala de aula. A FIRST LEGO League estará disponível em duas versões: Founders Edition e Future Edition. Para mais informações sobre qualificação e disponibilidade, acesse LEGOeducation.com/FLL.

Building the Future: A Global Report on Computer Science & AI Education

Pesquisa realizada nos Estados Unidos, Alemanha, Coreia do Sul e Austrália com 1.800 educadores, especialistas em ciência da computação e administradores de escolas (nos EUA). O estudo foi conduzido pela Edelman DXI Research em nome da LEGO Education durante os meses de agosto e setembro de 2025.

Baixe o relatório completo (em inglês): LEGOeducation.com/AI.

Sobre a LEGO® Education

A LEGO® Education oferece atividades investigativas e práticas para turmas do Ensino Fundamental I e II e além, combinando o conhecimento dos educadores a peças LEGO® e aulas alinhadas à BNCC para promover resultados de aprendizagem significativas. Baseadas em segurança, colaboração e descoberta, essas experiências inspiram nos alunos a compreensão de que são capazes de aprender qualquer disciplina e seguir qualquer caminho de vida que desejarem.

